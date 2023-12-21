Навязанная Токио Москве "территориальная тяжба" наконец-то завершилась, - А.Кошкин

09:48 21.12.2023 21.12.2023 | АНАТОЛИЙ КОШКИН



Остается дождаться официального правительственного заявления на этот счет



Японским властям давно не нравится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в основном - из-за высказываний по так называемой "территориальной проблеме". Помню, как один известный японский политолог говорил автору этих строк, что в Токио перестали принимать во внимание заявления главы внешнеполитического ведомства России, полагаясь только на позицию Президента РФ В. Путина, которая-де "гораздо более дружественная Японии". При этом довод о том, что в нашей стране внешнюю политику определяет президент, и министр иностранных дел не стал бы делать заявлений, противоречащих позиции главы государства, был отклонен ссылкой на то, что, дескать, Путин позволяет Лаврову резкие высказывания по "проблеме северных территорий" для внутреннего пользования, дабы успокоить консервативных патриотов.



Неприязнь к министру иностранных дел РФ проявлялась в различных формах. В частности, на страницах японских СМИ распространялись ложные и явно провокационные слухи о том, что "недовольный жесткой линией Лаврова Путин собирается отправить его в отставку". В связи с этим обратили на себя внимание слова министра в недавнем интервью Первому каналу ТВ об "эволюции собственных взглядов (Путина) от, как он выразился, доверчивости, доверия к тому, к чему мы сейчас пришли". О том, что такая эволюция на японском направлении рано или поздно неизбежно наступит, мы писали не раз. Ибо специалистам по общению с японскими политиками, знающим их изощренные методы "очарования и обволакивания лестью" партнера для достижения своих целей, изначально было понятно, что ныне покойный Синдзо Абэ в бытность премьер-министром Японии в прямом смысле слова обхаживал Путина, добиваясь неосуществимыми посулами экономических благ согласия президента на уступку Курильских островов.



Попутно заметим, что в эти дни имя возведенного в Японии, да и в нашей стране, в ранг выдающегося политика, что называется, склоняют по всем падежам в японских СМИ за созданную в своей фракции в правящей Либерально-демократической партии коррупционную схему незаконного обогащения не забывающих свой карман депутатов японского парламента. Сейчас этот скандал под пристальным вниманием возмущенного народа расследует токийская прокуратура с возможной перспективой судебного преследования поспешно выводимых из состава правительства и высшего руководства партии известных деятелей, ради наживы вставших на путь нарушения закона.



Но вернемся к высказываниям министра Лаврова. В своем интервью он сообщил, что у России нет никаких территориальных споров с другими странами. И счел нужным особо отметить, что нет никаких территориальных проблем и с Японией. "У нас, в общем-то, больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией. Все территориальные споры закрыты, они это прекрасно понимают", – сказал он.



То есть министр наконец-то произнес то, что нужно было сказать давно. Сказать как японскому правительству, так и его лобби в нашей стране, которому при Ельцине удалось очень близко подвести российские власти к преступному решению о сдаче Курильских островов ради подачек "богатой Японии". Надо отметить, что вопрос фактического дезавуирования длившихся годами переговоров о судьбе Курильских островов, прикрытых дипломатическим флером о якобы насущном (это почти через 80 лет после безоговорочной капитуляции Японии и затем официальном прекращении состояния войны!), был снят не только потому, что японское правительство стало сворачивать политические и торгово-экономические связи с нашей страной, вводить санкции в отношение российских предприятий и конкретных лиц. Экономические и персональные санкции, всевозможные злостные ущемления интересов нашей страны явились лишь дополнительным подтверждением изначальной враждебности японских властей. И не только властей, но и под воздействием японских СМИ населения Страны восходящего солнца, подавляющее большинство которого неизменно во все времена заявляло на опросах, мягко говоря, об отсутствии дружественных чувств к нашей стране, которая неизменно рисовалась как "холодная, мрачная и агрессивная". На сегодняшний день с неприязнью относятся к России 95 процентов японского населения.



Вот о чем следовало бы задуматься пришедшему на помощь терпящему крах правительству Фумио Кисиды (рейтинг поддержки населением – 17,1%) новому генеральному секретарю кабинета министров Есимасе Хаяси, ранее занимавшему пост министра иностранных дел и в немалой степени ответственному за нынешнее плачевное состояние японо-российских отношений. А не представлять себя и всю Японию обиженными на справедливую констатацию российского министра. Тем более что об отказе Москвы впредь обсуждать выдуманный Токио "территориальный вопрос" российское правительство объявило еще в марте прошлого года.



Хаяси же, выражая позицию официального Токио, пытается обвинить в прекращении переговоров и демонтаже японо-российских отношений исключительно Москву. "Территориальный вопрос между Японией и Россией не решен, и поэтому велись переговоры о мирном соглашении", – заявил генсек, выразив мнение, что первопричиной прекращения консультаций о мирном договоре стали не антироссийские санкции, а действия Москвы в отношении Киева. "Мы считаем крайне несправедливой позицию России, которая пытается перекладывать ответственность на Японию. Это абсолютно неприемлемо", – деланно сетует Хаяси. И предупреждает, что Токио от своего не отступит.



Констатировав, что двусторонние отношения "находятся в сложном положении" и нельзя сказать ничего конкретного относительно консультаций по "мирному договору", он чуть ли не в угрожающем тоне обещает: "Правительство будет твердо придерживаться позиции по поводу (необходимости) решения территориального вопроса и заключения мирного соглашения".



Как уже предлагалось, кроме заявления министра Лаврова в интервью, для вразумления Токио и охлаждения пыла японских реваншистов важно и официальное правительственное заявление Москвы о том, что все вопросы послевоенного урегулирования с Японией разрешены и никаких территориальных вопросов между двумя государствами не существует. В Токио хорошо помнят эту принципиальную формулировку советского правительства – "кайкэцудзуми" (вопрос окончательно разрешен).



В заключение напомним, что, предъявляя разнообразные претензии к соседям, Япония даже в большей степени, чем Германия и Италия, стоит на позициях непризнания ответственности за развязывание Второй мировой войны и совершенные в ходе нее чудовищные преступления. На это также обращал внимание министр Лавров, заявив: "Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что Германия, Италия и Япония – бывшие государства так называемой "оси" – уже второй год подряд голосуют против резолюции с осуждением нацизма. Раньше они воздерживались. Такое поведение Берлина, Рима и Токио ставит под сомнение искренность их раскаяния за совершенные преступления против человечности в годы Второй мировой войны". Точно так же, добавил глава МИД России, это ставит под сомнение договоренности, с учетом которых эти три страны принимались в ООН. Кстати, в дополнение к словам Лаврова напомним, что Япония всецело обязана Советскому Союзу за членство в Организации Объединенных Наций.



P.S. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма. Наряду с США Япония, Германия, Италия и ряд других государств "коллективного Запада" проголосовали против, отказавшись бороться с нацизмом. Поразительно, но в списке не пожелавших присоединиться к этой в высшей степени насущной в наши дни борьбе оказалось немало стран, народы которых явились жертвами человеконенавистнических нацистских режимов. Источник - fondsk.ru

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