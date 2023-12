США, выборы, две войны.. впереди маячит третья, - Вл.Овчинский

17:21 20.12.2023

впереди маячит третья

Владимир Овчинский Юрий Жданов



Предстоящие президентские выборы в США буквально окутаны проблемами двух войн – на Ближнем Востоке и на Украине. Их развитие и исход напрямую зависит от того, кто станет президентом Америки в 2024 году.



А в любой момент может начаться третья война – вокруг ситуации на Тайване, которая будет связана с выборами президента острова.



1. Американские выборы и война на Ближнем Востоке



Между США и Израилем растут разногласия по поводу жертв среди гражданского населения, продолжительности войны, возникшей после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, снижения глобальной поддержки кампании Израиля и того, кто будет управлять сектором Газа после окончания боевых действий.



По данным органов здравоохранения Газы, в Газе погибло около 20 000 человек, многие из которых - в результате израильских авиаударов, которые утверждают, что большинство погибших составили женщины и дети.



Как пишет The New York Times (18.12.2023), по оценкам разведки США, почти половина боеприпасов класса "воздух-земля", которые Израиль применил в секторе Газа, были неуправляемыми, что, по мнению представителей Пентагона, может помочь объяснить большое число погибших среди гражданского населения.



Даже высокоточные боеприпасы, которые военные США отдавали предпочтение в своих кампаниях в Ираке, Сирии и Афганистане, привели к большим жертвам среди гражданского населения. Неуправляемые боеприпасы - так называемые неуправляемые бомбы - представляют еще большую угрозу для гражданского населения, говорят аналитики.



18 декабря международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила Израиль в использовании голода среди гражданского населения в качестве оружия в войне в секторе Газа против ХАМАС, блокировании поставок продовольствия, воды и топлива, а также в создании препятствий доступу гуманитарной помощи.



Правозащитники заявили, что действия Израиля могут представлять собой военное преступление и процитировали статут Международного уголовного суда, который квалифицирует как военное преступление акт "намеренного использования голодания гражданского населения в качестве метод ведения войны, заключающийся в лишении их предметов, необходимых для их выживания, в том числе умышленном препятствовании доставке гуманитарной помощи".



12 декабря В ООН 153 страны проголосовали за прекращение огня в секторе Газа.



Поскольку война в Газе приближается к отметке в два с половиной месяца, в самих США и в европейских странах все чаще звучат призывы к Израилю перевести операции на "конфликт низкой интенсивности".



Даже страны, которые поддержали кампанию Израиля против ХАМАС, теперь меняют свои послания.



Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна 17 декабря призвала к "немедленному и прочному перемирию".



Министры иностранных дел Германии и Великобритании призвали к "устойчивому" прекращению огня, изменив тон по сравнению с их предыдущими посланиями поддержки для Израиля.



Растущий в США и в мире протест против непропорциональных военных действий Израиля в Газе в ответ на нападение ХАМАС 7 октября напрямую влияет на ход американской избирательной компании.



Администрация Байдена выразила свою обеспокоенность складывающейся ситуацией посредством расширенных контактов высших чиновников со своими израильскими коллегами, включая неоднократные поездки на Ближний Восток.



Джейк Салливан, советник президента Байдена по национальной безопасности, встретился с израильскими лидерами 14 декабря, чтобы обсудить направление конфликта. Главнокомандующий США на Ближнем Востоке генерал Майкл Курилла встретился с высокопоставленными израильскими офицерами 15 декабря.



Министр обороны США Ллойд Дж. Остин III заявил 18 декабря высшим израильским лидерам, что защита гражданского населения является "стратегическим императивом" их наземной и воздушной кампании в секторе Газа. Это стало последним толчком в усилиях Белого дома убедить Израиль перейти к более целенаправленной фазе военных действий.



Остин, совершивший свой второй визит в Израиль после атак ХАМАСа 7 октября, встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, министром обороны Йоавом Галлантом и другими высокопоставленными чиновниками, чтобы подробно обсудить действия израильских сил по прекращению интенсивной и крупномасштабной войны, которую они ведут.



Галлант признал The New York Times (18.12.2023), что израильские официальные лица обсуждали следующую часть конфликта, хотя он не сообщил подробностей и подчеркнул, что у Израиля "не осталось времени" для завершения своей кампании.



"Скоро мы сможем различать разные районы Газы", ​​- сказал он. "В каждой области, где мы достигнем нашей миссии, мы сможем постепенно перейти к следующему этапу и начать работу по возвращению местного населения".



Этого можно "достичь, возможно, раньше на севере, чем на юге", сказал он, но предупредил, что он всего лишь пытается передать "идею того, что мы обсуждаем".



Отвечая на вопрос о сроках израильской кампании - предмете обсуждений среди официальных лиц США в последние дни - Остин ответил: "Это операция Израиля, и я здесь не для того, чтобы диктовать сроки или условия". Он добавил, что поддержка США права Израиля на самооборону была "железной" и "не изменится".



Администрация Байдена предполагает, что на следующем этапе будут задействованы меньшие группы элитных сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и покидать их, проводя более точные, основанные на разведке миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей.



Выступая перед журналистами после однодневных встреч в Тель-Авиве, Остин назвал поддержку Израиля со стороны США "непоколебимой" и поддержал кампанию Израиля по уничтожению способности ХАМАС вести военные операции. Но он также повторил послание, которое он часто делал в последнее время: Израиль окажется в меньшей безопасности, если его боевые операции привлекут больше палестинцев в поддержку ХАМАС.



"Израиль имеет полное право защищать себя", - сказал он, стоя рядом с Галлантом. "Как я уже сказал, защита палестинского гражданского населения в секторе Газа является одновременно моральным долгом и стратегическим императивом".



Слова Остина прозвучали на следующий день после того, как Нетаньяху поклялся "бороться до конца" в Газе, несмотря на общественный резонанс по поводу случайного убийства израильскими военными трех заложников.



К Остину на его встречах 18 декабря присоединился генерал Чарльз К. Браун-младший, председатель Объединенного комитета начальников штабов.



Хотя официальные лица США публично не обсуждали график, в частном порядке они говорят, что Байден хочет, чтобы Израиль перешел к более точной тактике примерно через три недели.



Остин продолжит свое путешествие по Ближнему Востоку на этой неделе. Ожидается, что он посетит Бахрейн, а затем Катар, где у Пентагона есть главный командный центр на авиабазе Аль-Удейд. Правительство Катара помогло облегчить освобождение заложников, захваченных ХАМАСом во время терактов 7 октября.



По словам американских чиновников, директор ЦРУ Уильям Дж. Бернс встретился 18 декабря в Варшаве с официальными лицами Израиля и Катара для переговоров, направленных на возобновление обмена заложниками и пленными.



В рамках недельного перемирия между Израилем и ХАМАС в ноябре 2023 года 105 заложников были освобождены в обмен на освобождение палестинцев из израильских тюрем до того, как переговоры были сорваны и война возобновилась 1 декабря.



Возобновление переговоров было сложным, поскольку возникли более глубокие разногласия по поводу условий дальнейших обменов.



Бернс встретился с Дэвидом Барни, главой Моссада. Барни возглавлял израильские переговорные усилия, и Белый дом призвал Бернса работать с ним.



Директора ЦРУ и Моссада переговорили в Варшаве с премьер-министром Катара Мухаммедом бен Абдулрахманом Аль Тани. Катарцы принимают политическое крыло ХАМАС в Дохе и работают над облегчением переговоров.



Ни Израиль, ни США не разговаривают напрямую с руководством ХАМАС, а вместо этого работают через Катара.



2. Американские выборы и война на Украине



14 декабря Конгресс США ушел на каникулы, не утвердив новый пакет расходов на оборону, который будет включает миллиарды долларов на финансирование Украины.



Соединенные Штаты с начала конфликта предоставили Украине помощь на сумму более 71 миллиарда долларов с начала войны. Эта цифра включает 43,9 миллиарда долларов военной помощи, что больше, чем у следующих 11 стран-пожертвователей вместе взятых, согласно данным анализа, который ведет Кильский институт Германии.



Но эти деньги почти полностью израсходованы. По состоянию на середину ноября Министерство обороны израсходовало 97 процентов средств, выделенных Конгрессом на помощь Украине. Госдепартамент израсходовал 100 процентов своих средств. В ноябре заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что регулярно объявляемые ее ведомством ассигнования на поставки новых вооружений "становятся меньше, потому что нам приходится дозировать поставки оружия".



Данные Кильского института показывают, что новые обязательства по международной поддержке Украины упали почти на 90 процентов в период с августа по октябрь 2023 года и сейчас находятся на самом низком уровне с тех пор, как началась война.



Дебаты вокруг помощи Украине часто сосредотачиваются на том, получит ли страна передовые системы вооружений, такие как боевые танки "Абрамс", истребители F-16 и ракеты ATACMS, и если да, то когда. Запад - это старомодные артиллерийские боеприпасы. Время от времени во время боевых действий Украина выпускала от 6000 до 7000 таких снарядов в день - примерно половину того, что США производили за месяц до войны. С тех пор США сделали крупные инвестиции в наращивание мощностей по производству снарядов, но этот процесс, вероятно, займет годы. Украинские войска на передовой уже сообщают о нехватке снарядов, поскольку пакеты помощи сокращаются.



Не менее важны боеприпасы для систем ПВО, используемых для защиты украинских городов от российских ракетных обстрелов. Ожидается, что этой зимой ракетные атаки усилятся, поскольку Россия наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины.



Если Вашингтону не удастся выделить новые средства, последствия не будут ощущаться в Киеве на следующий день. Между объявлением о поставках оружия и моментом его доставки часто возникает задержка в несколько месяцев. Вооружение и техника, о которых было объявлено еще в сентябре, возможно, поступит на поле боя только сейчас.



Генерал Валерий Залужный, командующий вооруженными силами Украины, недавно охарактеризовал войну как вступившую в фазу "позиционных" боевых действий, когда линии фронта сохраняются. статика, и большая часть боевых действий представляет собой артиллерийский огонь дальнего действия, а не маневры войск.



Но статика не означает бездействие, и простое поддержание этих позиций требует огромного количества боеприпасов, большая часть которых поступает из Соединенных Штатов.



США, конечно, не единственная страна, предоставляющая военную помощь Украине. По сравнению с размером своей экономики, многие европейские страны на самом деле дали больше. Зеленский встретился с официальными лицами Северных стран по пути из Вашингтона, а лидеры Норвегии и Дании обещали предоставить значительные новые пакеты помощи. Широко обсуждаемые истребители F-16, которые Украине обещали в ближайшие месяцы, вероятно, появятся из запасы европейских вооруженных сил и, вероятно, все равно будут отправлены, что бы Конгресс ни делал в ближайшие недели.



США тратят на оборону больше, чем следующие 10 стран вместе взятые. Недостаток помощи со стороны США не может быть восполнен никем другим.



Европа также испытывает усталость от военных действий, о чем свидетельствует неспособность ЕС на этой неделе преодолеть вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на новый пакет помощи. Столь же скептически настроенное к Украине правительство было недавно избрано в Словакии.



Американские аналитики считают, что если тупиковая ситуация будет преодолена, результатом, скорее всего, будет не мир, а еще более кровавый конфликт, приближающийся гораздо ближе к границам стран НАТО, которые США обязаны защищать по договору.



Это не означает, что российская армия обязательно вторгнется в Польшу или страны Балтии после победы на Украине. Но, по мнению американских военных экспертов, "конечным результатом станет более дестабилизированный восточный фланг НАТО, а в долгосрочной перспективе это станет гораздо более серьезной проблемой политики безопасности для Соединенных Штатов". Это может в конечном итоге потребовать гораздо большего финансирования, чем США тратят сейчас.



По мнению аналитиков Vox (17.12.2023), эти затраты на безопасность могут вырасти только в том случае, если другие страны извлекут урок из поражения Украины, которая отказалась от ядерного оружия на своей территории в 1990-х годах в обмен на гарантии безопасности со стороны России и США, что им следует обзавестись собственными средствами ядерного сдерживания. Это особенно верно для стран, имеющих своих воинственных соседей. Как предупредила бывший советник Совета национальной безопасности по России Фиона Хилл в недавнем интервью Politico, "мы можем столкнуться с проблемами распространения оружия массового уничтожения с Японией, Южной Кореей и другими странами - даже страны НАТО… Они начнут беспокоиться о том, насколько мы на самом деле поддержим их, когда они в этом нуждаются, и насколько они уязвимы для давления или нападения со стороны другой ядерной державы".



Дональд Трамп, который поклялся положить конец войне на Украине за "один день" - предположительно путем заключения соглашения с Россией - теперь лидирует во многих президентских опросах и вполне может вернуться в Белый дом в 2024 году.



Дэвид Фрум в статье в The Atlantic "Они делают это ради Трампа" (18.12.2023) пишет:



"Пригодность Украины для использования республиканцами в Конгрессе коренится в особых отношениях между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.



До Трампа республиканцы выражали гораздо более воинственные взгляды на Россию, чем демократы. Россия присоединила Крым весной 2014 года. По данным опроса Pew Research, проведенного в марте того же года, 58 процентов республиканцев жаловались, что реакция президента Барака Обамы был "недостаточно жестким" по сравнению с 22 процентами демократов. После присоединения Крыма к России республиканцы более чем в два раза чаще, чем демократы, называли Россию "противником" Соединенных Штатов: 42 процента против 19 процентов.



Трамп все это изменил – во многом благодаря пропутинским голосам на Fox News и правых социальных сетях.



Будущая звезда Fox News Такер Карлсон, который вскоре станет выдающимся защитником России в средствах массовой информации США, публично признавался в своих симпатиях только к Путину после избрания Трампа.



К 2019 году Карлсон, занявший первое место среди ведущих Fox News, регулярно продвигал пророссийские, антиукраинские сообщения своей консервативной аудитории. Его успех вдохновил подражателей среди многих других консервативных потенциальных звезд СМИ.



Конгрессмен по имени Майк Джонсон, член республиканской партии, в мае 2022 года проголосовал за пакет первой помощи Украине. Месяц спустя Джонсон изменил свою позицию, присоединившись к 56 другим членам Республиканской палаты, проголосовавшим против пакета на 40 миллиардов долларов. Вот как Джонсон объяснял свое отношение к Украине:



"Нам не следует отправлять еще 40 миллиардов долларов за границу, когда на нашей собственной границе царит хаос, американские матери изо всех сил пытаются найти детское питание, цены на бензин находятся на рекордно высоком уровне, а американские семьи изо всех сил пытаются свести концы с концами, без достаточного контроля за тем, куда поступают деньги".



Джонсон помогает Украине настолько мало, насколько может. Джонсон все еще говорит о сопротивлении России, но когда приходит время действовать, он поступает так, как хочет Трамп.



Большинство республиканцев в Палате представителей по-прежнему отвергают попытки отрезать Украину. Тестовое голосование 28 сентября подсчитало 126 проукраинских республиканцев против 93 против. Три четверти всей Палаты представителей выступают за помощь Украине. Но Джонсон и его команда теперь контролируют график и последовательность событий. Эта группа реагирует на постоянный ритм новостей: Украина = враг Трампа. Отказ от Украины = доказательство лояльности Трампу.



Поскольку Трамп близок к повторному выдвижению своей кандидатуры от своей партии в 2024 году, проявление лояльности к нему становится все более обязательным для республиканцев.



Солидарность с Украиной пошатнулась, поскольку поддержка Трампа консолидировалась".



3. Американские выборы и вероятная война на Тайване



Палата представителей США предложила Закон Тайваня "Мир через силу" (2023 г.), в котором излагаются ключевые приоритеты укрепления американо-тайваньских оборонных связей.



Однако в Пентагоне считают, что этого недостаточно. Поэтому Исследовательская группа Минерва Министерства обороны США провело исследование, которое включает в себя выводы из более чем 400 интервью с западными советниками и получателями помощи в области безопасности, а также углубленные архивные исследования, охватывающие миссии США по оказанию помощи в обеспечении безопасности с 1945 года (см. сайт War On Rocks, 18.12.2023).



Во-первых, Соединенным Штатам следует создать Группу содействия безопасности (Тайвань) для координации совместных сил, межведомственных усилий и усилий союзников по обеспечению помощи в области безопасности, которая объединила бы предоставление помощи, поддержки и обучения.



Во-вторых, должна существовать консультативная программа "Тайваньские руки", чтобы максимизировать концентрацию внимания всех объединенных сил.



В-третьих, следует подчеркнуть участие и развитие гражданского общества как подход к развитию устойчивости, сопротивления и воли тайваньцев к борьбе.



В-четвертых, многонациональная помощь должна отдавать приоритет инновационным решениям проблем поставок, позволяя тайваньскому правительству, вооруженным силам и обществу эффективно сопротивляться во время затяжного конфликта.



В-пятых, Вашингтону следует направить на Тайвань подразделение Национальной гвардии в рамках своей программы государственного партнерства.



Комментарий В.О.,Ю.Ж.:



Как видим, и здесь Вашингтону неймется. Ведь предлагаемые меры, особенно последняя, не только не блокируют конфликт, но, наоборот , ускорят его. Источник - завтра

