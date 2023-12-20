Стрельба в пражском Карловом университете - 10 погибших

19:20 21.12.2023

- Стрельба в центре чешской столицы привела в четверг к гибели нескольких человек, сообщают европейские СМИ со ссылкой на полицию.



По данным полицейских, стрельба произошла в университете. Стрелок ликвидирован.



Изначально стражи порядка не уточняли число погибших. Позже пражские спасатели сообщили, что, по их данным, погибли десять человек.



Также поступают сообщения, согласно которым несколько человек получили ранения.