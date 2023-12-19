Приезд открыт: как работала теневая регистрация мигрантов в Петербурге

13:32 21.12.2023 Десятки тысяч иностранцев легализовались через сеть "резиновых" гостиниц и покупку справок



Елена Балаян



Система фиктивной регистрации мигрантов "под ключ" функционировала в Санкт-Петербурге как минимум пять лет - за это время через нее легализовалось около 100 тыс. человек, доходы преступников могли составить более 1,5 млрд рублей, рассказали источники "Известий". В городе была создана сеть "резиновых" хостелов, налажена система выдачи липовых справок о прохождении медкомиссии и сертификатов о сдаче экзаменов по русскому языку - документов, необходимых для получения разрешений на работу. По версии следствия, группировку возглавлял муниципальный депутат Виктор Данишевский, а покровительствовал ей экс-начальник миграционного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Колесников. Оба арестованы. Как функционировала теневая система легализации приезжих - в материале "Известий".



Как "штамповали" иностранцев



Оборот преступной группы, которая пять лет занималась незаконной легализацией мигрантов в Санкт-Петербурге, мог превышать 1,5 млрд рублей, рассказал "Известиям" источник в правоохранительных органах. В октябре 2023 года было арестовано несколько ее предполагаемых участников, в том числе муниципальный депутат Колпино Виктор Данишевский. Согласно материалам дела, по этой схеме незаконно легализовались около 100 тыс. мигрантов. А 13 декабря по подозрению в превышении должностных полномочий правоохранительные органы задержали экс-начальника миграционного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрея Колесникова. Он, по версии следствия, мог покровительствовать этой ОПГ, а кроме того, якобы был причастен к созданию другой сети фиктивных гостиниц, где также регистрировались иностранцы.



ОПГ, в причастности к которой подозревают Виктора Данишевского, действовала с размахом. Из документов дела следует, что она оказывала услуги "под ключ". Мигрант платил 30–35 тыс. рублей. За эту сумму его регистрировали в хостеле, выдавали фиктивные справки о прохождении медкомисии и сдаче экзаменов на знание русского языка - эти документы нужны для получения разрешений на работу. Купить услуги можно было "полным пакетом" и по частям.



Для легализации мигрантов преступники создали разветвленную сеть хостелов в центральных районах города. Приезжие жили в них только "на бумаге". Местом их пребывания в документах значились даже нежилые помещения, уточнил источник "Известий".



При обысках в фирмах, причастных к реализации схемы, и домах подозреваемых оперативники обнаружили бланки свидетельств о постановке на учет в налоговой инспекции, медицинские справки, незаполненные трудовые договоры, страховые полисы, сертификаты о владении русским языком, уточнил собеседник издания.



- Легализованные именно через этот незаконный канал мигранты успели совершить на территории Санкт-Петербурга более 100 уголовных преступлений. Сами члены преступной группы организовали в городе сеть борделей, где приезжие девушки оказывали услуги интимного характера, - сказал источник.



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Регистрация без правил



Виктор Данишевский, которого следствие считает одним из создателей этой разветвленной системы, в Санкт-Петербурге известен прежде всего в спортивных кругах. Он возглавляет Федерацию смешанных боевых единоборств ММА Ленинградской области, команду Fightspirit MMA Team, согласно публикациям в профильных СМИ, в разные годы спонсировал таких известных бойцов ММА, как Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев и Олег Багов. Также он был депутатом в Колпино - муниципальном образовании в составе Санкт-Петербурга.



Данишевского задержали осенью этого года в Рязанской области. При обыске у него нашли оружие, часы Rolex Day Date за 6 млн рублей и Rolex Datejust за 1,5 млн рублей. По данным базы "Спарк", на Данишевского и его супругу было зарегистрированы несколько коммерческих структур, которые занимались, в частности, управлением спортивными клубами и консалтинговыми услугами. Но в декларации за 2022 год депутат указывал доход, не превышающий 200 тыс. рублей. А годовой доход его супруги, согласно тому же документу, составлял всего 18 тыс. рублей.



В отношении Данишевского и шестерых его предполагаемых сообщников возбудили уголовное дело.



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Высокий покровитель



Именно этой группировке, по версии следствия, оказывал содействие бывший начальник миграционного управления по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Андрей Колесников. Его задержали 13 декабря, а спустя два дня суд принял решение о его аресте.



Впрочем, по словам источника "Известий", пока Колесников проходит подозреваемым по другому делу, также связанному с использованием своего статуса и полномочий для постановки на фиктивный миграционный учет приезжих.



По версии следствия, в тандеме с предпринимателем Алексеем Паутовым он зарегистрировал более 20 компаний в системе миграционного учета "Элпост". Эта система предназначена для того, чтобы ей пользовались юрлица, оказывающие гостиничные услуги, и через нее передавали в миграционную службу данные о постояльцах. Следствие считает, что фирмы, зарегистрированные в "Элпост" Паутовым и Колесниковым, существовали только на бумаге и отправляли в систему фиктивные данные.



Схему с лжеотелями правоохранители выявили еще в начале 2023 года. К тому времени ею воспользовалось не менее 16 тыс. мигрантов, но их число может значительно увеличиться, отметил источник "Известий".



- Дело в том, что многие незаконно легализованные мигранты снимались с регистрации, уезжали, потом приезжали и заново регистрировались. Всю эту цепочку следствию еще предстоит распутать, а цифры - уточнить, - добавил он.



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В начале 2023 года в рамках расследования был арестован сын Паутова Никита - он занимался бизнесом отца. Было проведено более 100 обысков, в том числе в региональном управлении по вопросам миграции.



В тот момент Андрей Колесников еще оставался на своей должности, однако вскоре после задержания Данишевского по другому делу внезапно уволился.



Пока Колесникова обвиняют в превышении должностных полномочий по делу о сети лжеотелей, однако источник "Известий" не исключил, что в перспективе он может получить процессуальный статус и в деле, по которому проходит Данишевский.



Как работают фейковые гостиницы



В Федерации рестораторов и отельеров "Известиям" заявили, что схемы создания подставных гостиниц и хостелов для незаконной регистрации мигрантов - это "деяния, для которых существует Уголовный кодекс".



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- Эта схема, по которой зарабатываются и отмываются деньги, вероятно, существует, но она никак не пересекается с официальным гостиничным бизнесом, - утверждает президент федерации Игорь Бухаров.



Система регистрации постояльцев гостиниц, по его мнению, могла бы быть намного эффективнее, если бы работала напрямую через "Госуслуги".



- Это было бы удобно и хорошо. Но пока такого сервиса на "Госуслугах" нет и приходится довольствоваться "Элпостом". Эта система была придумана для того, чтобы облегчить жизнь отельерам - так им не приходится прибегать к услугам курьеров, чтобы передавать данные о гостях, - отметил он.



Почему мигранты идут к мошенникам



Рядовой мигрант, который приезжает в Россию трудиться, и рад бы все сделать по закону, но сложная система регистрации иногда сама подталкивает его обращаться к мошенникам, заявил "Известиям" независимый эксперт по миграции Вадим Коженов.



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- По закону мигрант должен встать на учет в достаточно короткий срок, но самостоятельно он это сделать не может, его должна поставить некая принимающая сторона, - пояснил эксперт. - Владельцы съемных квартир часто боятся регистрировать у себя незнакомцев, поэтому нишу "принимающей стороны" с легкостью занимают мошенники.



По словам Вадима Коженова, иногда мигранта действительно регистрируют в "резиновых" квартирах или хостелах и отправляют данные в официальную базу МВД. Но нередко все бывает гораздо хуже - иностранцу вручают липовую регистрацию, напечатанную на принтере, за которую его впоследствии на пять лет выдворяют из страны.



Чтобы подобных вещей не происходило, миграционный учет должен носить уведомительный характер и осуществляться самим гостем через мобильное приложение, считает эксперт. А следить за тем, живет мигрант по указанному в приложении адресу или нет, контролирующим органам поможет геолокация.



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- Примерно 40% приезжих покупают регистрацию у посредников. Если вместо всего этого обмана, нервов и трат сказать мигранту: скачай приложение и скажи, где ты живешь, - я уверен, что все скажут, - отметил эксперт.



По словам Вадима Коженова, разработка такого современного механизма значится одним из пунктов поручений президента по вопросам реализации Концепции государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. Однако из-за бюрократической волокиты это поручение пока не исполнено, посетовал эксперт. Источник - Известия

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