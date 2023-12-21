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Губернатор Техаса одарил Чикаго рейсом с мигрантами
23:27 21.12.2023

21.12.2023
В преддверии Рождества споры демократов и республиканцев о защите границ не стихают
Данила Моисеев

Положение нелегальных мигрантов, прибывающих в США, в ближайшее время может осложниться.
В Чикаго прибыл самолет с более чем 120 мигрантами, отправленными из техасского города Эль-Пасо. Это стало новой мерой по облегчению миграционной нагрузки, предпринятой губернатором Техаса Грегом Эбботом. Ранее он отправил более 80 тыс. беженцев автобусами в Нью-Йорк, Вашингтон и Чикаго. Свои действия губергатор мотивирует тем, что администрация президента Джозефа Байдена не исполняет своих обязанностей по охране границ. Демократы же называют действия Эббота бесчестными и антигуманными.

Первый авиарейс с мигрантами прибыл в Чикаго вскоре после того, как Эббот ужесточил меры, применяемые к нелегалам со стороны правоохранительных органов. Теперь проникновение на территорию Техаса становится не просто уголовно наказуемым деянием, а действием, угрожающим безопасности штата, что позволяет полицейским арестовать любого, кого они считают нелегально пересекшим границу.

Также было выделено 1,5 млрд долл. на защиту границы штата. Деньги идут на усиление патрулей, оплату сверхурочных для пограничников, а также строительство новых заграждений. В торжественной обстановке неподалеку от границы с Мексикой Эббот подписал соответствующие документы и заявил, что во время правления Дональда Трампа рекордных цифр пересечения американо-мексиканской границы не достигали. Губернатор обвинил президента Байдена в том, что тот просто не оставляет ему выбора, кроме как действовать жестко.

Демократы же считают, что подписанные Эбботом бумаги антиконституционны, поскольку вопросы миграции регулируют федеральные власти. Однако вряд ли их претензии приведут к зримым последствиям, поскольку Верховный суд контролируется большинством судей, назначенных республиканцами. Техас имеет самую протяженную границу с Мексикой, куда более длинную, нежели Нью-Мексико, Аризона и Калифорния, где традиционно сильны демократы.

Эббот активно отправляет автобусы с мигрантами в города, управляемые мэрами-демократами, – Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Вашингтон и в Чикаго. Выбор сделан не просто так, а является во многом пропагандистским ходом: губернатор Техаса прямо утверждает, что "шикующим" демократам легко говорить о принципах гуманности и лояльном отношении к мигрантам, но на практике сложно их выполнить.

Разумеется, такая логика не по душе мэру Чикаго Брэндону Джонсону. Он заявил, что то, что делает Эббот, попросту отправляя мигрантов в его город, аморально. По его словам, техасцы сажают беженцев практически "разутыми", обрекая их на произвол судьбы.

"Они просто высаживают людей где попало, вы понимаете, насколько это грязно и подло? Вы просто собираетесь поместить людей в автобус, отвезти их куда-нибудь и высадить посреди ночи, а затем вы хотите привлечь нас к ответственности за то, что происходит на границе? Это отвратительно", – отреагировал на действия Эббота Джонсон.

При этом в Иллинойсе, где расположен Чикаго, мигрантов согласились принять. Однако меры, препятствующие рейсам из Техаса, демократы все равно предпринимают. Например, водители автобусов рискуют попасть на большие штрафы за то, что не регистрируют пассажиров, которые находятся в их машине.

В итоге мигрантов даже вынуждают выходить из автобуса. Но в целом для них желательно добраться до конечного пункта назначения. Во-первых, там их уже ждут для оказания им помощи. Во-вторых, города, куда Эббот активно отправляет перебежчиков границы, имеют статус "городов-убежищ", где традиционно оказывается высокий уровень поддержки мигрантов.

И все же прибытию туда мигрантов стараются сопротивляться. Поэтому Эббот и прибегнул к новой мере, потратив средства штата на то, чтобы посадить мигрантов не в автобус, а на самолет.

Ранее губернатор Техаса поручил тщательно проверять на наличие нелегалов коммерческий автотранспорт. Однако вскоре ему пришлось пойти на попятную, поскольку на границе с Мексикой образовались пробки. При этом, по данным американских пограничников, только за последний месяц границу пересекли 200 тыс. человек. Соединенные Штаты сталкиваются с рекордным потоком нелегалов.

Источник - НГ
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