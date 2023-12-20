Скончался ректор Ташкентского университета Kimyo Жанполат Кудайбергенов

14:16 21.12.2023

Скончался ректор университета Kimyo Жанполат Кудайбергенов



В возрасте 45 лет скончался ректор Ташкентского международного университета Kimyo, первого частного вуза в Узбекистане, Жанполат Кудайбергенов.



