Хакера Кислицина экстрадируют из Казахстана в Россию

|22:29 Кто крышует нелегалов в России? - А.Соколов
22:27 В Чурапчах (Якутия) найдены кости неизвестных животных эпохи плейстоцена
22:24 Иван Охлобыстин легко ранен в Донбассе. Броник поймал пулю
21:33 Хуситы против Штатов: кто кого? - Yeni Safak
20:41 Обострение китайско-филиппинских отношений – "украинская схема" США в Южно-Китайском море, - В.Пироженко
19:14 Отчего так бесятся англосаксы? И почему говорят о закате их империи? - Эмиль Боев
18:33 Будущее угля определит Китай
17:24 ArcelorMittal Temirtau ушел из Казахстана с долгами перед сотрудниками
17:22 Манипуляция равенством народов. - Андрей Школьников
17:21 США, выборы, две войны.. впереди маячит третья, - Вл.Овчинский
17:16 Новый миграционный закон разорвет правительство Макрона, - Къ
16:14 Все отчетливее виден мир после Америки, - Виталий Трофимов
16:11 РФС проголосовал против вступления в Азиатскую конфедерацию футбола. Дурковатое решение
16:09 "Чтобы остановить хуситов...". США начинают новую безнадежную войну, - Г.Мирзаян
14:19 Между нами, елбасами... Путин и Назарбаев провели частную встречу в Москве
13:30 Цены на мандарины в Узбекистане упали до рекордно низкого уровня
12:42 Итоги 2023 года в Казахстане: самые важные назначения и резонансные увольнения
12:38 КырДепутаты изменили флаг своей страны
12:29 "Чистые игры". Эковолонтеры СНГ провели форум в Москве
12:28 "Жучок" раздора: к чему приведет новый конфликт Зеленского и Залужного
12:25 ЦентрАзия на пороге мира: удастся ли Таджикистану и Кыргызстану окончательно решить приграничную проблему? - Ш.Ризоен
12:10 Андижанский врач и блогер Отабек Ахлиддинов приговорен к 7 годам лишения свободы
10:21 Суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в президентских выборах
10:18 Сможет ли Израиль победить? - Мих.Ошеров
09:41 Михаил Мишустин напомнил Си Цзиньпину про наступающий год дракона
09:34 Пять фронтов против однополярного глобализма, - Александр Дугин
04:23 Казахстан. Оценка населением деятельности органов власти, - Гульмира Илеуова
00:07 Воссоединение России с Калининградом неизбежно? - СП
00:04 Что ждет экономики стран - участниц Евразийского банка развития в ближайшем будущем?
00:02 Метаморфозы войны в Газе. Кому звонит Нетаньяху, когда "дело швах"? - В.Овчинский
|Хакера Кислицина экстрадируют из Казахстана в Россию
08:29 21.12.2023
Казахстан экстрадирует в Россию руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина. Его обвиняют в хакерстве и вымогательстве.
По данным Генпрокуратуры РФ, в октябре 2022 года молодой человек с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Они скопировали информацию и потребовали выплатить в криптовалюте 550 тысяч рублей за ее нераспространение в публичных источниках.
В конце сентября заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев говорил, что экстрадиционная проверка по делу задержанного в республике Никиты Кислицина может длиться до одного года.