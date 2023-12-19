Хуситы против Штатов: кто кого? - Yeni Safak

21:33 20.12.2023

Yeni Safak

Турция



Коалиция из десяти стран в Красном море

Хуситы назвали создание коалиции в Красном море агрессией США против Газы



США создали коалицию из десяти государств для защиты торговых судов в Красном море, которые атакуют йеменские хуситы. При этом в блок вошли европейские, а не ближневосточные страны, пишет Yeni Şafak. Повстанцы обвинили Америку в милитаризации региона и послали ей угрожающий ответ.



США создали коалицию из десяти стран под предлогом защиты торговых судов от участившихся нападений со стороны хуситов в Красном море. В блок вошли преимущественно европейские страны, при этом Саудовскую Аравию и ОАЭ убедить не удалось. Хуситы же отправили новой миссии грозный сигнал.



В результате нападений хуситов на торговые суда, проходящие через Красное море, многие логистические гиганты приостановили свою деятельность. Тем временем США предприняли шаг, который повысит напряженность в регионе. Вашингтонская администрация объявила о создании многонациональной коалиции, состоящей из десяти стран, отметив, что нападения хуситов угрожают свободной реализации торговли, подвергают опасности ни в чем не повинных моряков и нарушают международное право. Подчеркнув, что на фоне нападений существует международный запрос на решение проблемы, министр обороны США Ллойд Остин (Lloyd Austin) заявил: "Поэтому сегодня я объявляю о начале операции "Страж процветания" – важной новой международной инициативы под эгидой Объединенных морских сил и оперативной группы 153, которая сосредоточена на обеспечении безопасности в Красном море".



Саудитов и ОАЭ не убедили



Наряду с США в новую миссию, созданную в Красном море, входят Великобритания, Бахрейн, Канада, Италия, Франция, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания. Примечательно, что из стран Персидского залива присоединился только Бахрейн. Утверждается, что Соединенные Штаты также просили Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), ведущие государства региона, присоединиться к операции, но не сумели их убедить.



Угрожающий ответ хуситов



Ранее, 12 декабря, йеменские хуситы объявили об атаке на норвежский нефтяной танкер, который не отреагировал на предупреждения и направлялся в Израиль. Лидер йеменских хуситов Абдулмелик аль-Хуси (Abdulmelik el-Husi) в своем телевыступлении 14 ноября пригрозил атаковать израильские корабли в Красном море. После объявления о создании коалиции из десяти стран хуситы опубликовали заявление о том, что атаки будут продолжаться.



"Любой, кто пожелает расширить конфликт, пострадает от последствий своих решений. Коалиция, сформированная США, была создана для защиты Израиля и милитаризации морей без каких-либо оснований. Йемен не откажется от своих законных операций в поддержку сектора Газа", – говорится в заявлении.



Отправили три эсминца



Эсминцы USS Carney, USS Stethem и USS Mason, ранее направленные Соединенным Штатами в Красное море, ежедневно патрулируют регион, проходя через Баб-эль-Мандебский пролив, для сдерживания и реагирования на возможные нападения хуситов. Великобритания направила эсминец HMS Diamond Королевского флота в Красное море, фрегат ВМС Франции Languedoc также в течение некоторого времени нес службу у берегов Йемена.



На подходе новый авианосец



Ранее в Восточное Средиземноморье были отправлены авианосцы USS Gerald R. Ford и USS Dwight D. Eisenhower, которые также осуществляли патрулирование в регионе вместе с другими боевыми кораблями США. Сообщается, что в сторону Оманского залива начал движение еще один американский авианосец USS Carl Vinson, находившийся в Тихом океане, и сопровождающий его флот боевых кораблей. Это будет третий авианосец США в регионе.



Гиганты прекращают свою деятельность



Нападения хуситов также ударяют по мировой цепочке поставок. Ведущие судоходные компании мира, Maersk, Hapag-Lloyd, MSC, французская CMA CGM и, наконец, британская энергетическая компания BP, а также Evergreen Marine временно приостановили использование маршрута через Красное море.