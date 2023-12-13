"Диянет" как религиозный инструмент турецкой "мягкой силы", - М.Колесникова

00:45 21.12.2023

"Диянет" как религиозный инструмент турецкой "мягкой силы"



Мария Колесникова, кандидат политических наук, доцент МГЛУ

13.12.2023



Турецкое Управление по делам религии "Диянет" в научных и журналистских дискуссиях овеяно, с одной стороны, шпионским флером и коррупционными скандалами, а с другой – определенным уважением к успехам по продвижению своей стратегической линии в различных регионах земного шара. За богатство имеющихся в распоряжении ресурсов, величину кадрового аппарата и степень авторитетности в системе государственной власти его называют "государством в государстве", "гигантской холдинговой компанией". Руководство "Диянет" ведет настолько насыщенную деятельность, что отдельные аналитики оценивают Управление как "возможно крупнейшую и наиболее централизованную мусульманскую организацию в мире, по масштабу своей активности сопоставимую с Ватиканом"[1].



В конце ноября с.г. Великое национальное собрание (парламент Турции) одобрило бюджет Управления на следующий год, который был увеличен с 35,91 млрд. турецких лир (1,3 млрд. долларов) в 2023 г. до 91,83 млрд. турецких лир (3,18 млрд. долларов). Такой существенный прирост несмотря на объективные экономические проблемы, с которыми сталкивается республика в настоящее время, очевидно свидетельствует о значимости, придаваемой турецкими правящими силами данной организации.



"Диянет" представляет собой государственную структуру, подчиненную напрямую президенту страны. По материалам некоторых СМИ[2], объем выделяемых финансовых средств превышает расходы 26 государственных учреждений, включая министерства внутренних дел, энергетики и природных ресурсов, окружающей среды и урбанизации, торговли и иностранных дел, а также культуры и туризма. Помимо работы в самой Турции Управление осуществляет деятельность в 145 странах мира, в 17 из которых открыты 253 представительства различного уровня – от центрального офиса до контактных центров[3].



Управление занимается религиозной, образовательной, культурно-просветительской и благотворительной деятельностью. Его основными направлениями являются проведение саммитов и двусторонних консультаций религиозных лидеров и священнослужителей, внедрение программ по теологии и проведение соответствующих профильных занятий в школах и в рамках специализированных курсов, подготовка имамов и муфтиев, издание и распространение литературы по истории и практике ислама, теле- и радиовещание, создание и финансовая поддержка специализированных интернет-сайтов. По состоянию на сентябрь 2023 г. в ведении "Диянет" находились порядка 90 000 мечетей в Турции и более 1 500 мечетей за рубежом. Особенностью работы Управления в других странах является налаживание партнерских связей с местными мусульманскими организациями и общинами и создание на их базе новых, формально независимых структур, которые становятся важным каналом влияния на всю мусульманскую, а не только турецкую общину.



Параллельно действует одноименный фонд "Диянет", председателем совета попечителей которого является глава Управления по делам религии А. Эрбаш. Фонд, согласно уставной информации на его сайте, призван способствовать "поддержке деятельности Управления, оказанию религиозных услуг и воспитанию новых поколений, которые будут принимать участие в религиозных службах", а его главная миссия заключается в "предоставлении материальной и моральной поддержки людям и учреждениям, работающим во имя добра"[4]. В настоящее время в Турции действуют 1003 представительства фонда, а в 149 странах мира функционирует разветвленная сеть филиалов, реализующих проекты в области религии, образования, сохранения культурного материального и нематериального наследия, оказания социальных и благотворительных услуг. В то же время, некоторые западные аналитики отмечают, что фонд может служить площадкой для перераспределения полученного Управлением дохода и сокрытия "теневых" инвестиционных поступлений[5].



В Европе Управление по делам религии неоднократно оказывалось в центре скандальных инцидентов, связанных с обвинениями в шпионской деятельности в интересах Национальной разведывательной организации Турции. Так, в 2016 г. были обнародованы сведения, указывающие на то, что сотрудники "Диянет" вели наблюдение за членами движения Ф. Гюлена[6] в 38 странах, включая Швейцарию, Германию, Норвегию и Австрию. В том же году пришлось отозвать атташе по вопросам религии посольства Турции в Гааге Ю. Аджара после того как власти Нидерландов обвинили его в сборе разведывательной информации о "гюленистах". Аналогично по соображениям безопасности в 2017 г. бельгийские власти отклонили заявления на получение визы 12 турецких имамов, желающих работать в стране. В 2018 г. французский еженедельник Le Point опубликовал материал под названием "Проделки имамов Эрдогана", в котором с опорой на изъятые страницы переписки сотрудников Турецко-исламского союза по делам религии (аффилированная с "Диянет" структура) демонстрировались факты шпионажа ими за оппонентами турецкого правительства и незаконного оборота значительного объема денежных средств, собранных у турок во Франции[7].



Ощутима деятельность турецкого Управления по делам религии у российских границ. Под патронажем организации в Киргизии и Казахстане функционируют школы, в образовательном плане которых особое место отводится религиозной подготовке. При теологических факультетах некоторых киргизских университетов представлены сотрудники "Диянет", консультирующие по вопросам стажировок, прохождения специальных курсов и перспективам продолжения обучения в Турции, а также участвующие в финансировании таких возможностей. Распространяется специализированная литература, подготовленная организацией, в том числе, на ряде тюркских языков народов Центральной Азии.



В некоторых российских СМИ отмечается[8], что присутствие "Диянет" прослеживается и в нашей стране через подконтрольный Турецкий фонд молодежи "TÜGVA", который все активнее проявляет себя в мусульманских регионах России и, особенно, в республиках Северного Кавказа. Программы фонда, привлекающие российскую молодежь, касаются изучения иностранных языков, культурных традиций, а также современных IT-технологий, которые, как предполагается, позволят в перспективе молодым людям реализовывать различные инициативы, к примеру, на платформах социальных сетей. Практикуется система грантов на покрытие затрат для поездок в Турцию. Сообщается[9], что с наступлением Рамадана Фонд TÜGVA оказал финансовую поддержку в размере 5 млн. долларов 250 исламским религиозным организациям по всей России.



В официальных российско-турецких культурно-религиозных контактах стремление к сотрудничеству мусульманских организаций двух стран было закреплено в декабре 2022 г. подписанием на полях XVIII Международного мусульманского форума главой "Диянет" А. Эрбашем и председателем Духовного управления мусульман России Р. Гайнутдином меморандума о сотрудничестве в сфере богословско-правовых заключений (фетв) сроком на 5 лет.



Деятельность организаций такого масштаба как "Диянет" неизменно сопряжена с закрытым характером большого массива данных, подлинно раскрывающих специфику работы. В этой связи неизбежно появление многочисленных домыслов и трактовок, которые, впрочем, не всегда лишены основания. В то же время нельзя не учитывать, что Управление по делам религии на сегодняшний день является крупным игроком в системе турецких внешнеполитических координат и важным проводником государственных задач Анкары на международной арене, что определяет необходимость выстраивания с данной структурой взаимодействия в рамках межрелигиозного диалога.



[1] https://www.academia.edu/37535146/

Patterns_of_Political_Secularism_in_Italy_and_Turkey_

The_Vatican_and_the_Diyanet_to_the_Test_of_Politics

[2] https://turkey.postsen.com/world/374613/

Diyanet%E2%80%99s-Record-Spending-Overtook-Other-Ministries.html

[3] https://www.meforum.org/63084/diyanet-tool-for-turkish-soft-power-in-germany

[4] https://tdv.org/en-EN/about-us/

[5] https://nordicmonitor.com/2023/11/

record-surge-in-diyanet-budget-to-serve-erdogans-political-objectives-at-home-and-abroad/

[6] Мусульманский религиозный деятель и мультимиллионер, обвиненный турецкими властями в попытке государственного переворота в Турции в 2016 г. В настоящее время проживает в США.

[7] https://nordicmonitor.com/2022/10/

turkeys-notorious-religious-authority-diyanet-uses-scout-camps-as-a-cover-in-europe/

[8] https://vpoanalytics.com/geopolitika-i-bezopasnost/

turtsiya-na-severnom-kavkaze-myagkaya-sila-s-dalnim-pritselom/

[9] https://serdalo.ru/zamorskie-blagodeteli-iz-fonda-tugva