Трамп в двух шагах от снятия с выборов, - НГ

00:32 21.12.2023

20.12.2023

Противники политика придумали, как не допустить его возвращения в Белый дом

Геннадий Петров



и Дональд Трамп верит в свою победу, но слишком многие влиятельные люди в США не хотят, чтобы он вернулся в Белый дом. Фото Reuters

Верховный суд штата Колорадо вынес вердикт, который без преувеличения может поменять будущее страны, а то и мира – об исключении Дональда Трампа из списка кандидатов на пост президента США на выборах ноября 2024 года. Основанием для этого стала роль политика в событиях трехлетней давности, когда толпа трампистов взяла штурмом здание Конгресса в Вашингтоне. Хотя вердикт касается только избирательного процесса в Колорадо, последствия будут иметь всеамериканский характер. Если до 4 января 2024 года Верховный суд США не отменит его, с высокой долей вероятности последует цепная реакция. Аналогичные вердикты вынесут во многих других штатах, и Трамп не сможет выставить свою кандидатуру. Тогда повышается вероятность того, что от намерения переизбраться откажется и Джозеф Байден. Ведь в глазах избирателей он с его высоким антирейтингом выглядит приемлемым "меньшим злом", только если будет выбор между ним и Трампом.



Вердикт, вынесенный в Колорадо, стал полной неожиданностью даже для местной прессы. По всей стране сторонники демократов подали десятки исков о снятии Трампа с предвыборной гонки. Но еще ни разу суд не удовлетворил ни один иск. Вплоть до вторника исключением не был и штат Колорадо. Здесь местный окружной суд отклонил исковое требование снять Трампа со ссылкой на 14-ю поправку к Конституции США. В этой принятой после кровопролитной американской Гражданской войны поправке, в частности, записано, что "ни одно лицо" не может занимать какую-либо должность, если оно ранее, будучи при власти, участвовало в мятеже или как-либо оказывало помощь мятежникам. В иске утверждалось, что Трамп как раз подпадает под это определение: в злополучный день 6 января 2021 года он произнес речь перед своими сторонниками, где объявил себя победителем президентских выборов 2020 года, а объявленные итоги голосования – подтасовкой демократов. Толпа восприняла его слова как установку к действию и пошла на штурм Капитолия, что стоило жизни четырем американцам. Окружной суд не стал вникать, являлась ли та речь Трампа подстрекательской или не являлась (он сам настаивает, что лишь воспользовался своим конституционным правом на свободу слова), а обратил внимание не на дух, а на букву 14-й поправки. Там нет уточнений, что должность, которую запрещено занимать мятежнику, – это и должность президента тоже. Значит, Трамп, виновен он в мятеже или нет, под действие поправки не подпадает.



Ожидалось, что Верховный суд штата лишь подтвердит эту логику. Наблюдатели полагали, что на процессе развернется занимательная, но малопродуктивная дискуссия о том, следует ли считать события 6 января мятежом и уместно ли сравнивать Трампа с лидером южан в годы Гражданской войны президентом Конфедерации Соединенных Штатов Джефферсоном Дэвисом, которому со ссылкой на 14-ю поправку не позволили баллотироваться в Сенат США в 1875 году. Но всего этого не было. Четверо против трех проголосовавших против судей решили, что 14-я поправка касается всех должностей, в том числе президентской. От юридической трактовки событий 6 января было решено уклониться. В прениях судья Уильям Худ-третий пояснил, что даже если признавать штурм Капитолия стихийным бунтом, речь Трампа была "рекламным плакатом мятежа".



В вердикте Верховного суда Колорадо примечательно то, кто его принял. В штате сильны позиции демократов, в 2020 году Трамп здесь проиграл Байдену. Все судьи здешнего Верховного суда считаются "либералами" – то есть теми, кто, не входя в Демократическую партию (это для них запрещено законом), симпатизируют ей. Тем не менее даже они не вынесли вердикт против Трампа единодушно. Среди тех, кто высказался против, был ни больше ни меньше председатель Верховного суда Колорадо Брайан Боутрайт. Он пояснил, что конституционные вопросы слишком сложны и не находятся в компетенции штата. Возможно, этот аргумент возьмет на вооружение защита Трампа, когда обратится в Верховный суд.



Пока же решение в Колорадо вызвало одно практическое последствие: трамписты взяли курс на срыв республиканских праймериз в данном штате. "Я обязуюсь отказаться от выдвижения на голосование Республиканской партии в Колорадо до тех пор, пока в списки не внесут имя Трампа, и требую, чтобы (республиканцы – претенденты на пост американского президента губернатор Флориды. – "НГ") Рон Десантис, (бывший губернатор штата Нью-Джерси.– "НГ") Крис Кристи и (экс-постпред США при ООН. – "НГ") Никки Хейли немедленно сделали то же самое. В противном случае их действия будут означать, что они молчаливо одобряют незаконный жест, который повлечет за собой катастрофические последствия для нашей страны", – написал в соцсетях Вивек Рамасвами. Этот политик – безнадежный аутсайдер предвыборной гонки. Однако он близок по взглядам Трампу и, возможно, действует в координации с ним. А срыв праймериз в одном штате может поставить под сомнение легитимность выдвижения кандидата от республиканцев на общенациональных выборах, а следовательно, и сами выборы. В общем, избирательная кампания 2024 года на глазах приобретает совершенно новый характер.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" предположил, что вердикт Верховного суда Колорадо – это ответ демократов на попытку республиканцев добиться импичмента Байдену, но не только. Как считает эксперт, прощупывается почва для снятия Трампа с выборов административным путем. Иные способы пока показывают свою нерезультативность. Несмотря на все возбужденные против него уголовные и гражданские дела, Трамп – по-прежнему непререкаемый лидер симпатий республиканцев. Более того, и Байдена он обходит по средним данным общенациональных соцопросов, которые приводит портал RealClearPolitics, где-то на 3%. Для США это довольно много. К тому же необходимо учесть рост неодобрения политики нынешней администрации, с которым Байден, несмотря на все его усилия, ничего не может поделать.



В этих условиях не исключен вариант, при котором Трамп и действующий президент снимут свои кандидатуры. Первый это сделает вынужденно. Второй – потому что он, по данным тех же соцопросов, гарантированно проиграет любому из возможных сменщиков Трампа: и Десантису, и Хейли. Последняя, кстати, по свежим данным социологов, опередит его примерно на 5%. Аргумент "голосуйте за меня, потому что я – меньшее зло" в случае с умеренной Хейли, чуждой радикальной трампистской риторики, вряд ли подействует. Снятие Байдена с предвыборной дистанции резко повысит шансы на возвращение в политику Барака Обамы. Другой сравнимой по популярности фигуры у демократов пока нет. Чтобы он баллотировался, придется отменить 22-ю поправку к Конституции, запрещающую занимать пост президента более двух сроков. Потребуется сложная процедура, но ее, теоретически, можно пройти. Впрочем, более вероятен вариант, при котором Обама прямо поддержит нового кандидата от партии (например, свою жену Мишель) и будет за него агитировать активнее, чем сейчас за Байдена. Это станет разрывом с устоявшейся американской традицией, однако не нарушением закона. "В любом случае строить версии о том, что будет после снятия кандидатуры Трампа можно, только если он проиграет в Верховном суде страны. А это не факт. Главное же в данной ситуации, какой будет реакция американцев, если все-таки решение будет принято не в пользу Трампа. Он может обратиться к избирателям и начать, что называется, раскачивать лодку. Тогда 2024 год будет для США очень неспокойным. Волна исков в штатах о снятии Трампа, которая может растянуться до ноября и дальше плюс беспорядки", – считает Васильев.