Сменился начальник старейшей (г. Ош, 1890 г.) тюрьмы Кыргызстана

13:28 21.12.2023

Чынгыз Кожошев назначен начальником СИЗО №5 города Ош



Чынгыз Кожошев назначен начальником учреждения №25 [СИЗО №5 в городе Ош] Службы исполнения наказаний при Министерстве юстиции.



Как стало известно Turmush, приказ о кадровых перестановках подписан.



Ранее начальником СИЗО был Ураимов Жаныбек Минбаевич. Приказом от 1 декабря 2023 года он был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.



Пресс-служба ГКНБ 14 декабря 2023 года сообщала, что совместно с УВД города Ош в ходе совместной оперативно-следственной разработки выявили и пресекли налаженный канал снабжения и продажи наркотиков, действующий под контролем так называемого "общака" и под покровительством должностных лиц СИЗО-5 города Ош.



Установлено, что преступная схема организована так называемым "положенцем" А.Т. и "смотрящим за отравой" таджикистанцем Г.Г. (члены ОПГ К.Досонова, известного как "Дженго"), действовавших с одобрения руководства спецучреждения, рассказали в ГКНБ.



В рамках проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий, как сообщили в Комитете, были получены доказательства о причастности начальника СИЗО города Ош Ж.У., который в сговоре с другими ответственными сотрудниками учреждения на систематической основе получал "откаты" за беспрепятственный пропуск наркотиков в закрытое учреждения.







В сентябре 2023 года СИЗО-5 посещала омбудсмен.



Омбудсмен Джамиля Джаманбаева в рамках рабочего визита в Ош и Ошскую область посетила СИЗО-5 в городе Оше. В момент посещения в закрытом учреждении находилось 367 заключенных, всего — 500 мест.



Везде в камерах ощущалась сырость, здание СИЗО-5 очень старое и обветшалое.



Здание СИЗО-5 старое, оно было построено 1890-х годах, здесь содержался еще сын Алымбека-Датки — Камчыбек.



Кабинет министров ни раз просили решить вопроса о дислокации СИЗО-5 за пределы города.