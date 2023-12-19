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Манипуляция равенством народов. - Андрей Школьников
17:22 20.12.2023

разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением
Андрей Школьников

Несмотря на постоянные и многочисленные объяснения, что Россия является сухопутной империей: элиты присоединенных народов интегрируются в общую элиту, а население получает права жить по своим законам на территориях компактного исторического проживания, регулярно возникают одни и те же вопросы и манипуляции. Люди не разделяют гражданство и этническую идентичность, почему-то считая, что любые призывы в защиту русской идентичности являются оскорблением для других этносов, а под видом равенства стремятся снизить права большинства.

Классической либеральной подменой, искажением стало представление и описание "империи". За последнюю пытаются выдавать унитарное, мононациональное государство, в логике: "Россия для русских", цитируя и разбирая различные черносотенные нарративы начала XX века, делая из нашей страны копию Польши - славянской страны без сетевого, имперского принципа, духа. В качестве противопоставления и единственной альтернативы этому позиционируют "многонациональное государство", но и тут искажают смыслы.

В либеральном современном понимании, многонациональное государство должно существовать по принципу равенства народов (!!!), без учета их численности, вклада в общее дело и т.д., один народ – один голос. Именно это можно наблюдать в агонизирующем и аморфном ЕС, формально, голос Германии или Франции был равен голосу Эстонии или Латвии. Именно в этой логике предлагалось создать проект "Европа от Лиссабона до Владивостока", где с одной стороны 50+ голосов "настоящих европейцев", а с другой один голос России, а принятие решений производится голосованием. Каков был бы результат на предложение – поделить ресурсы России на всех?

Если взять предлагаемое равенство народов, то на одного русского будет приходиться 1 / 120 млн. голоса, а на какого-нибудь жителя малого народа крайнего севера 1/ 1000 голоса, очень странное равенство, но именно это путем манипуляций и пытаются нам постоянно внушить. Устойчивые многонациональные страны живут по принципам акционерных обществ / парламентов – голосование пропорционально пакетам акций / количеству мандатов. Однако, по одним вопросам требуется простое большинство, по другим 66%, 75% и т.д., в зависимости от важности, что позволяет учитывать интересы.

В империях принципы другие, вес / количество голосов определяется не только по численности представителей, но и по историческому вкладу в общее дело и др., В качестве компенсации малым народам передаются права на отдельных территориях (компактного, исторического проживания) или направления деятельности. В качестве аналогии можно привести нормально работающую парламентскую систему, когда одна партия получает большинство, то она все равно часть комитетов, постов передает оппозиции. Разница империи и многонационального государства очень разительна с либеральным прочтением…

И, да, за манипуляции "равенством" в результате которых предлагается в разы снизить вес и влияние одного представителя большинства по отношению к одному представителю меньшинств – будем прощаться, и не важно, было ли это глупостью и/или манипуляцией…)))

Источник - завтра
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703082120


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