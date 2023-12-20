Экс-глава ЦБ Латвии Римшевич приговорен к шести годам за рыбалку на Камчатке

15:48 21.12.2023

Tекст: Вера Басилая



Бывший управляющий центральным банком Латвии Илмар Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за рыбалку на Камчатке, оплаченную акционером банка Игорем Буймистером, сообщило издание The Financial Times.

Римшевич приговорен к шести годам лишения свободы и конфискации активов за коррупцию, он считает себя невиновным и планирует подать апелляцию, передает Ura.ru.



Дело завели в 2018 году, Римшевича обвиняли в получении взяток от руководства ныне закрытого латвийского банка Trasta komercbanka.



Напомним, Илмар Римшевич, возглавляющий Банк Латвии с 2001 года, был задержан по делу о вымогательстве взятки в размере более 100 тыс. евро. Акционер банка Игорь Буймистер оплатил экс-главе банка поездку на рыбалку на Камчатку стоимостью 7,5 тыс. евро, а тот давал советы правлению банка на фоне требований со стороны комиссии рынка финансов и капитала.