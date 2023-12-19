Издан сборник работ 50 ремесленниц Центральной Азии

13:39 21.12.2023

При поддержке США выпущен каталог работ ремесленниц Центральной Азии



Каталог работ ремесленниц стран Центрально Азии выпущен при поддержке USAID и Смитсоновского института США. Узбекистан в нем представили 10 мастериц и дизайнеров, в том числе Мадина Касымбаева и Лола Сайфи. Как ожидается, каталог позволит ремесленницам развивать свой бизнес в масштабе всего мира.



