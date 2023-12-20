Индийский лидер призвал Вашингтон не ссориться из-за убитого сепаратиста

14:26 21.12.2023

Дели не признает причастности к покушениям на сикхов в США и Канаде



Владимир Скосырев



Можно или нельзя ликвидировать террориста, живущего за рубежом? Вокруг этого вопроса вновь вспыхнула полемика между Вашингтоном и Дели. Глава правительства Индии Нарендра Моди, прервав долгое молчание, прокомментировал обвинения США в том, что индийские власти пытались убить Сингха Паннуна, лидера сепаратистов-сикхов, имевшего американское гражданство и жившего в Нью-Йорке. Индия вникнет в это дело, но она против того, чтобы отдельные инциденты влияли на отношения двух стран, сказал премьер. По мнению эксперта, Дели не уступит нажиму и затянет расследование на неопределенный срок.



В эксклюзивном интервью газете The Financial Times Моди подчеркнул: "Если наш гражданин сделал что-то плохое или хорошее, мы готовы рассмотреть это. Ведь мы привержены соблюдению закона". Дав это заверение, премьер указал на обратную сторону медали: люди, подобные Паннуну, прикрываясь свободой слова, совершают неблаговидные поступки. В случае с лидером сикхских сепаратистов – запугивают и угрожают терактами.



В интервью речь зашла также об отношениях Индии и США. Ключевые компоненты их партнерства – сотрудничество по безопасности и борьба с терроризмом, указал премьер. Поэтому не стоит увязывать несколько инцидентов с характером американо-индийских отношений. Ведь необязательно быть абсолютно согласными по всем вопросам, чтобы сотрудничать.



Проблема в том, что Вашингтон, с одной стороны, заявляет, что действия Дели по борьбе с сепаратистами-сикхами, мечтающими создать на территории Индии независимое государство сикхов – Халистан, неприемлемы. А с другой – Америка не прекращает усилий, направленных на то, чтобы превратить Индию в фактического союзника в Южной Азии в противовес Китаю и России.



Как писала "НГ" в номере за 01.02.23, в Индии с полным основанием считают приверженцев идеи Халистана террористами. В 1984 году они захватили главную святыню сикхов – Золотой храм, а в 1985 году взорвали в воздухе индийский самолет с 329 пассажирами.



Однако юридическая процедура в США пошла своим путем, не принимая в расчет ни тревог индийских властей, ни намерений администрации президента США Джозефа Байдена укреплять взаимодействие с Индией. Федеральные прокуроры в США предъявили гражданину Индии официальное обвинение в том, что он разработал план убийства Сингха Паннуна. Как удалось сорвать преступление в Нью-Йорке, прокуроры умалчивают. В обвинительном заключении не раскрывается имя индийского правительственного чиновника, который якобы составил план заговора. Утверждается лишь, что чиновник завербовал индийского гражданина по имени Никил Гупта. А тот нашел человека, который мог совершить преступление за вознаграждение в 100 тыс. долл.



Этот сюжет, достойный детектива, получил продолжение на земле Чехии. Там попытался укрыться от американских властей вышеупомянутый Гупта, когда понял, что они раскрыли заговор. И теперь США требуют от Чехии выдать индийского гражданина. А родственники Гупты призывают Дели оказать ему консульскую помощь и не допустить выдачи.



Возможно, конфликт не обрел бы такого резонанса в СМИ, если бы летом в Канаде близ Ванкувера недалеко от местного храма сикхов не был застрелен предводитель местных сепаратистов. Премьер Канады Джастин Трюдо утверждал, что к ликвидации причастна Индия. Получается, что нажим на Индию оказывают не только США, но и их близкий союзник.



Британская Guardian увязывает спор Дели с Вашингтоном и Оттавой с предстоящими весной 2024 года парламентскими выборами в Индии. От них будет зависеть, сохранит ли правящая Бхаратия Джаната парти (БДП) свое большинство и останется ли Моди главой правительства на третий срок. На Западе историю с покушениями на сепаратистов все чаще трактуют как доказательство того, что Индия под руководством нынешнего премьера сворачивает с дороги демократии. Впрочем, в этом же Моди обвиняют и индийские законодатели.



Оппозиционные депутаты, объединившиеся в коалицию INDIA для борьбы на выборах, устроили в стенах парламента акцию протеста. Они выкрикивали лозунги, осуждающие правительство Моди, держали в руках плакаты против его политики. Поводом послужил недавний инцидент, когда в нижнюю палату ворвались шесть человек с канистрой цветного нетоксичного газа и распылили его. Бузотеров арестовали. Но оппозиция потребовала расследовать, почему не сработала служба безопасности.



Тогда спикер, представляющий правящую партию, сказал, что оппозиционеры нарушили процедуру. В общей сложности около 140 депутатов были отстранены от участия в дебатах до конца сессии, которая заканчивается в пятницу. На это одна из депутатов оппозиционной партии "Индийский национальный конгресс" отреагировала так: "Теперь наш парламент стал похож на законодательный орган Северной Кореи".



В беседе с "НГ" Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова, отметил: "Индийцы скорее всего ничего не признают. Раз Моди сказал, что будет изучать имеющуюся информацию о преступлении, это совершенно не означает, что информация будет признана достоверной. Индийцы имеют опыт долгих расследований до тех пор, пока сам вопрос не исчезнет. Классический пример – дело о закупке Индией за рубежом гаубиц "Бофорс". Оно тянулось больше 20 лет. За это время все обвиняемые в коррупции, кроме одного, умерли. И только последнего живого признали невиновным".