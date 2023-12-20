Казахстан. Громкие расследования и судебные процессы 2023 года

18:10 21.12.2023 Громкие расследования и судебные процессы 2023 года



В 2023 году Казахстане было достаточно задержаний и скандалов, которые случались в самых разных сферах. Не обошлось и без участия знаменитостей. Корреспондент Zakon.kz собрал самые скандальные расследования и судебные процессы.



Любил и убил: дело Куандыка Бишимбаева



Пожалуй, самой жуткой новостью в текущем году стало убийство супруги бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева. Казалось бы, некогда высокопоставленный чиновник получил по заслугам, пусть и в неполной мере, но отбыл наказание за коррупционный скандал в 2017 году. За хищение 1 млрд тенге при строительстве стекольного завода в Кызылорде и неоднократное получение взяток в 2018 году его приговорили к 10 годам лишения свободы. Однако он освободился условно-досрочно 11 октября 2019 года.



Видимо, урок Бишимбаев не усвоил. 9 ноября его снова задержали. На этот раз мужчину обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой. По предварительным данным, он до смерти избил ее в столичном ресторане Bau. Она скончалась до приезда скорой медицинской помощи.



Новость повергла казахстанцев в шок. Прежде всего у людей возник вопрос, почему экс-чиновник так скоро был помилован? Возможно, если бы он отсидел полные 10 лет, Салтанат не стала бы его жертвой. На это в пресс-службе суда Шымкента ответили, что его условно-досрочное освобождение полностью удовлетворяло условиям закона:



"Указом президента от 13 февраля 2019 года Куандык Бишимбаев был помилован, назначенный ему срок наказания снижен с 10 до 4 лет лишения свободы. Кроме того, осужденный направил в суд ходатайство об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания на оставшийся неотбытый срок наказания 1 год 3 месяца 13 дней".



В настоящее время бывший чиновник находится под арестом, ведется расследование. Родные погибшей Салтанат заявили, что Бишимбаев с особой жестокостью расправился с ней. По делу известно лишь то, что полиции удалось восстановить видео с камер в ресторане, которые ранее преступники успели удалить. Иная информация в рамках досудебного расследования не раскрывается.



Также за укрывательство преступления в изолятор временного содержания водворен директор развлекательного комплекса. Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.



Кайрат Сатыбалды: хищения в особо крупном размере



13 марта 2022 года в Антикоре заявили о задержании бизнесмена Кайрата Сатыбалды. Его обвинили в хищениях в особо крупном размере в AО "Казахтелеком" и AО "Центр транспортного сервиса".



В суде Кайрат Сатыбалды заключил медиативное соглашение с АО "Казахтелеком" и возместил ущерб в размере 12 млрд тенге. Компания попросила оставить без рассмотрения свой иск, так как ущерб был возмещен полностью. Таких же договоренностей удалось достичь с АО "ЦТС", которой возместили 28 млрд тенге ущерба. Тем не менее 26 сентября 2022 года Кайрата Сатыбалды приговорили к шести годам лишения свободы.



13 октября 2023 года стало известно, что Сатыбалды вернул государству активы на сумму 300 млн долларов. Кроме того, только в декабре 2023 года в результате принятых Антикоррупционной службой мер обеспечен возврат еще крупной суммы от осужденного в размере 120 млн долларов, что превышает 55,4 млрд тенге.



Недавно Сатыбалды просил суд Восточно-Казахстанской области о выходе из колонии по УДО. Однако ему в этом было отказано из-за нарушений и нестабильного поведения.



Арыстанбек Мухамедиулы: растрата денег с выставки



29 мая 2022 года был арестован бывший министр культуры и спорта, директор Национального музея Арыстанбек Мухамедиулы по подозрению в хищении более чем 140 млн тенге, выделенных на проведение международных выставок. Через месяц по делу выявили еще один эпизод. В Антикоре пояснили, что Нацмузей выплатил подрядной организации за выполненные работы 1,3 млрд тенге. Между тем исследование показало, что фактическая стоимость работ составила 83,4 млн тенге.



24 января 2023 года стало известно, что по этому делу задержан экс-замдиректора Национального музея Алмаз Нуразхан. Он в сговоре с Мухамедиулы и другими участвовал в хищении вверенных им бюджетных средств в сумме 221 млн тенге при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира".



Экс-министр не признал вину и утверждал, что "обвинения не обоснованы фактами". Он говорил, что перенес вторую операцию. Поэтому его адвокат просил суд изменить меру пресечения на домашний арест. Однако это ходатайство не было поддержано. В межрайонном суде Астаны по уголовным делам вынесли приговор в отношении бывшего директора Национального музея Арыстанбека Мухамедиулы. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Но, несмотря на приговор, по делу экс-директора Нацмузея продолжаются судебные разбирательства и озвучиваются новые факты.



Махинации Кайрата Боранбаева



Олигарха Кайрата Боранбаева арестовали 17 марта 2022 года. Процесс по делу учредителей ТОО "АзияГазЧунджа" Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Романа Наханова, а также других фигурантов дела проходил в суде №2 Сарыаркинского района Астаны.



Их подозревали в хищении 14,5 млрд тенге при закупе сжиженного нефтяного газа и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Обвинения в хищении и отмывании денег Боранбаев не признал. Суд приговорил бизнесмена к шести годам лишения свободы.



Также в доход государства было конфисковано: коммерческое помещение с земельным участком в Алматы стоимостью 686 млн тенге, денежные средства, размещенные на счету в Народном банке, в размере 1 млрд 270 млн 190 тысяч тенге, денежные средства, размещенные на разных счетах Боранбаева в Народном банке Казахстана, на сумму 5 млн 685 тысяч 727 долларов, 1 млн 170 тысяч 329 долларов, 755 млн 859 тысяч 601 тенге, 193 млн 170 тысяч 137 тенге.



Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых. Причиной тому стало составление приговора с нарушениями уголовно-процессуального законодательства и отсутствие доказательств мошеннических схем. При этом мера пресечения в виде содержания под стражей осталась прежней.



Апелляционная коллегия городского суда Астаны в качестве суда первой инстанции рассмотрела дела Кайрата Боранбаева, Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Тогда Кайрат Боранбаев и Роман Наханов заключили соглашение о признании вины и начали сотрудничество с органами уголовного преследования по вопросу добровольного возмещения ущерба. В итоге бизнесмен возместил материальный ущерб в размере 14,5 млрд тенге в рамках расследования по эпизоду хищения средств при импорте природного газа. Он добровольно вернул государству активы стоимостью свыше 90 млрд тенге, включая нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, предприятие в сфере сервиса, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы, сеть фитнес-центров, офисные помещения, гостиничный комплекс в Астане. Также им перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования 30 млрд тенге.



Суд учел, что Боранбаев полностью возместил причиненный государству ущерб, активно сотрудничал со следствием и раскаялся в содеянном, поэтому ему заменили наказание на ограничение свободы. В настоящее время он находится на пробационном контроле.



Братья Масимовы



Бывшего главу КНБ Карима Масимова вместе с другими подельниками задержали еще в январе 2022 года. Тогда чиновнику предъявили серию обвинений: госизмена, насильственный захват власти, превышение должностных полномочий. Дело рассмотрено судом под грифом "Совершенно секретно".



24 апреля этого года Масимов был осужден на 18 лет. Экс-глава КНБ подавал апелляционную жалобу. Но апелляционная инстанция изменила лишь часть приговора суда первой инстанции, заменив условия учреждения для отбывания наказания с максимальной на среднюю безопасность.



22 апреля 2022 года Антикоррупционная служба Павлодарской области начала досудебное расследование в отношении двоюродного брата Карима Масимова – Нурлана. На то время он был генерал-майором полиции, начальником Департамента полиции Павлодарской области. Он подозревался в получении взятки в особо крупном размере и был объявлен в розыск. Антикор даже пообещал за информацию о его местонахождении 12 млн тенге.



13 июля Нурлан Масимов был задержан на территории Восточно-Казахстанской области при попытке пересечь государственную границу с Россией по поддельным документам.



По данным обвинения, в апреле 2020 года начальник Департамента полиции Нурлан Масимов дал указание заместителю по финансовой части Дамиру Сиразидимову найти доверенное лицо. А именно предпринимателя, который на безвозмездной основе осуществит для него строительство двухэтажного коттеджа и бани из сруба в поселке Акши Алакольского района Алматинской области, а также выполнит ремонт цокольного этажа с переоборудованием под сауну и комнату отдыха в доме в Алматы.



За что Масимов якобы пообещал помочь выиграть конкурс при проведении госзакупок Департаментом полиции Павлодарской области. В 2020 году на закуп касок, бронежилетов, щитков и резиновых палок было выделено более 600 млн тенге. Победителем в тендере стала фирма Евковича, освоившая данную сумму. Обвинение считает, что Масимов, Сиразидимов и Евкович причинили своими действиями ущерб государству на сумму свыше 423 млн тенге.



Сам Нурлан Масимов заявлял, что признает вину лишь в пересечении границы. Он и его защитники называли дело сфабрикованным "из-за фамилии". За взятку в особо крупном размере, хищение вверенного имущества, а также незаконное пересечение государственной границы его приговорили к 10 годам лишения свободы.



В ноябре Павлодарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу по делу о хищении и коррупции. Однако судебная коллегия отказала Масимову в обжаловании приговора.



Серик Кудебаев: беглый экс-глава полиции Алматинской области



В центре скандала оказался и коллега Нурлана Масимова – Серик Кудебаев, которого тоже осудили на 10 лет. Дело в отношении бывшего начальника Департамента полиции Алматинской области начали сразу по нескольким статьям – превышение должностным лицом полномочий, повлекшее тяжкие последствия. К этому же добавилась статья за побег.



В областном суде описали хронологию. Так, установлено, что Кудебаев, будучи начальником ДП и являясь на тот момент комендантом области, 5 января 2022 года с учетом осложнения оперативной обстановки в 17:00 ввел специальный оперативный план "Камал" по обороне здания департамента, предусматривающий безусловное отражение нападения, охрану имущества с применением в случае необходимости огнестрельного оружия.



Однако в 18:20 Кудебаев отдал приказ личному составу не принимать мер по обороне, покинуть здание ДП и разойтись по домам и сам на служебной машине покинул вверенный ему участок. В результате нападающие свободно проникли в здание полиции, завладев находящимся там большим арсеналом боеприпасов и боевого оружия.



7 января сотрудники ДП, вооруженные боевым оружием, действуя по указанию Кудебаева, стали производить задержания гражданских лиц, возможно участвовавших в массовых беспорядках, и доставлять их в здание департамента, где в 13:33 произвели незаконное задержание.



"В это время Кудебаев, находясь во дворе, увидел, как сотрудник полиции ударил ногой в живот лежащего на земле задержанного. Действуя в группе лиц с другими неустановленными следствием сотрудниками полиции, молчаливо допустил причинение физической боли другому потерпевшему. Далее потерпевшие доставлены в здание департамента, где по отношению к ним продолжились пытки".



Суд, с учетом тяжести совершенного преступления, признал Кудебаева виновным по ч. 4 ст. 362, п. 1 ч. 2 ст. 146 УК РК и назначил ему окончательно наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должности в правоохранительных органах, на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на 10 лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности.



3 апреля бывший начальник ДП Алматинской области не явился в суд и был объявлен в международный розыск. Пограничная служба КНБ заявила, что Серик Кудебаев официально границу не пересекал. Однако задержали его в Турции. По факту незаконного пересечения госграницы в отношении экс-начальника ДП Алматинской области 12 апреля Генпрокуратура отдельно рассмотрела уголовное дело.



Дикий Арман и его группировка



7 января 2022 года в МВД РК сообщили о задержании в Алматы криминального авторитета Армана Джумагельдиева по прозвищу Дикий Арман. Вместе с ним были задержаны пять предполагаемых членов его группировки. Тогда у подозреваемых было изъято оружие разных марок, а также боекомплекты к ним, холодное оружие и бронированный автомобиль.



По версии Генпрокуратуры страны, Дикий Арман похищал людей во время январских беспорядков. Ему помогали экс-депутат маслихата Алматы Кайрат Кудайберген и активный член криминальной группы Махатов, который вооружал бандитов, организованно прибывавших в гостиницу "Казахстан" в Алматы.



"Расследование январских событий показало, что в декабре 2021 года Джумагельдиев прибыл из ОАЭ в Алматы и разместился в гостинице "Ритц Карлтон". 4 января 2022 года он конспиративно встречался с участниками преступной организации и на следующий день выдвинулся вместе с ними на центральную площадь Алматы для организации массовых беспорядков".

Генеральная прокуратура РК



Судебное заседание по делу Дикого Армана началось в Алматы 14 сентября 2023. Всего на скамье подсудимых 45 человек.



"По материалам следствия в ночь с 5 на 6 января 2022 года Джумагельдиев, узнав о задержании руководства КНБ, для создания благонадежного алиби, под видом борьбы с мародерами, поручил сообщникам задерживать граждан и с применением физической силы принуждать их признаваться в участии в беспорядках и правонарушениях. Видеоматериалы свидетельствуют о жестоком избиении потерпевших, в том числе с применением палок и других подручных средств самим Джумагельдиевым и членами его группы. Следствие зафиксировало кадры прямой угрозы пистолетом, избиения группой одного человека вплоть до потери сознания, волочения людей с привязыванием к шее веревки. Другие вооруженные люди по указаниям Джумагельдиева останавливали и отбирали автомобили на улицах Алматы и открыто похищали личное имущество водителей", – уточнили в ведомстве.



Джумагельдиеву предъявили обвинение по следующим статьям: создание и руководство преступной организацией и устойчивой вооруженной бандой; организация вымогательства в особо крупном размере; организация незаконного приобретения и ношения огнестрельного оружия; организация неправомерного завладения автомобилем и грабежа; организация и участие в массовых беспорядках; организация похищения человека; незаконное лишение свободы в отношении заведомо несовершеннолетнего.



Кудайбергена подозревают в организации и участии в массовых беспорядках, а также в пособничестве в незаконном лишении свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору.



На суде от ряда потерпевших, некоторых подсудимых и их адвокатов, а также свидетелей поступили ходатайства о проведении процесса в закрытом режиме. Они заявили о реальной угрозе их жизни и безопасности их семей со стороны подсудимых. Рассмотрение уголовного дела было решено перевести в закрытый режим в целях безопасности участников процесса. Суд в настоящее время продолжатся.



А вот в деле о захвате аэропорта Алматы во время январских событий поставлена точка. По нему обвинялись пять активистов.



Органы правопорядка установили, что 5 января 2022 года группа лиц захватила здание "Казаэронавигации" и отключила освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта. Своими действиями они парализовали деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов. В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании. После январских беспорядков аэропорт не работал неделю. Все это время сотрудники восстанавливали то, что было разгромлено. Таким образом, общая сумма ущерба превысила 735 млн тенге.



Суд приговорил Айгерим Тлеужанову к 4 годам лишения свободы, а остальным назначил по 8 лет: Каласу Нурпеисову, Нурлану Далибаеву, Ермухамету Шилибаеву и Жанайдару Карменову.



Осужденные неоднократно подавали апелляционную жалобу на приговор суда первой инстанции, однако срок наказания им оставили без изменения.



Гибель четырехлетней девочки Айкоркем во время беспорядков



В ходе январских беспорядков 2022 года в Алматы погибла 4-летняя Айкоркем. 7 января в 19:00 на пересечении улиц Сейфуллина и Сатпаева попал под обстрел автомобиль, в котором находились несовершеннолетние сестры. Младшая из них погибла на месте, ее 15-летняя сестра с пулевым ранением была прооперирована и спасена.



Суд по делу о гибели Айкоркем проходил в закрытом режиме. Военнослужащему Арману Жуману предъявляли обвинения по статье 451 часть 2 пункт 1 УК РК "Превышение власти с применением оружия, повлекшее тяжкие последствия". Военный суд Алматинского гарнизона 15 ноября вынес оправдательный приговор подсудимому. Кроме того, суд вынес частное постановление в отношении отца девочки с требованием возбудить против него дело по статье 119 Уголовного кодекса "Оставление в опасности".



Убийство сына ректора КазНУ



4 июля завершился процесс по резонансному делу об убийстве Елнара Кансеита – сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева. Он погиб во время январских беспорядков. Судья Ерлан Ибраимов огласил приговор 33-летнему военнослужащему десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикболу Муратханову. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 451 УК РК "Превышение должностных полномочий".



"Вина его доказана, несмотря на то, что подсудимый не признал вину. Об этом свидетельствуют материалы дела. Эти деяния считаются тяжкими и влекут за собой только лишение свободы. Я учел смягчающие обстоятельства: то, что ранее Муратханов не был судим, положительно характеризуется на работе. Серикбол Муратханов признан виновным в предъявленных ему обвинениях. Назначено ему наказание в виде лишения свободы на шесть лет и шесть месяцев", – зачитал приговор судья Ерлан Ибраимов.



Елнар Кансеит, сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева, 6 января 2022 года вечером, до начала комендантского часа, вместе с друзьями попал под обстрел военнослужащего, когда ехал за продуктами на своей машине.



Финпирамида и вайнеры



Резонансным оказалось дело о финансовых пирамидах компаний Astex, Mudarabah Capital и ACD Technology. В организации ОПГ обвинялся Алмас Курмангалиев. По версии следствия, он разработал преступный план, по которому ставил цель подбора членов ОПГ. Первым из них стал его родственник – Ержан Мансуров. Именно он зарегистрировал на свое имя ТОО "ACD Technology" со 100% долей своего участия и назначил себя директором этого ТОО.



В обвинительном акте были отражены суммы, которые перечисляли потерпевшие ТОО "ACD Technology", они варьировались от нескольких десятков тысяч до сотен миллионов тенге. Активные участники проводили агитацию и даже запустили так называемую бонусную программу, которая гарантировала 10%-ное вознаграждение от суммы, перечисленной в ТОО каждым новым вкладчиком, которого они приведут. Количество потерпевших – приблизительно 200 человек. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 2 млрд тенге.



Но организаторам финпирамиды полученных средств было недостаточно. И для увеличения прибыли они в ноябре 2019 года создают еще одну компанию. И записали ее на другого родственника Алмаса Курмангалиева – Ерлана Мансурова, который также начал привлекать средства казахстанцев, но уже в ТОО "ASTEX.KZ". По словам гособвинителя, фирма действовала по аналогичной схеме, что и ТОО "ACD Technology", но и это еще не все.



Уже третья финансовая пирамида – ТОО "Mudarabah Capital", организатором которой, по версии следствия, стал все тот же Алмас Курмангалиев, была образована уже в 2020 году. Тогда, по версии следствия, раскрутку этого ТОО и привлечение новых вкладчиков стимулировала широкая реклама в соцсетях с участием известных казахстанских блогеров, певцов и актеров. В его состав учредителей вошли популярные вайнеры Мейржан Туребаева, Мейирхан Шерниязов и Азимжан Саидбаев.



9 подсудимым назначены разные сроки лишения свободы – от 6 до 17 лет. Алмас Курмангалиев получил 14 лет лишения свободы, а вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову смягчили наказание и назначали по 5 лет колонии минимальной безопасности. А вот третьего фигуранта дела, Саидбаева, объявили в международный розыск, его поимкой сейчас усиленно занимаются полицейские.



Заложники Kaspi банка



18 июня вооруженный Алихан Мурадов захватил заложников в одном из столичных отделений Kaspi банка. Он требовал перевести все активы финансового учреждения в фонд помощи детям-инвалидам, малоимущим и нуждающимся, угрожая в противном случае убить заложников. В отделении находились семь девушек-сотрудниц и один охранник. Жильцов дома эвакуировали. Благодаря оперативной спецоперации всех освободили, а подозреваемого задержали.



В Специализированном межрайонном суде Астаны по уголовным делам рассмотрели дело о захвате заложников в отделении банка. Оказалось, что мужчина хотел совершить суицид, употребив медицинский препарат. Не получив нужного эффекта, он придумал план по захвату банка. По версии прокуратуры, Мурадов собирался потребовать средства для нуждающихся людей, а затем планировал, что его застрелят сотрудники правоохранительных органов при задержании.



Из подручных средств – зажигалки и курительного прибора – Мурадов сделал муляж взрывного устройства. Он также приобрел в сувенирном магазине пистолет-зажигалку. С этими предметами он напал на отделение и захватил заложников.



В ходе показания Мурадов попросил прощения у всех потерпевших. И заявил, что все время успокаивал их, предлагал им воду и говорил, что скоро все завершится. Однако сами потерпевшие не согласны с его показаниями. Они говорят, что захватчик вел себя очень агрессивно и пугал их. Мурадова приговорили к 7,5 года лишения свободы.



Пожизненный срок за убийство пятилетней Еркежан



13 июля в Сарыагашский районный отдел полиции с заявлением обратилась мать. Она заявила о пропаже ее пятилетней дочери Еркежан. На поиски погибшей вышли практически все жители села Жибек Жолы. 13 июля тело обнаружили на крыше старого дома с признаками насильственной смерти.



Родные заподозрили соседа-уголовника еще до начала поисков. В ауле все знали о его криминальном прошлом. Мужчина дважды судим. В первый раз – за убийство, второй – за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. За последнее преступление получил всего три года ограничения свободы.



Президент поручил Генеральной прокуратуре и МВД тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшей трагедии. Верховный суд провел служебную проверку по факту вынесения в мае незаконного мягкого приговора в отношении мужчины. По итогам председатель Сарыагашского районного суда Туркестанской области освобожден от занимаемой должности. А за убийство пятилетней Еркежан убийца-педофил приговорен к пожизненному сроку и химической кастрации. Также он должен выплатить потерпевшим моральный ущерб в размере 100 млн тенге.



Убил троих своих детей



В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Мангистауской области рассмотрели уголовное дело в отношении отца, обвиняемого в убийстве своих троих малолетних детей. Трагедия произошла 24 марта в 27-м микрорайоне Актау. По словам очевидцев, мужчина зарезал своих детей и забаррикадировался в квартире. Позже мертвыми были найдены две его дочери, 2011, 2014 годов рождения, и сын, 2016 года рождения.



Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 99 УК РК и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.



Изнасилование трехлетних близняшек



В Алматинской области мужчина изнасиловал трехлетних девочек-близняшек. Как рассказали соседи, 40-летний мужчина женился несколько лет назад. У его супруги есть внуки, трехлетние сестры-близняшки, которых иногда привозили к ним домой.



По словам матери подозреваемого, родная бабушка пострадавших детей сама привела к нему внучек. Мужчина в тот момент якобы был пьян и после содеянного позвонил и рассказал, что натворил.



По некоторым данным, мужчина совершил преступление в отношении обеих сестер-близнецов. Первого ребенка он изнасиловал летом. Над второй малышкой надругался осенью. Пострадавших детей в больницу отвезла их мать.



Вместе с подозреваемым задержана его жена – бабушка сестер-близняшек. Подозреваемые задержаны, полицейские расследуют дело по статье "Изнасилование несовершеннолетней".



Студент-медик издевался над детьми и стариками



30 октября суд в Астане приговорил студента-медика, издевавшегося над пациентами хосписа и детского центра реабилитации, к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Суд также частично признал гражданские иски потерпевших и постановил взыскать с подсудимого в пользу двух представительниц потерпевших по 2 млн тенге.



Расследование по делу 22-летнего студента медвуза длилось несколько месяцев. Все это время он находился под домашним арестом. Молодого человека подозревали в истязаниях пациентов. Свои издевательства над беспомощными людьми он снимал на видео. Студента-садиста уволили после того, как у пожилых пациентов обнаружили синяки, но он продолжил издеваться над пациентами детского реабилитационного центра.



Видеозаписями студент-изверг делился с друзьями. В одном из них он бил по лицу и по голове, оскорблял и всячески унижал пожилого человека, который из-за болезни с трудом передвигается. В другом видео издевался над пожилой женщиной с признаками деменции, еще в одном – над мальчиком с аутизмом.



Приговор супругам-журналистам Северным



В Алматы поставлена точка в громком деле супругов-журналистов Северных. 60-летнего Владимира и 44-летнюю Наргиз обвиняли в вымогательстве 15 миллионов тенге у актауской предпринимательницы Зареты Фаталиевой и 200 тысяч тенге у алматинского бизнесмена Дмитрия Дремасова. Приговор в отношении супругов огласил судья Еркин Майшинов.



"Суд приговорил Владимира Северного признать виновным и назначить семь лет лишения свободы, Наргиз Северную признать виновной и назначить ей наказание в виде восьми лет лишения свободы", – огласил приговор судья.



В частности, Владимир Северный признан виновным по эпизоду Зареты Фаталиевой. По второму эпизоду он оправдан. Наргиз Северная признана виновной по обоим эпизодам. Однако она получила отсрочку на пять лет из-за того, что у нее на иждивении имеется несовершеннолетний ребенок. Отбывать срок они будут в учреждении средней безопасности.



Журналиста Владимира Северного и его жену задержали в Алматы 21 апреля. Позже стало известно, что Владимира Северного арестовали на два месяца, а Наргиз Северная находится под домашнем арестом.



Два суда над Торегали Тореали



Известный казахстанский певец Торегали Тореали в этом году дважды предстал перед судом. Все началось с того, что 14 июня по улице Майлина была остановлена автомашина марки Lexus. На законные и неоднократные требования сотрудников полиции водитель выходить категорически отказывался, при этом выражался в адрес правоохранителей нецензурной бранью и даже оказал сопротивление. Чтобы вытащить его из машины, пришлось задействовать нескольких патрульных. Торегали Тореали вызволили из авто и повалили на асфальт, а затем направили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала, что певец находился в наркотическом опьянении, выраженном в употреблении психоактивных веществ.



Артиста арестовали на 20 суток и лишили водительских прав на 7 лет. Позже арест продлили на трое суток за неповиновение полиции.



21 сентября стало известно, что Тореали вновь предстал перед судом. На этот раз за оскорбление полицейских во время задержания, когда певец был за рулем под воздействием наркотиков.



Подсудимый вину не признал. Его вина доказана собранными по делу доказательствами: показаниями потерпевших и свидетелей, видеофиксацией. При назначении наказания суд учел смягчающие (на иждивении 5 малолетних детей) и отягчающие (в состоянии наркотического опьянения) обстоятельства по делу. Ему назначено наказание в виде привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.



Сахибам Садырова Источник - Zakon.kz

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