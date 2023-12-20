В Таджикистане отметили Шаби Ялдо - долгую ночь зимнего солнцестояния

14:31 21.12.2023

Долгая ночь. Сегодня отмечается праздник зимнего солнцестояния Шаби Ялдо



Что это за праздник и в чем его особенности.



В этот праздник на столе обязательно должен быть гранат



