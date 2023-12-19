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Издан сборник работ 50 ремесленниц Центральной Азии
13:39 21.12.2023

При поддержке США выпущен каталог работ ремесленниц Центральной Азии

Каталог работ ремесленниц стран Центрально Азии выпущен при поддержке USAID и Смитсоновского института США. Узбекистан в нем представили 10 мастериц и дизайнеров, в том числе Мадина Касымбаева и Лола Сайфи. Как ожидается, каталог позволит ремесленницам развивать свой бизнес в масштабе всего мира.



Агентство США по международному развитию (USAID) выпустило каталог "Путешествуя по мастерским ремесленниц Центральной Азии" в цифровом и печатном варианте, сообщили "Газете.uz" в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

Выпуск каталога является результатом сотрудничества между Программой USAID по торговле в Центральной Азии, Смитсоновским институтом США (Smithsonian Institute) и Программой развития коммерческого права (CLDP) Министерства торговли США.

В публикации рассказывается о работах 50 ремесленниц из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана. Поскольку публикация доступна в цифровом виде, она позволит ремесленницам развивать свой бизнес в глобальном масштабе. В каталоге указаны контакты для связи и страницы брендов ремесленниц в социальных сетях.

Узбекистан в каталоге представляют мастер по текстилю из Шахрисабза Гулнора Чориева, мастер вышивки Гульнара Ембергенова из Нукуса, мастер крашения тканей из Самарканда Шоира Ганиева, мастер вышивки Мадина Касымбаева из Ташкента, дизайнер-ювелир Феруза Курбонова из Ташкента, глава студии Art House Sadosh Садокат Мирзаева из Ферганы, мастер по керамике Дилором Мухтарова из Самарканда, мастер по керамике и текстилю Дилноза Нарзуллаева из Гиждувана, основательница галереи Human House и дизайнер Лола Сайфи из Ташкента и дизайнер аксессуаров Светлана Шихова из Ферганы.

Как отмечается в сообщении, каталог также способствует экономической независимости, сохранению культурного наследия и гендерному равенству.

"При грамотном управлении и выходе на более широкие рынки эти ремесла имеют потенциал существенно увеличить доход, повысить уровень образования и значительно улучшить качество жизни сельских семей, особенно женщин и девочек", - говорится в сообщении.

Помимо создания публикации, команда проекта провела виртуальное и очное обучение стратегиям маркетинга рукоделия, а также методам использования каталога для продвижения ремесленных практик и бизнеса.

Смитсоновская инициатива ремесленников направлена на обеспечение устойчивости ремесленных практик. Программа объединяет исследования, разработку продуктов, корпоративное обучение и набор инструментов, которые ремесленники могут использовать для разблокировки доступа к рынкам.

Источник - Газета.uz
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