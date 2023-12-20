Российские танкеры застряли на пути в Индию

16:21 21.12.2023

Bloomberg: Танкеры с российской нефтью застряли на пути в Индию



Tекст: Дмитрий Зубарев



Шесть танкеров, перевозящих 5 млн баррелей российской нефти марки Sokol, застряли на пути в Индию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания танкеров.

По информации Bloomberg, пять застрявших танкеров принадлежат "Совкомфлоту", судно NS Century 16 ноября остановилось к югу от Шри-Ланки, за последнюю неделю рядом встали еще два танкера компании. Все суда направляются в индийский Вадинар, пишет "Коммерсант".



Согласно сообщению агентства, еще три танкера с российской нефтью "Неллис", "Крымск" и "Литейный проспект, направляющиеся в порт Парадип на восточном побережье Индии, не дошли до места назначения, точная причина остановки танкеров неизвестна.



Ранее американский Минфин ввел санкции в отношении танкера SANAR-15 и компаний, причастных к морским перевозкам российской нефти.