Кто крышует нелегалов в России? - А.Соколов

22:29 20.12.2023 В России не прекращаются преступления мигрантов

Андрей Соколов

14.12.2023

Кто крышует нелегалов?

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции по подозрению в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе были незаконно легализованы более 100 тыс. иностранцев.



"Продолжая оперативно-разыскные мероприятия в рамках ранее возбужденного уголовного дела, сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России и сотрудники УФСБ России установили причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию. 13 декабря бывший сотрудник задержан оперативниками и передан в следственные органы для проведения процессуальных действий", - рассказали в пресс-службе журналистам. Материалы полицейской проверки передали в следственные органы, где в отношении бывшего руководителя миграционной службы возбудили также уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).



Речь идет о бывшем начальнике Управления по вопросам миграции петербургского главка Андрее Колесникове, который был задержан в Московской области и доставлен в Петербург. Андрей Колесников внезапно уволился по собственному желанию около месяца назад. Исходя из практики, его статуса, можно предположить: вероятно, он понимал, что в ближайшее время его догонят уголовным делом.



По данным газеты "Фонтанки", еще до перевода из Москвы на позицию начальника УВМ в начале 2020 года Андрей Колесников был близок с неким столичным бизнесменом Паутовым. Когда же назначение Колесникова состоялось, то в Петербург приехал сын предпринимателя.



В начале этого года Паутова-младшего привлекли по статье 322.1 УК - "Организация незаконной миграции" (сейчас он все еще находится под следствием). При расследовании этой истории были допрошены и сотрудники УВМ ГУ МВД Петербурга. Они дали показания на своего руководителя Андрея Колесникова. В результате этого сформировано обвинение. В нем прописано, что Колесников давал указание подчиненным включать "зеленый" свет при подаче Паутовым-младшим комплектов документов иностранцев для постановки на миграционный учет. Причем с начала 2020 года (с момента его назначения) документация поступала в УВМ от 20 частных компаний, фактически принадлежащих сыну друга Колесникова.



Проблема с незаконными мигрантами в городе на Неве уже давно вызывает у его жителей серьезную тревогу. Всеобщее негодование вызвал на днях возмутительный эпизод в Красном Селе, где три подростка, двое из которых – дети мигрантов из Узбекистана, радостно улюлюкая, затушили снегом Вечный огонь в память защитникам города в годы блокады.



Жесткую оценку происшедшему дал депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Странно, заметил он, что в планы их родителей не входило простое объяснение законов и ценностных ориентиров страны, в которую они приехали. Депутат также отметил, что при таком отношении мигрантов к русским ценностям, традициям, устоям и, самое важное, законам, в планы нашей страны не должно входить содержание и обслуживание как самих иностранных "специалистов", так и их детей. Как сообщается, МВД уже потребовало, чтобы малолетних вандалов депортировали из России вместе с их родителями.



А буквально за несколько дней до этого в Петербурге задержали группу членов так называемой Азербайджанской мафии, как они сами себя называли. Негодяи занимались тем, что избивали на улицах случайных прохожих, а затем с гордостью выкладывали снимки своих преступлений в сеть.



Этим они занимались давно, однако аресты были произведены лишь после того, как общественность стала бить тревогу. Лидером банды оказался этнический азербайджанец, но гражданин РФ, который является сыном петербургского предпринимателя - владельца и генерального директора нескольких компаний. Дело об этой банде взял под свой контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.



Между тем петербургские СМИ не перестают фактически каждый день сообщать о все новых и новых преступлениях мигрантов. Так, 10 декабря возле кафе на проспекте Ударников в Красногвардейском районе города произошла драка с участием группы посетителей одного среднеазиатского государства. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в полицию были доставлены девять предполагаемых участников, в возрасте от 25 до 35 лет. Они привлечены к административной ответственности за нарушение правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в РФ, а также по статье КоАП хулиганстве.



А накануне в сети появились ужасные кадры, на которых запечатлен момент задержания уроженца Азербайджана по подозрению в убийстве 51-летней женщины. Об этом шокирующем эпизоде сообщило агентство "Царьград. Азербайджан" со ссылкой на сообщество в социальных сетях "Многонационал". Согласно данным, поступившим из полиции, сообщает СМИ, уроженец Азербайджана, который работал охранником в одной из местных больниц, налетел на 51-летнюю женщину с ножом прямо на улице. Убийца заявил о том, что ему не понравилось то, что будто бы сказала ему жертва в его адрес. Негодяй натянул на голову женщине куртку и оттащил ее в кусты. Затем нанес ей многочисленные ножевые ранения и надругался над трупом своей жертвы в особо жесткой форме.



13 декабря сотрудники полиции Невского района задержали подозреваемого в изнасиловании женщины у магазина, доставили в отдел. Там установили его личность: он оказался 27-летним гражданином Узбекистана, который в марте этого года приехал в Петербург на работу. В отношении него составили протокол о нарушении миграционного законодательства и было возбуждено уголовное дело по статье "изнасилование".



5 декабря мигранты из стран Средней Азии устроили массовую драку у "Лахта Центра". Во время потасовки не стеснялись бить даже упавших. Судя по видео от очевидцев, некоторым из участников побоища потребовалась медицинская помощь.



В Петербурге традиционно больше мигрантов, поэтому и совершенных ими преступлений больше, чем в других регионах. По этому показателю Северную столицу обогнала лишь Москва.



Эксперт по миграции Вячеслав Поставнин указал изданию "Ъ-СПБ" на сложность в оценке общественно опасной преступности среди мигрантов. Количество преступлений будет выше, если в аналитику включить статьи о нарушении правил пребывания иностранцев в России. Однако в некоторых случаях преступность в среде мигрантов может стать системной проблемой.



"В России формируются "этнические банды", которые совершают преступления с целью продемонстрировать свое превосходство", - указывает глава антикоррупционного комитета и президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов.



Конечно, правоохранительные органы не сидят без дела, в Петербурге полиция систематически проводит рейды, в ходе которых обнаруживает нелегальных мигрантов. Так, в середине августа петербургские полицейские поймали почти 500 человек, которые нарушили правила въезда или пребывания на территории России. Иностранцев поместили в специализированные центры в ожидании выдворения за пределы России.



Проверяют правоохранительные органы и тех, кто уже получил российское гражданство. После одного из рейдов по соблюдению миграционного законодательства полиция проверила иностранцев с российским паспортом и доставила в военкомат более 100 человек для постановки на воинский учет.



Однако, судя по участившимся в последнее время особо жестоким преступлениям со стороны мигрантов, необходимо принятие срочных и радикальных мер по решению этой, все более обостряющейся проблемы. Главное, нельзя происходящее замалчивать, ссылаясь на то, что это будто бы ведет к "разжиганию межнациональной розни". Ведь именно замалчивание этой проблемы и ведет к безнаказанности преступников и к тому, что они начинают все более наглеть.



Власть обязана защитить своих граждан от растущей преступности со стороны мигрантов. Есть же хороший пример других стран - в Китае, Белоруссии, ОАЭ. Там давно все проблемы решены и нет никаких преступлений, нет и диаспор. Отработал по трудовому договору несколько месяцев, и домой. Почему у нас не так?



Ведь в России из-за проблем с мигрантами уже участились массовые протесты населения. Как сообщило в среду агентство "Царьград", массовый митинг провели жители подмосковного Подольска, которые выступают против строительства мигрантского центра прямо напротив школ и детских садов. По их словам, на четыре района приходится всего один патруль ППС: детей попросту некому будет защитить.



По данным "Царьграда", дело уже дошло до того, что в московских поликлиниках появились буклеты на туркменском языке, в которых вообще нет русского текста. Там предлагают женам "ценных иностранных специалистов углубленный неонатальный скрининговый тест". Буклет венчает жизнеутверждающий лозунг: "Мы вам поможем размножиться" (буквальный перевод).



Надо полагать, возмущается "Царьград", что администрация поликлиники посчитала, будто русские размножаться даже и не думают. А значит, буклет можно напечатать исключительно на туркменском.



Как правило, в Россию приезжает та подвижная криминальная часть населения, которая выдавливается из бывших союзных республик. Фактически это "отбросы", от которых собственная страна избавилась и прислала их к нам, - считает председатель Всероссийской общественной организации "Право на оружие" Вячеслав Ванеев.



По словам общественника, в среде мигрантов мы получаем адский коктейль из злобы приезжих на свое бесправное положение, промывания мозгов исламистами и работы иностранных спецслужб для создания негативного фона во время проведения СВО. Фактически в нашем тылу идет партизанская война пришлых в отношении местного населения, уверен Ванеев.



На этом фоне сообщение о том, что приток нелегальных мигрантов в Санкт-Петербург крышевали местные правоохранители выглядит особенно возмутительно. А СМИ сообщают, что "мигрантское лобби" есть уже даже в Госдуме.



А как иначе можно оценить одобрение Комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству поправку, согласно которой вместо депортации мигранта-нарушителя могут попросту оштрафовать на 50 тысяч рублей. Нет сомнений, что диаспора соберет эти деньги без всякого труда, а нарушитель еще больше обнаглеет.



Хотелось бы, возмущается по этому поводу "Царьград", чтобы члены Комитета ГД хотя бы на несколько недель, в качестве эксперимента, переселились, например, в подмосковные Котельники. Пожить бок о бок с оштрафованными, а не депортированными мигрантами. Единственная деталь - для чистоты эксперимента переселяться нужно с дочками и внучками, а ходить везде без охраны… Источник - столетие

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