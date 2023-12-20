Обострение китайско-филиппинских отношений – "украинская схема" США в Южно-Китайском море , - В.Пироженко

20:41 20.12.2023

20.12.2023 | Виктор ПИРОЖЕНКО



Напряженность в Южно-Китайском море нарастает



В последние недели нарастает напряженность в Южно-китайском море (ЮКМ), вызванная обострением китайско-филиппинских отношений из-за спорных островов. За очередным обострением стоят США, с которыми Манила при президенте Филиппин Маркосе-младшем согласовывает свои действия в отношении Китая.

В интервью японским СМИ 16 декабря президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший предупредил, что "более напористый Китай" представляет "реальный вызов" своим азиатским соседям. Он подчеркнул необходимость создания прочных союзов с союзниками-единомышленниками, взяв за образец трехстороннее сотрудничество между Филиппинами, Японией и США.



Основанием для тревожных оценок президента Филиппин стали недавние стычки филиппинских патрульных катеров и судов снабжения с китайскими ВМС. Филиппинская сторона за последние две недели пыталась несколько раз пополнить запасы провизии и завести стройматериалы для дальнейшего обустройства филиппинских военнослужащих, дислоцированных в спорной зоне группы островов Спратли.



Усилия Филиппин были прерваны кораблями ВМС Китая, которые вынудили капитана филиппинского судна снабжения повернуть назад. На борту одного из филиппинских судов, которые пытались перевезти строительные материалы на старый линкор, который Манила посадила на риф Рен-ай в 1999 году, находился начальник штаба Вооруженных сил Филиппин Ромео Браунерне.

Ранее подобная попытка Филиппин также окончилась неудачей: корабли китайской военной охраны применили водометы против другого гражданского судна, выполнявшего задачи по снабжению провизией и стройматериалами филиппинского пограничного подразделения, базирующегося на заброшенном рыболовецком судне на отмели Скарборо.



За день до заявления президента Филиппин, 15 декабря посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес в интервью японским СМИ заявил, что стычки между филиппинскими и китайскими судами в Южно-Китайском море могут спровоцировать крупный конфликт "в любое время" и что, если в ЮКМ что-то произойдет, "это будет похоже на начало другой войны, мировой". Посол оценил действия Китая, как "принудительные", и сказал, что единственный способ противостоять им – совместно с другими странами региона "продемонстрировать силу".



Интересна фигура Ромуальдеса. Посол Филиппин в США является одной из представительных фигур проамериканского лобби в Маниле. Причем его давние симпатии к США сочетаются с крайне настороженной позицией в отношении Китая.



Односторонние действия Филиппин в отношении спорных островов систематически поощряются США, которые фактически подталкивают Манилу к обострению ситуации в ЮКМ. Практически в одно время с попытками филиппинской стороны закрепиться на спорной территории Филиппины и США провели учения по совместному военно-морскому патрулированию, а 10 декабря Госдепартамент США заявил, что "поддерживает филиппинских союзников". При этом был упомянут американо-филиппинский договор о взаимной обороне, угрожающий Китаю.



Симптоматично, что односторонние действия Филиппин, обострившие ситуацию в отношениях с КНР, предприняты на фоне активной разработки Кодекса поведения (далее Кодекс) в Южно-Китайском море, который развивает принципы Декларации о поведении сторон в ЮКМ. Данная Декларация согласована КНР и государствами-членами АСЕАН, и ее выполнение стороны признают важной задачей.

На октябрьской встрече в Пекине все стороны объявили об официальном начале третьего чтения текста Кодекса. Они согласились выполнять руководящие принципы по ускорению согласования окончательного варианта, принятые на встрече министров иностранных дел Китая и АСЕАН, чтобы устранить все имеющиеся недоразумения и спорные вопросы между странами, прилегающими к ЮКМ. Фактически, работа по принятию странами АСЕАН и Китаем данного Кодекса успешно продвигается.

Китайские эксперты не без основания считают, что благодаря переговорам по Кодексу Китай и АСЕАН установили всеобъемлющее стратегическое партнерство, подписали соглашение о свободной торговле и стали крупнейшим торговым партнером друг друга. Южно-Китайское море сегодня стало одной из самых безопасных и свободных акваторий для судоходства в мире, несмотря на то что время от времени в нем возникает высокая напряженность. "Декларация" и переговоры по Кодексу стали своеобразными "предохранительными клапанами", гарантирующими, что споры между различными сторонами не приведут к конфликтам.

Поддержание мира и стабильности в ЮКМ объективно наилучшим образом служит также и интересам Филиппин.



Но успех переговоров по Кодексу поведения в ЮКМ одновременно означает, что с момента принятия данного Кодекса у США резко сужаются возможности использования противоречий между странами региона для стравливания их друг с другом с целью подрыва безопасности в ЮКМ и оправдания своего военного присутствия в Юго-Восточной Азии (ЮВА). В этой ситуации США лишатся повода для запугивания стран региона "китайской угрозой" и услуги "по обеспечению безопасности", которые Вашингтон навязывает соседям КНР в регионе, станут ненужными.



На этом фоне очевидно, что самая большая проблема в Южно-Китайском море исходит не от стран внутри региона, а от действий внешних сил, которые пытаются превратить Южно-Китайское море "в море конфликтов и войны", считает китайский военный эксперт Сон Чжунпин.



Вашингтон подталкивает Филиппины к саботажу этого документа, в результате чего Манила продвигает альтернативный подход, пытаясь заключить отдельные двусторонние соглашения со странами региона о Кодексе поведения в ЮКМ. Пока рассматриваются Вьетнам и Малайзия.



Об этих планах Манилы президент Филиппин Маркос-младший заявил в конце ноября во время посещения Индо-Тихоокеанского командования США на Гавайях. Заявление Маркоса прозвучало примерно через три недели после 21-й встречи высокопоставленных должностных лиц по реализации Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море, которая состоялась в Пекине 26 октября и через несколько дней после китайско-филиппинских переговоров в ходе Встречи экономических лидеров АТЭС. Судя по риторике президента Филиппин, переговоры на полях АТЭС прошли безрезультатно.

На этом фоне Филиппины считают, что многосторонняя договоренность по Кодексу поведения в ЮКМ с участием АСЕАН и КНР не соответствует их национальным интересам. Филиппины хотят пересмотреть Кодекс при третьем чтении текста, продолжая согласовывать свои действия с США в рамках их Индо-Тихоокеанской стратегии.



Одновременно с этим Манила при Маркосе-младшем пытается создать свою собственную группу поддержки, призывая иных союзников США в регионе, а также страны, у которых есть территориальные споры с КНР, объединиться для противостояния Пекину. Известно, что Филиппины и Япония начали переговоры о соглашении о взаимном доступе, которое позволило бы разместить вооруженные силы на территории друг друга на фоне растущей напряженности в регионе.

История с китайско-филиппинским обострением в ЮКМ является продолжением США "украинской схемы" в иных регионах мира по созданию кризисных зон вокруг стран, которые рассматриваются Вашингтоном как враги и конкуренты. Администрация Байдена планомерно натравливает на КНР зависимых от США партнеров и союзников, создавая вокруг Китая "пояс" или "кольцо нестабильности" в дополнение к Тайваню.



Вовлечение Вьетнама в антикитайские авантюры, скорее всего, окажется безуспешным. Но Филиппины при Маркосе-младшем настроены заметно проамерикански. Манила, судя по всему, рассчитывает, что включение в американскую повестку в ЮВА и привлечение внерегиональных сил на свою сторону, в данном случае США, вынудит КНР уступить в территориальном споре и в дискуссии по Кодексу поведения в ЮКМ.



В этих расчетах упускается одно решающее обстоятельство: интересы США вдали от своей территории преходящи и зависят от множества меняющихся условий в отличие от факта соседства Филиппин с Китаем, который постоянен и неизменен.

Китайские эксперты указывают, что НОАК "предпримет решительные меры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны и обеспечения регионального мира и стабильности" и уточняют, что филиппинская сторона должна решить, "как далеко она может позволить себе зайти в качестве пешки США в регионе".