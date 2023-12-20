Ангола объявила о выходе из ОПЕК

17:11 21.12.2023

Ангола объявила о выходе из ОПЕК

Правительство Анголы объявило о выходе страны из Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом объявил министр минеральных ресурсов, нефти и газа Диамантино Азеведо во время заседания Совета министров и президента страны Жуана Лоренсу, сообщает газета Jornal de Angola.



"Мы считаем, что в данный момент Ангола ничего не получает, оставаясь в организации. Защищая свои интересы, страна решила выйти из ОПЕК",- сказал министр на пресс-конференции (цитата по Novo jornal).



Он добавил, что Ангола всегда соблюдала свои обязательства и выступала за модернизацию ОПЕК, в которой состояла с 2007 года.



Конфликт страны, которая входит в 20-ку крупнейших добытчиков нефти, и картеля начался в ноябре - для Нигерии, Анголы и Конго установили предельный уровень добычи на уровне 1,5 млн б/с, 1,11 млн б/с и 277 тыс. б/с. Ангола определенную для нее квоту отвергла.



Представитель Анголы при ОПЕК Эстевао Педру заявил 30 ноября, что страна будет добывать нефть сверх выданной ей квоты. Тогда он пообещал, что африканская страна будет добывать 1,18 млн баррелей в сутки начиная с января, что превышало квоту в 1,11 млн баррелей. Экспорт нефти составляет 47% ВВП Анголы.