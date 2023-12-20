Дональд Трамп получил прибавку к рейтингу, - Е.Мур

15:51 21.12.2023

Экс-президент США борется с судебной системой и укрепляет преимущество перед Джо Байденом



Решение Верховного суда Колорадо об исключении экс-президента Дональда Трампа из избирательных бюллетеней в штате может оказаться ему на руку: республиканцы еще больше сплотятся вокруг своего лидера. При этом вероятно, что в итоге господин Трамп все-таки сможет принять участие в республиканских праймериз в Колорадо, назначенных на 5 марта. Тем временем его конкурент на президентских выборах-2024, нынешний глава Белого дома Джо Байден, продолжает терять позиции. По итогам трех лет правления он стал самым непопулярным в стране американским лидером за всю историю наблюдений. В Демократической партии на условиях анонимности признают, что поражение в 2024 году вполне вероятно.



Судебные процессы над экс-президентом США Дональдом Трампом, грозящие ему отстранением от участия в выборах-2024, похоже, только укрепляют его популярность и шансы на победу



Так просто его не вычеркнуть

Верховный суд Колорадо четырьмя голосами "за" и тремя "против" отстранил Дональда Трампа от участия в выборах в этом штате. Таким образом, было отменено решение окружного судьи, который ранее не усмотрел оснований для недопуска экс-президента к гонке за кресло главы США. Судьи рассматривали события 6 января 2021 года (штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа, не согласившимися с его поражением на выборах) в контексте 14-й поправки к конституции, запрещающей занимать выборные должности тем, кто принял "участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов".



Окружной судья постановил: записанное в поправке положение первоначально было направлено против сепаратистов времен Гражданской войны и не может распространяться на Дональда Трампа. К слову, около двух десятков похожих решений было вынесено судьями других штатов. Однако в традиционно демократическом Колорадо дело пошло выше, и Верховный суд штата принял другое решение.



При этом судьи признали, что "ступают на неизведанную территорию", и остановили действие своего постановления до 4 января 2024 года. То есть Дональду Трампу дали время на подачу апелляции.



Теперь слово за Верховным судом США. Там преобладают судьи-консерваторы, некоторые из которых были выдвинуты Дональдом Трампом. Так что у демократов шансов на победу мало. При этом вероятно, что судебные прения не завершатся к 5 марта, когда в Колорадо пройдут республиканские праймериз. То есть Дональд Трамп все-таки сможет беспрепятственно в них поучаствовать.



Более того, как отмечают эксперты, эти разбирательства могут принести господину Трампу прибавку к рейтингу, так как еще больше сплотят республиканцев вокруг экс-президента.



Неслучайно сам он шутил на одном из митингов: чтобы окончательно гарантировать победу, "нужно еще одно обвинение". На сегодняшний день экс-президент - беспрекословный фаворит внутрипартийной республиканской гонки. Его поддерживают 63% респондентов, в то время как занимающего второе место губернатора Флориды Рона Десантиса - лишь 12%.



Судебные коллизии могут помочь Трампу в борьбе за кресло президента

При этом сразу после объявления о решении Верховного суда Колорадо господин Десантис выступил в поддержку экс-президента. "Левые ссылаются на "демократию", чтобы оправдать использование власти, даже если это означает злоупотребление судебной системой для исключения кандидата из избирательных бюллетеней на ложных юридических основаниях. Верховный суд должен повернуть (это решение.- "Ъ") вспять",- написал он на своей странице в соцсети X.



Другой кандидат - Вивек Рамасвами - и вовсе пообещал отказаться от участия в выборах в Колорадо, если Дональда Трампа не вернут в бюллетень. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм заметил, что решение суда ничтожно и лишь повысит рейтинги 45-го президента.



Печальные рекорды президента Байдена

Тем временем за ростом популярности господина Трампа уже давно с беспокойством следят в лагере Джо Байдена. Единственное, где сейчас нынешний президент опережает Дональда Трампа,- это соревнование за то, кто самый непопулярный президент в истории США. По итогам последней недели Джо Байден, похоже, вырвал эту победу у своего предшественника.



На 1064-й день президентства со средним рейтингом на уровне 38,9% господин Байден стал самым непопулярным американским лидером за всю историю наблюдений, начиная с Гарри Трумэна (1945–1953 годы).



Для сравнения: у Дональда Трампа на этот момент средний рейтинг составлял 43,1%, у Барака Обамы - 46,1%, у Джорджа Буша-младшего - 54,9%. Это следует из данных национального агрегатора рейтингов FiveThirtyEight.



Причем ситуация может стать еще хуже. Большинство опросов, которые вышли за последние несколько дней, демонстрируют сильный тренд на понижение. Так, если месяцем ранее авторитетный Университет Монмут (Нью-Джерси) утверждал, что Джо Байдена поддерживают 38% респондентов, то результаты опроса от 18 декабря демонстрируют снижение рейтинга на 4 процентных пункта. Это самый низкий показатель с того момента, как господин Байден занял пост президента в январе 2021 года, когда его поддерживало 54% американцев.



Если же взглянуть на сводные данные агрегатора национальных опросов RealClearPolitics, то выяснится: Дональд Трамп в целом опережает конкурента на 3,5 процентного пункта с 47,2% поддержки.



По замечанию комментатора Fox News Джесси Уоттерса, "средний (кандидат в президенты.- "Ъ") республиканец не имел такого лидерства (перед кандидатом-демократом.- "Ъ") в соцопросах уже 20 лет".



Тут стоит учитывать, что из-за особенностей избирательной системы, даже несмотря на победу республиканца в президентской гонке, "приз зрительских симпатий" обычно уходил именно демократам. Например, Хиллари Клинтон в 2016 году опередила Дональда Трампа почти на 3 млн голосов, но исход гонки решили выборщики и так называемые колеблющиеся штаты.



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Сейчас все больше таких штатов переходит на сторону Дональда Трампа. Исследование Morning Consult показало, что в семи колеблющихся штатах у Дональда Трампа заметное преимущество. Джо Байден отстает от экс-президента в Северной Каролине, Джорджии, Висконсине, Неваде, Мичигане, Аризоне и Пенсильвании в среднем на 5,3 процентного пункта. CNN при этом в своих подсчетах приходит к выводу: чтобы гарантировать победу, Дональду Трампу нужно подтвердить лидерство в Джорджии, Мичигане и еще хотя бы одном из "штатов, где разворачивается главная борьба и которые Байден выиграл в 2020 году". Например, в Аризоне, Пенсильвании или Висконсине.



Байден теряет поддержку среди однопартийцев из-за политики в отношении Израиля

На публике Джо Байден сохраняет спокойствие. "Мистер президент, почему Трамп лидирует в опросах"? - выкрикнула журналистка вопрос Джо Байдену, выходившему в субботу из предвыборного штаба в Делавэре. Тот лишь ответил, что опросы "фейковые". Однако, по данным источников американских СМИ, на самом деле президент глубоко разочарован тем, что уступает Дональду Трампу, и требует от своей команды что-то с этим сделать. Ближайшие соратники президента не исключают его проигрыша, пишет The Wall Street Journal. В частности, газета цитирует источник, близкий к Бараку Обаме: экс-президент "знает, что это будет напряженная гонка" и "чувствует, что демократы могут проиграть".



Екатерина Мур, Вашингтон

№238 от 21.12.2023, стр. 6