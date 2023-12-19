"Шелковый коридор" через Памирские горы. Осуществима ли эта идея? - Пайрав Чоршанбиев

14:11 21.12.2023 "Шелковый коридор" через Памирские горы. Осуществима ли эта идея?



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Специалисты считают, что плачевное состояние автодороги на территории ГБАО ставит под сомнение реализацию этой идеи.







Транспортные ведомства Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Ирана и Турции договорились о создании транспортного коридора, который свяжет эти страны на западе с Европой, а на востоке с Китаем.



Протокол о намерениях был подписан сторонами по итогам первого совещания Рабочей группы высокого уровня по созданию мультимодального коридора Таджикистан – Узбекистан – Туркменистан – Иран – Турция + Китай (ТУТИТ + Китай). Встреча состоялась в конце сентября этого года в Душанбе.



12:21 5 октября

Министр транспорта Таджикистана объяснил важность мультимодальных перевозок



Данная Рабочая группа создана в соответствии с рекомендацией "Анкаринской декларации", принятой на 11-м совещании министров транспорта Организации экономического сотрудничества 2 февраля 2022 года.



Необходимость создания данного коридора в Минтрансе РТ объясняют "увеличением грузоперевозок и упрощением процедур торговли, особенно для стран, не имеющих доступа к морю".



Ожидается, что коридор откроет новые возможности для сокращения расстояний и снижения затрат на перевозки грузов, а также будет способствовать развитию региональной экономической интеграции.



Важность мультимодальных перевозок министр Азим Иброхим объяснил возможностью "обойти проблемы, связанные с ограничениями одного вида транспорта"



"Например, если груз не может быть доставлен напрямую на большие расстояния с использованием только одного вида транспорта, мультимодальные перевозки объединяют несколько видов транспортных средств, чтобы доставить товар в пункт назначения", - сказал он 4 октября на Международном транспортно-логистическом форуме "Новый Шелковый путь" в Астане.



В Минтрансе надеются, что этот маршрут будет обеспечивать автомобильное соединение Таджикистана с Китаем, способствуя возрождению "Великого Шелкового пути" и региональной экономической интеграции.



В ведомстве считают, что для создания таких коридоров нужно разработать единую стратегию развития мультимодальных транспортных центров с учетом инфраструктуры, провести систематическую работу по оценке спроса, потенциала каждого маршрута, прогнозированию технических возможностей.



В начале ноября этого года на Международном тбилисском форуме "Шелковый путь" был презентован ряд проектов, в частности, проект "Перекресток мира", касающийся развития коммуникаций между Арменией, Азербайджаном, Турцией и Ираном.



"Это означает что Шелковый путь, в древности пролегавший через Северный Кавказ, теперь будет присоединен к южнокавказскому узлу", - пояснил Азим Иброхим.



Таким образом, добавил он, к мультимодальному коридору ТУТИТ+Китай прибавляется еще один узел.



В Минтрансе отмечают, что в настоящее время при поддержке Китая реализуется проект по строительству автомобильной дороги Калаихумб – Вандж – граница Рушана, протяженностью 92 км, который будет способствовать дальнейшему развитию предполагаемого коридора.



Одним из важных вопросов развития создаваемого коридора в министерстве связывают с "цифровизацией транзитных документов/процедур".



Однако независимые специалисты утверждают, что существует более важный вопрос, который ставит под сомнение реализацию данной идеи, по меньшей мере в среднесрочной перспективе, а именно плачевное состояние автодороги на территории ГБАО.



Бездорожье Памира



Реабилитация автодороги на территории ГБАО (от административного центра Дарваза до КПП "Кульма" на границе с КНР), которая должна стать одной из участков предполагаемого коридора ТУТИТ+КНР, откладывается десятилетиями.



Президент в конце 2019 года во время обращения к парламенту сказал, что четвертый год проектный институт при Минтрансе не может подготовить один нормальный проект по реконструкции участка этой дороги от городка Калаи Хумб до границы между районами Вандж и Рушан. Он отметил, что разработка проекта этого участка была поручена еще в 2015 году.



Реализация проекта началась только осенью 2022 года за счет безвозмездной финансовой помощи правительства Китая в размере $230 млн. Занимается реабилитацией участка китайская компания China Road and Bridge Corporation (CRBC).



Протяженность участка Калаи Хумб – Вандж – граница Рушана в настоящее время составляет 109 км, после реабилитации планируется сократить ее до 92 км, главным образом, посредством прокладки двух тоннелей.



Реабилитация предполагает строительство двухполосной дороги третьей технической категории, двух тоннелей (протяженностью 5,2 км), галереи (протяженностью 490 метров), 15 мостов (634 метров) и других объектов.



Ожидается, что работы завершатся к концу 2024 года.



Однако для полной реабилитации оставшейся части дороги до границы Китая, протяженностью около 560 км, нужно будет найти около $770 млн.



В частности, нужно будет, по данным Минтранса, реабилитировать следующие участки:



15:00 1 октября

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- участок Рушан – Хорог расположен на высоте от 1700 до 2100 м над уровнем моря, протяженность - 163 км, стоимость проекта - $200,6 млн;



- участок Хорог – Кульма пролегает на высоте от 2100 до 3700 м над уровнем моря, протяженность - 395,6 км, стоимость проекта - $567,3 млн.



Специалисты считают, что даже, если власти Китая решатся предоставить очередную безвозмездную помощь на эти участки, процесс прокладки в условиях высокогорья займет не год и не два.



Они сомневаются в полной реабилитации этой дороги до конца текущего десятилетия с учетом рельефа Памира, который представляет собой в основном высокие горы, глубокие ущелья, бурные реки и другие естественные барьеры.



Между тем в настоящее время из Душанбе до Хорога (594 км) можно добраться лишь на легковом автотранспорте, путь занимает долгих 16 часов практически по бездорожью.



Реабилитация памирского тракта требует многомиллионных вложений и многих лет



Страны-участницы проекта ТУТИТ+КНР вряд ли согласятся налаживать мультимодальные грузоперевозки по такой дороге, тем более, если есть другие сравнительно приемлемые маршруты для возрождения Шелкового пути.



Старый, новый шелковый путь



Великий шелковый путь (древняя караванная дорога), проложен во II веке до н. э. из Китая в страны Средиземноморья. По этому пути Запад и Восток обменивались товарами и технологиями, расширяли культурные и политические связи.



При этом большинство инноваций (порох, бумага, шелковые ткани и прочее) шли именно из Китая в Европу, а не наоборот. Исторически, Поднебесная была экономическим и научным центром и лишь в 19 веке уступила это место европейским странам.



Великий шелковый путь, по историческим данным, шел по нескольким маршрутам:



- южная ветка - из Китая через пустыню Такла-Макан, южный Памир, Бактрию (Афганистан), Парфию (Иран), Индию и на Ближний Восток, откуда китайские товары через Средиземное море попадали в провинции Римской империи, а позднее - в Византию, арабские и западноевропейские страны;



- северная ветка - из Китая через Турфанский оазис, между Алтаем и Тибетом, через Памир в Ферганскую долину, через казахские степи в Восточную Европу.



С XVI-XVII веков основной объем торговли между Востоком и Западом стал проходить морским путем. Однако и сухопутные маршруты продолжили играть большую роль.



Идея возрождения древнего Шелкового пути была впервые озвучена действующим председателем КНР Си Цзиньпином в 2013 году.



Проект "Нового шелкового пути" как масштабное преобразование всей торгово-экономической модели Евразии продвигается в рамках концепции "Один пояс - один путь", которая включает в себя множество инфраструктурных проектов, которые должны в итоге опоясать всю планету сухопутными и морскими путями.



Планируется строить железные и автомобильные дороги, морские и воздушные пути, трубопроводы и линии электропередач и всю сопутствующую инфраструктуру.



Ожидается, что на этом пути будут возникать новые заводы и города, люди получат работу, станет развиваться бизнес, начнут развиваться новые технологии. В орбиту китайского проекта окажутся втянуты около 5 млрд жителей планеты.



К настоящему моменту к инициативе "Один пояс - один путь" присоединились 149 государств, включая 18 стран ЕС и 9 стран G20.



В Минтрансе РТ отмечают, что президент Таджикистана Эмомали Рахмон одним из первых среди глав государств поддержал концепцию новой межконтинентальной транспортной системы, продвигаемой Китаем. Источник - Азия-Плюс

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