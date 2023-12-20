КазПравительство Смаилова проседает. Пора менять? - Д.Ашимбаев

16:52 21.12.2023

О рейтинге власти

Д.Ашимбаев: Правительство проседает. Раньше это больше было заметно по экспертным рейтингам, теперь недовольство стало спускаться в массы. Касается это, понятно, прежде всего, социальных и отраслевых вопросов. Не сказал бы, что они стали острее. Хуже стало с восприятием и авторитетом фигур, которые призваны их решать



Данияр Ашимбаев, 20 декабря



После долгой паузы наконец-то появились данные о рейтингах органов власти в стране.

По данным социологического опроса, проведенного ЦСПИ "Стратегия", 76,4% опрошенных одобряют деятельность президента Токаева, 51% - палат парламента, 47% - правительства Смаилова.

Представительная власть, как отметила Гульмира Илеуова, впервые заняла второе место. Это говорит, как представляется, о том, что парламент стал восприниматься населением как выразитель общественного мнения. Депутаты, причем не только Мажилиса, но и Сената стали чаще поднимать острые, злободневные вопросы. Собственно, это плюс.



Высокие рейтинги Сенату, Мажилису и их руководителям поставили и эксперты в ходе недавнего опроса.

А вот правительство проседает. Раньше это больше было заметно по экспертным рейтингам, теперь недовольство стало спускаться в массы. Касается это, понятно, прежде всего, социальных и отраслевых вопросов. Не сказал бы, что они стали острее. Хуже стало с восприятием и авторитетом фигур, которые призваны их решать. Раньше министры массе своей воспринимались как профессионалы, которые могли авторитетно хотя бы обосновать те или иные проблемы и пути их решения. Сегодня большинство членов правительства ни авторитетом, ни уважением не пользуется.

Понятно, что сейчас кабмин выполняет роль громоотвода, хотя вообще-то должен играть роли крепких хозяйственников, которые решают проблемы и развивают страну.



В экспертном опросе премьер занял только 10-е место по авторитетности и 22-е по эффективности (уступив, кстати, 9 членам собственного правительства).

Вчера я писал, что правительство получило в этом году несколько карт-бланшей от президента, но пока не видно, что оно ими смогло воспользоваться.



Судя по рейтингу авторитетности (III квартал), все фигуры, набравшие удовлетворительные и хорошие оценки, относятся к президентскому блоку (АП, ВАП, КНБ, МИД).

Что касается рейтинга президента, то Касым-Жомарта Токаева поддерживают три четверти населения. Это несколько ниже итогов прошлогодних выборов (81%), но данные очень интересные (кстати, если не считать тех, кто затруднился с оценкой, то рейтинг подходит к 90%).



Цифры говорят о том, что несмотря на проблемы и критические оценки тех или иных аспектов государственной политики, Касым-Жомарт Токаев устойчиво воспринимается в качестве лидера. Результаты нынешнего декабря выше тех 72%, которые такой же опрос показал в марте прошлого года - сразу после январских событий и бурных политических процессов сразу после них. А это говорит о том, что президент имеет устойчивый кредит доверия от населения.

Ну и, конечно, о том, что экономические инициативы президента поддерживаются больше, чем их реализация на уровне правительства.