В Чурапчах (Якутия) найдены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена

22:27 20.12.2023

В Якутии обнаружили древние кости неизвестных животных

20.12.2023

В Якутии обнаружили древние кости неизвестных животных

Ученые обнаружили в Якутии древние артефакты и останки неизвестных животных. Об этом сообщил заведующий отделом мамонтовой фауны Академии наук Якутии, доктор биологических наук Альберт Протопопов.



"В Чурапчинском районе Якутии найдена стоянка палеолитического человека, возраст – примерно свыше 30 тыс. лет. Найдены артефакты, которые соответствуют этой археологической культуре. Обнаружено большое количество костей мамонтовой фауны, которые носят следы воздействия [человека]. Кроме них найдены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена – неогена", – рассказал он, отметив, что кости сильно разрушены.



По его словам, на месте палеолитической стоянки нашли также кости носорогов и львов.



"Приезжал археолог из Института археологии и этнографии СО РАН Александр Кандыба, который начал делать археологическую разведку. И уже найдены артефакты, которые подтверждаются радиоуглеродной датировкой – 30-40 тыс. лет, которые соответствуют дюктайской культуре", – добавил Протопопов.



Раскопки на этом месте продолжатся.



"В ближайшие годы мы там уже будем работать. С администрацией Чурапчинского района у нас довольно тесная работа уже ведется. Они нам очень сильно помогли летом, – сказал ученый. – Местонахождение уже признано перспективным. Мы будем его разрабатывать совместно с Палеонтологическим институтом РАН и коллегами из других научных центров".



Экспедиция поддержана Фондом первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.