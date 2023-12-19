Патриарх Кирилл заявил о риске потери России из-за наплыва мигрантов

00:28 21.12.2023

Если число мигрантов, которые не говорят на русском языке и не уважают культуру страны, увеличить, Россия может быть "потеряна", заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



По его словам, за последний год ситуация с "инокультурными" мигрантами, которые "не предпринимают усилия" для интеграции в российское общество, ухудшилась.



Стремление заполучить дешевую рабочую силу ради краткосрочных экономических выгод не должно привлекать в наше отечество огромное количество людей, принадлежащих к иной культуре, часто не владеющих русским языком и не имеющих уважения к России, к населяющим ее народам.



Он призвал власти помнить, что если эта тенденция сохранится, "мы потеряем себя, потеряем Россию - государство многонациональное, ядром которого является русский православный народ".



Во время прямой линии в середине декабря президент Владимир Путин сообщил, что в России, по разным подсчетам, свыше 10 млн мигрантов. Он отметил, что не следует игнорировать интересы коренного населения страны, но и для мигрантов нужно создавать "нормальные человеческие условия".



Ранее президент предложил готовить трудовых мигрантов к жизни в России заранее. Он напомнил, что все приехавшие должны уважать российские обычаи и традиции, а также знать и соблюдать законы.