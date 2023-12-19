Отчего так бесятся англосаксы? И почему говорят о закате их империи? - Эмиль Боев

19:14 20.12.2023 И все же: отчего так бесятся англосаксы? И почему говорят о закате их империи?



Эмиль Боев

19 декабря 2023



Каждый мало-мальски уверенный в себе "аналитик", рассуждая о "глобальной стратегии неоколонизаторской политики англосаксов", начинает с описания их могущества на морских транспортных коридорах; их 6-го флота США в Средиземном море для контроля потоков нефти и сжиженного газа; их нефтяных компаниях, контролирующих нефть - "кровь мирового промышленного потенциала". Тут же назовут знакомые слова и сочетания букв - Exxon Mobil, Shell, TotalEnergies, BP, Chevron Corporation, потом обязательно упомянут фамилии Рокфеллер, Ротшильд, Морган… Потом начнут рассказывать об их могуществе и о том, кто правит миром. И почему они осерчали на Россию и Путина… - что ж, давайте разбираться.



Начнем с того, что подавляющее большинство людей - примерно 98% - видят мир таким, каким его позволили видеть; таким, каким его нарисовали для них. Люди живут мифами, особенно в политике: англосаксы до сих пор верят, что Черчилль был одним из величайших правителей Великобритании, хотя именно он сдал действительно "великую владычицу морей" американцам. Именно после его действий и целенаправленных решений Великобритания покатилась и катится до сих пор в общество заурядных региональных держав с ордами мигрантов и кучкой испуганных коренных граждан.



Янки обожают своего невинно убиенного красавчика президента Кеннеди и совершенно не помнят президента Никсона - ну, разве что упомянут про скандал "Уотергейт". А ведь Кеннеди по делам своим был одним из самых неудачливых президентов: уступил Хрущеву в "Берлинском кризисе" и СССР построил "берлинскую стену"; уступил тому же Хрущову и не прислал американскую армию на Кубу на пляжи в Плайя-Хирон и бухту Кочинос (а ведь обещал… и кубинцы перебили более 10 тысяч (!) подготовленных во Флориде наемников); уступил в Карибском кризисе и вывез ядерные ракеты с территории Турции - да много чего потеряла при нем Америка. А вот именно Никсон прекратил абсолютно не нужную и убивавшую США Вьетнамскую войну; отвязал доллар от золота и привязал к нему нефть и страны Ближнего Востока - а уже потом ФРС захватила весь мир. Кроме СССР и Восточной Европы, конечно - их американцы добили чуть позже, в конце 80-х, начале 90-х. Основу этой великой победы американцев в холодной войне положил именно Никсон. И только весьма небольшой круг профессиональных политологов считает Никсона реально "гениальным президентом" США и не вспоминает про "Уотергейт" - да, так бывает всегда, мы видим только то, что нам показывают!



Но вернемся к нефтяным магнатам и их влиянию "на мировую политику, на направление развития человеческой цивилизации".



Все думают, что нефть - это чуть ли не основной источник богатства и заработка, давайте посчитаем чужие деньги. В середине ноября 2023 года Мировое энергетическое агентство сообщило, что добывается 102 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, умножаем на 365 дней - это будет 37 миллиардов баррелей в год. Какая среднегодовая цена за баррель? Возьмем, к примеру, 70 долларов - неважно, это Brent или Urals. Получается около 2,6 триллиона долларов (американская оценка - 2,9 триллиона). Это огромные деньги, колоссальные - за и ради таких денег уничтожаются нации и государства, трясут пробирками с белым порошком в ООН, воюют в Сирии и держат за горло ближневосточные монархии. За право распоряжаться такими доходами уничтожили СССР.



А если сравнить?! Есть ли рынки, сопоставимые по объему находящихся там живых денег? Есть: это рынок фармацевтики (1,45 триллиона долларов) и рынок грузовых перевозок (Cargo Shipping Market) - в прошлом году его объем составил 2,35 триллиона долларов.



За 6 лет, к 2030-му году, этот рынок (грузовых перевозок) вырастет до 4 триллионов долларов - минимум. Нефтегазовый рынок так не вырастет, а с ростом благосостояния граждан Китая, Индии, России, Юго-Восточной Азии и Африки рост доходов на рынке грузовых перевозок будет ускоряться еще больше.



И еще: рентабельность перевозок намного выше рентабельности нефтедобычи, ибо затраты, особенно накладные расходы, ниже примерно на треть.



Понимаешь, дорогой читатель, десятки миллионов китайских автомобилей, сотни миллионов тонн их электроники, миллиарды тонн российской пшеницы, руды, металлов, газа и нефти, сотни миллионов тонн турецких джинсов и кожи, миллиарды тонн их помидоров и прочая, прочая нужно доставлять примерно для 3-х миллиардов жителей Африки, Европы, России, Китая, Индии и Юго-Восточной Азии. Про 300 млн жителей США мы даже не вспоминаем - мелочь!



А что на сегодняшний день широкой общественности говорят такие имена, как Джанлуиджи Апонте, Родолф Сааде, Венсан Боллоре? Да ничего. А такие аббревиатуры как MSC, SCAC, CMA-CGM? Да тоже ничего. А зачем светиться тем, кто держит в зубах доли от триллионного пирога контейнерных перевозок?



Да, дорогой читатель, мы приоткрыли тебе названия некоторых транспортных фирм и фамилии их владельцев - они распоряжаются триллионными оборотами грузовых перевозок. Их грузоперевозки страхуют, как правило, страховые финансовые монстры из Великобритании - англосаксы, морские перевозки это их вотчина.



95% перевозок эти фирмы осуществляют морем - у них схвачено все: контейнеры и бочки, контейнеровозы и танкеры, порты и пункты обслуживания; учебные заведения и десятки миллионов кадрового состава. И банки - банки и биржи - это монстры. Это мировая империя, которую вырастила "Владычица морей - Англия". Это империя англосаксов, которая цепко держит весь мир, без нее - никуда.



Россия и Китай замахнулись именно на этого монстра - на транспортные потоки, на весь транспортный бизнес в принципе: мы решили морской транспортной инфраструктуре англосаксов противопоставить свою - сухопутную. Мы решили разрушить основной бизнес англосаксов, отобрать их основные финансовые доходы. Ну, которые после бумажного доллара - с ним уже как бы ясно все.



В мире столкнулись жесточайшие интересы, эти интересы и делят триллионы транспортных перевозок. И это схватка не простых бульдогов под ковром - это бьются "морские кракены" с "сухопутными медведями и драконами".



Все слышали про китайскую инициативу "Один пояс - один путь", про российские "Северный морской путь" и транспортный коридор "Север-Юг", про БАМ. Для "морских кракенов" эти планы - как серпом по нежным щупальцам, потому что выручка у многих контейнерных морских перевозчиков составляет по сотне миллиардов долларов в год, а вместе - триллионы! Для них потеря грузоперевозок - это смерть, ибо зарабатывать англосаксам больше просто не на чем.



Немного конкретики.



Длина железнодорожного пути от Санкт-Петербурга до Владивостока около 10 тысяч километров. Расчетное время перевозки контейнера от Питера до Владика - 12 дней. Если отправить морем груз на такое же расстояние, он будет идти от 30 до 40 дней. А международный транспортный коридор Санкт-Петербург - Мумбаи (Индия) перебросит товары за 17 дней, если же везти их морем - это 45 дней минимум! В этом коридоре остался недостроенным маленький кусочек железнодорожного сообщения между Россией и Ираном - сейчас ускоренными темпами достраивается иранский участок в 165 километров от Астары (это граница Азербайджана с Ираном около Каспия) до Решта. А сейчас внимание: Азербайджан уже прокредитовал Иран на полмиллиарда и Россия выделила полтора миллиарда долларов на этот проект, на достройку этого участка железной дороги. То есть от российского Дербента до Ормузского пролива контейнер сможет доезжать за два-три дня. Посуху - через Азербайджан и Иран.



А теперь самый масштабный проект - железнодорожное сообщение от китайского порта Ляньюнгань до турецкого порта Стамбул. Доставка грузов - от 20 до 23 суток, морская альтернатива - от 40 до 60 суток.



Дорогой читатель, не поленись, взгляни на схему, особенно на желтую и коричневую линии, подумай и сопоставь - и ты увидишь, как убивается финансовое могущество, как подрывается сам смысл существования "Великой империи англосаксов"



А ведь это еще не все: мы ведь помним, как часто ездят друг к другу в гости лидеры ближневосточных монархий и наш президент Владимир Путин, как Си Цзиньпин помирил саудитов с Ираном - помним, ведь?



Россия вместе с Китаем обо всем поладили и с Ираном, и с домом Саудов, и с Эмиратами: мы беремся строить железнодорожный и автомобильный путь из Ирана через Ормузский пролив (54 километра) в Оман, оттуда протянем дорогу до Йемена, а там через Баб-эль-Мандебский пролив (26 километров) в Джибути и всю Африку, на весь ее рынок будущего. Англосаксы могут контролировать море всеми своими авианосцами, но на суше появится своя транспортная инфраструктура - короче, дешевле и быстрее. Если кто думает, что подобные стройки нереальны, то глубоко заблуждается - глубина Ормузского пролива 229 метров, Баб-Эль-Мандебского всего 180 метров. Китайцы уже сегодня строят мосты на опорах 400−500 метров высотой. Китайцы уже построили Даньян-Куньшаньский виадук длиной 165 километров - самый, на текущий момент, длинный мост в мире. Да и мы, построив Крымский мост, тоже приобрели изрядный опыт.



А ведь есть еще и Северный морской путь: сегодня, 19 декабря, посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может обеспечить судоходство тем операторам, которые желают перестроить маршрут из-за атак йеменских повстанцев-хуситов в Красном море. Заявление прозвучало на фоне того, что мировые компании одна за другой объявляют о приостановке перевозок через Красное море на фоне угроз хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли.



Небезопасными становятся морские перевозки, проблемы стали возникать у англосаксов…



Планы России и Китая гораздо глубже строительства путей сообщения для банальной перевозки товаров: "Один пояс - один путь" - это создание нового "Экономического пространства Шелкового пути", это транспортные коридоры из Китая в Европу через Россию, это строительство высокоскоростной магистрали Москва-Алматы-Пекин с пассажирскими поездами, идущими со скоростью до 400 километров в час, это строительство железных дорог из Китая через Среднюю Азию к Персидскому заливу и Индийскому океану. Будут созданы новые огромные города вдаль транспортных артерий - это даст толчок новым технологиям и создаст несметные миллионы новых рабочих мест, придут десятки миллионов людей, свободных от "дерьмократичных, либерастных и прочих ЛГБТшных"* идей англосаксов. Это не фантазии: Россия и Китай с группой поддержки - Азербайджаном, Турцией, Ираном, среднеазиатскими республиками, со всем, практически, Ближним Востоком - интегрировали свои планы в долгосрочные решения своих правительств и бюджетные решения на много лет вперед, процесс уже идет, он виден, он вызывает ярость и беспрецедентное противодействие англосаксов. Злятся англосаксы, ибо уже видят, как русские и китайцы снимают с бесконечных грузовых потоков бесконечные ленты рублей и юаней в виде таможенных пошлин, транспортных тарифов, страховых платежей и т. д., и т. п. Причем каждый снятый рубль или юань - это отнятый именно у англосаксов доллар или фунт.



Если рассматривать события в мире именно под таким углом - "битва морских кракенов с сухопутными медведем и драконом" - многое становится совершенно понятным, объяснимым и логичным: война на Украине - это попытка перерезать сухопутные пути доставки нефти и газа из России, заставить Россию возить свои ресурсы танкерами и газовозами - да в ту же Индию, например. А уж из Индии - на танкерах и газовозах опять же, по морю же - можно забирать в любую страну мира, англосаксы не возражают. Поэтому и из Новороссийска перевозки не блокируют - так морем же, их же корабли и возят, их же страховщики и страхуют. И "Северные потоки" взорвали с той же целью - заставить Россию подавать свой газ в Европу в сжиженном виде: морем, на газовозах. И с Закавказьем все сразу понятным становится: напряженность там нужна в точности как хуситы в Красном море - перессорить все Закавказье, Иран-Турцию-Азербайджан-Россию-Армению - и сделать невозможной их совместную работу по созданию единого общего транспортного коридора.



Ну и еще один штришок: перед началом СВО Байден пригласил Владимира Путина на встречу именно в Женеву - в этом городе расположена штаб-квартира крупнейшей в мире морской транспортной компании Mediterranean Shipping Company (MSC).



Здесь Байден и объявил о начале Великой Транспортной Войны.



*Экстремистская организация, запрещена на территории РФ Источник - eadaily.com

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