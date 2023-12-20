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14:16 Скончался ректор Ташкентского университета Kimyo Жанполат Кудайбергенов
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|Скончался ректор Ташкентского университета Kimyo Жанполат Кудайбергенов
14:16 21.12.2023
Скончался ректор университета Kimyo Жанполат Кудайбергенов
В возрасте 45 лет скончался ректор Ташкентского международного университета Kimyo, первого частного вуза в Узбекистане, Жанполат Кудайбергенов.
Ректор Ташкентского международного университета KIUT (бывший Технический институт Еджу в Ташкенте) Жанполат Шамуратович Кудайбергенов скончался в столице на 46-м году жизни. Эту информацию "Газете.uz" подтвердили в пресс-службе вуза.
Жанполат Кудайбергенов родился 10 марта 1978 года в Нукусе. В 2000 году окончил Каракалпакский государственный университет имени Бердаха, в 2001 году - Бирмингемский университет (Великобритания) по линии президентского фонда "Умид".
С 2010 по 2014 годы был деканом факультета "Бухгалтерский учет и аудит" в Ташкентском финансовом институте. С 2014 по 2017 годы работал в Министерстве высшего и среднего специального образования.
С 2018 года был проректором Технического института Еджу по учебной работе. С 2019 года стал ректором вуза - первого частного университета в Узбекистане.
Под руководством Жанполата Кудайбергенова университет значительно расширил свою деятельность, наладив сотрудничество с большим количеством зарубежных вузов. Сегодня здесь готовят бакалавров и магистров по очной, заочной и вечерней формам обучения на узбекском, русском и английском языках, а также по второй специальности.
Университет имеет филиалы в Намангане и Самарканде.
В интервью проекту WE project в марте прошлого года Жанполат Кудайбергенов говорил: "Дело моей жизни - помощь другим в познании и поиске себя, своего места в этом мире".
Похороны Жанполата Кудайбергенова пройдут в Нукусе.