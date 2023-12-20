Кыргызстан. Ташиев ответил спортсменам, выступающим против изменения флага: Пусть только попытаются!

21:09 21.12.2023

Предыстория: Жогорку Кенеш без обсуждения принял во втором и третьем чтениях законопроект об изменении флага

Продолжение: На Олимпиаде в Париже кыргызстанские спортсмены выйдут с новым флагом, - Байсалов



Бишкек (АКИpress) – Заместитель председателя Кабмина - глава ГКНБ Камчыбек Ташиев ответил спортсменам, которые выступают против изменения государственного флага.



Ранее ряд спортсменов высказались относительно изменений флага. В частности, борец Жоламан Шаршенбеков в СМИ сказал, что на будущих турнирах будет выступать с нынешним флагом Кыргызстана.



В соцсети, где был опубликован пост с Шаршенбековым, оставил комментарий Ташиев.



"Ни один спортсмен без государственного флага не имеет права выступать ни на каких официальных соревнованиях, пусть только попытается! Закон принят и мы граждане обязаны подчиняться", - написал глава ГКНБ.



Сама публикация в группе с комментарием Шаршенбекова, которая была опубликована в соцсети, уже недоступна. Однако комментарии, в том числе Ташиева, сохранились.



Жогорку Кенеш 20 декабря без обсуждения принял во втором и третьем чтениях законопроект об изменении флага страны. За законопроект проголосовали 59 депутатов, против проголосовали 5 депутатов. 11 депутатов отсутствовали, 15 - не голосовали.