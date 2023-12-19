Иван Охлобыстин легко ранен в Донбассе. Броник поймал пулю

22:24 20.12.2023

Стало известно, какую травму при обстреле получил в Донбассе Охлобыстин

Музыкант Апачев: у Охлобыстина небольшая трещина в ребре



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Актер и режиссер Иван Охлобыстин получил травму, попав под обстрел во время поездки в Донбасс, подтвердил в своем телеграм-канале музыкант Аким Апачев.



Ранее дочь актера Евдокия сообщила, что отец попал под обстрел во время поездки в Донбасс. По ее данным, пуля попала в бронежилет во время поездки Охлобыстина в регион с гуманитарной помощью.



"Иван Охлобыстин жив, - написал Апачев. - Небольшая трещина в ребре. Слава Богу!".



Осенью сообщалось, что режиссер приступил к съемкам фильма о жителях Донбасса. Он посетил территории ДНР и ЛНР. Охлобыстин выразил готовность помогать всем чем нужно в этот тяжелый период.



Авторы: АЛЕКСАНДРА БУРНАШЕВА