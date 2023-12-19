Хакера Кислицина экстрадируют из Казахстана в Россию

08:29 21.12.2023

Казахстан экстрадирует в Россию руководителя департамента разработки решений по комплексному противодействию сложным кибератакам (XDR) компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB) Никиту Кислицина. Его обвиняют в хакерстве и вымогательстве.



По данным Генпрокуратуры РФ, в октябре 2022 года молодой человек с соучастниками неправомерно получил доступ к данным сервера одной из компаний. Они скопировали информацию и потребовали выплатить в криптовалюте 550 тысяч рублей за ее нераспространение в публичных источниках.



В конце сентября заместитель генерального прокурора Казахстана Асет Чиндалиев говорил, что экстрадиционная проверка по делу задержанного в республике Никиты Кислицина может длиться до одного года.