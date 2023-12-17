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Будущее угля определит КитайБудущее угля определит Китай
18:33 20.12.2023

Мониторинг рынка энергоресурсов

Мировое потребление угля в 2023 году может вырасти на 1,4%, до рекордных 8,54 млрд тонн, прогнозируют в Международном энергетическом агентстве (МЭА). В новом отчете организации отмечается, что по итогам этого года заметное снижение спроса на уголь будет фиксироваться во всех развитых экономиках, наиболее существенное - в США и странах ЕС: на 21% и 24% соответственно (см. график).

Впрочем, сокращение потребления в развитых государствах будет компенсировано его ростом в развивающихся: прежде всего в Индии (на 8%, до 1,26 млрд тонн) и Китае (на 5%, до 4,74 млрд тонн). Также рост потребления будет отмечен в Индонезии, Вьетнаме и на Филиппинах - совокупно на эти страны приходится более 70% мирового спроса на уголь. Таким образом, МЭА фиксирует ускорение процесса сдвига потребления и производства угля на страны Азии.

Сомнений в том, что на горизонте ближайших лет развивающиеся страны будут лишь наращивать потребление угля, у аналитиков агентства нет. По их прогнозам, при неблагоприятных сценариях (дальнейшее развитие международных конфликтов, в том числе военной операции РФ на Украине) поддержание устойчивого экономического роста может стоить этим государствам невыполнения взятых ими "климатических" обязательств.

Будущее угля на энергетическом рынке главным образом продолжит определять Китай, полагают в МЭА. Предполагается, что в 2024-м спрос на него в КНР снизится и будет оставаться на относительно стабильном уровне - около 4,5 млрд тонн в год - до 2026 года. "Выпавшие" объемы угля, по прогнозам агентства, будут заменены за счет возобновляемых источников энергии, в том числе солнечной. Даже если остальные страны при этом не ускорят темпы внедрения зеленой энергетики, мировой спрос на уголь к 2026 году, по оценкам МЭА, упадет на 2,3% к уровню 2023-го, до 8,34 млрд тонн.

Впрочем, твердой уверенности в том, что будущее китайского и мирового энергорынка будет именно таким, у аналитиков МЭА нет - что объяснимо, учитывая разнонаправленную динамику экономических показателей КНР (см. "Ъ" от 8 и 27 ноября). В частности, пока не вполне ясно, удалось ли китайским властям простимулировать крайне сдержанный внутренний спрос новыми мерами господдержки.

Кристина Боровикова

Источник - Коммерсант
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