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ArcelorMittal Temirtau ушел из Казахстана с долгами перед сотрудниками
17:24 20.12.2023

Компания ArcelorMittal Temirtau, инвестиционное сотрудничество с которой было прекращено по поручению главы государства, после ухода из Казахстана осталась должна сотрудникам компании. Погашением этих долгов на данный момент занимается новое руководство Qarmet.
Компания Qarmet, которая стала новым инвестором предприятий бывшего ArcelorMittal Temirtau, погасила задолженности AMT перед рабочими. Счета компании были заблокированы, в результате чего горняки и шахтеры могли остаться без пенсионных выплат и медицинской помощи.

Проблема с блокировкой счетов Qarmet возникла из-за судебных споров и коснулась всех сотрудников. По словам шахтеров, на их счета не были внесены платежи в Фонд обязательного медстрахования и ЕНПФ за октябрь.

О погашении задолженностей ранее сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова. По ее словам, новый инвестор взял на себя все обязательства по долгам АМТ, вплоть до погашения долгов перед поставщиками. Данную информацию подтвердили и в Qarmet.

"Компания подтверждает, что на текущий момент ведутся выплаты задолженности бывшей управляющей компании АО "ArcelorMittal Temirtau". Так были погашены обязательства по социально-медицинским отчислениям и внесены пенсионные взносы по комбинату на сумму 2,6 млрд тенге, по дочерним предприятиям – на сумму 2,1 млрд тенге".
Пресс-служба Qarmet
В Qarmet сообщили, что процесс погашения всех долгов АМТ будет продолжен. В течение этой недели также планируется закрыть задолженность по социальному страхованию на сумму порядка 400 млн тенге.

8 декабря стало известно, что правительство Казахстана и международная компания ArcelorMittal успешно завершили переговоры о покупке казахстанским государственным фондом прямых инвестиций АО "Qazaqstan Investment Corporation" (QIC) всех акций металлургических предприятий ArcelorMittal Temirtau JSC и ArcelorMittal Tubular Products Aktau JSC.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев рассказал, что новым инвестором "АрселорМиттал Темиртау" стал казахстанский бизнесмен Андрей Лаврентьев. Компания была официально переименована в QARMET.

Ольга Кудряшова

Источник - Zakon.kz
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