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В США растет китае-фобия, - Global Times
00:50 21.12.2023

Global Times
Китай

Из-за растущих антикитайских настроений США рискуют превратиться в экстремистскую страну

В США все более враждебно относятся к азиатам, пишет GT. Хотя расистский "Акт об исключении китайцев" был отменен 80 лет назад, вера в "желтую угрозу" сохраняется. Это подтверждает, что Америка не в том положении, чтобы говорить о правах и свободах человека, отмечает автор статьи.

Поскольку экстремистски настроенные политики и общественное мнение в США продолжают усиливать свою антикитайскую риторику и действия, это заставляет людей беспокоиться: могут ли в США вернуться дискриминационные законы об изоляции китайцев, подобные "Акту об исключении китайцев"? Хотя эксперты согласились с тем, что на федеральном уровне такая вероятность маловероятна, они, тем не менее, предостерегают от растущей тенденции "исключения китайцев" в американском обществе.

В это воскресенье исполняется 80 лет со дня отмены "Акта об исключении китайцев". Подписанный в 1882 году, этот закон запрещал китайским рабочим легально въезжать в США, а китайским иммигрантам, уже проживавшим там, - становиться гражданами Америки. Это темная и гнусная глава в истории иммиграции, верховенства закона и прав человека в стране.

В воскресенье Белый дом опубликовал заявление, в котором президент США Джо Байден вспомнил жертв, почтил память американцев китайского происхождения и предостерег тех, кто по-прежнему "демонизирует иммигрантов и раздувает пламя нетерпимости". Хотя он также раскритиковал "Акт об исключении китайцев" за "использование нашей иммиграционной системы для дискриминации целой этнической группы", его слова - не более чем очередное шаблонное заявление Белого дома на фоне ухудшающейся обстановки для этнических меньшинств США.

По мнению экспертов, на фоне предстоящих президентских выборов эти высказывания больше похожи на предвыборную рекламу, направленную на привлечение голосов этнических меньшинств, особенно выходцев из Азии и Китая, чем на искренний призыв к искоренению расовой дискриминации.

Однако независимо от того, кто будет занимать пост президента США, он не сможет рассеять густой, грязный смог расизма, окутывающий Америку. Хотя "Акт об исключении китайцев" был отменен восемь десятилетий назад, вера в "желтую угрозу" все еще сохраняется в американской политике и культуре.

Цзи Хун, научный сотрудник Института американских исследований Китайской академии общественных наук, считает, что нынешняя дискриминация азиатских и китайских общин в американском обществе ничуть не ослабла. Особенно это проявилось во время эпидемии COVID-19 - американцы азиатского происхождения были крайне демонизированы в США и даже стали жертвами преступлений на почве ненависти из-за своей расовой и этнической принадлежности.

Недавний опрос Pew Research Center показал, что опыт дискриминации определяет жизнь большинства американцев азиатского происхождения: 78% взрослых азиатов заявили, что с ними в той или иной степени обращались как с иностранцами, даже если они родились в США. Согласно другому исследованию, проведенному в апреле, почти три четверти американцев китайского происхождения сталкивались с расовой дискриминацией в течение последних 12 месяцев. Все это свидетельствует о том, что опухоль расизма в отношении азиатов и китайцев продолжает стремительно распространяться в современных Соединенных Штатах.

Наследие "Акта об исключении китайцев", кажущегося пережитком прошлого, доносится до нас и сегодня. Этот закон был придуман американскими политиками, чтобы удовлетворить ксенофобские и синофобские настроения, распространявшиеся в стране. С течением времени, похоже, мало что изменилось. В последние годы некоторые политические деятели раздувают антикитайские проблемы и разжигают синофобские настроения ради собственной политической выгоды.

В результате более чем в 20 штатах США были предложены или приняты законы, ограничивающие покупку китайцами земли, зданий и домов, ссылаясь на так называемую угрозу национальной безопасности. От конкретных мер на уровне штатов до охоты на китайских ученых и огульных преступлений на почве ненависти к азиатам и китайцам - вызывает тревогу то, что тенденция "исключения китайцев" постепенно распространяется с экономического на социальный уровень и от единичных инцидентов до целого американского сообщества.

Любые настроения, исключающие какую-либо этническую группу из общества, являются серьезным отклонением от равенства, которое пропагандируют США. Существование "Акта об исключении китайцев" - свидетельство того, что Соединенные Штаты не в том положении, чтобы говорить о правах и свободе человека.

Кроме того, поскольку антикитайские настроения в США оправдываются некоторыми экстремистски настроенными политиками под предлогом так называемых угроз национальной безопасности, это может заставить американское общество поверить в неизбежность и правильность подобных тенденций. Если число инцидентов против китайцев - будь то граждане Китая или американцы китайского происхождения - продолжит расти, США превратятся в безумную экстремистскую страну.

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703109000


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