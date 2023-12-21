Казахские нефтяники качают права, - В.Панфилова

00:26 22.12.2023

21.12.2023

Социальные протесты опять дестабилизируют ситуацию в республике

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



В Мангистауской области Казахстана в селе Жетыбай бастуют нефтяники. Площадь, на которой собрались около 500 работников частной компании West Oil, оцеплена ОМОНом. Власти признали акцию незаконной, создана правительственная комиссия, которая в ближайшие дни должна представить свое заключение. В отношении активистов заведены уголовные дела. Эксперты считают, что акция направлена на дестабилизацию ситуации в Казахстане.



Нынешняя забастовка проходит в трагическую годовщину событий в Жанаозене, когда 16 декабря 2011 года во время разгона акции протеста нефтяников погибли 16 человек и более 100 были ранены, а также накануне Нового года по аналогии с событиями "Кантара", известными как "кровавый январь", когда люди вышли на протесты после повышений цен на сжиженный газ.



Акция протеста продолжается уже двенадцать дней. 11 декабря работники нефтесервисной компании West Oil Software вышли на забастовку с требованиями присоединить их производство к национальной компании "КазМунайГаз" (КМГ), установить единую оплату труда и обновить материально-техническую базу.



Прокурор Каракиянского района Мангистауской области Аманжол Айтуганов обратился к бастующим нефтяникам. Он заявил, что за попытки спровоцировать продолжение протестов уже завели уголовное дело, сообщил портал Orda.kz. Прокурор напомнил, что суд признал их акцию незаконной, а государственные структуры неоднократно предоставляли им разъяснения. "Есть законные способы регулировать каждый вопрос без обострения ситуации – переговоры. Призываю неукоснительно соблюдать закон, не допускать правонарушений и не прибегать к провокациям", – сказал Айтуганов.



Министр энергетики Алмасадам Саткалиев назвал забастовку незаконной, а требования работников – невыполнимыми. Создана комиссия, которая будет разбираться, кто прав, а кто виноват. Напомним, это нефтяники этой же компании ранее, весной 2023 года, выходили на акцию в Астане с требованием обновить технику. Саткалиев напомнил, что этот вопрос удалось решить при помощи акционеров, которые заменят более 200 единиц техники. Что касается трудоустройства бастующих в "КазМунайГаз", то тут, по словам Саткалиева, полномочия ведомства заканчиваются. Дальнейшее разбирательство должно проходить на уровне подрядчика и заказчика.



Нефтяники убеждены, что их в правительстве в упор не слышат. Они настаивают: забастовка законна, поскольку они прошли все этапы согласительных процедур с работодателем. Поэтому стоять обещают до победного конца или до приезда президента Касым-Жомарта Токаева.



По словам генерального директора "Ойл Tранспорт Kорпорейшен" (дочерней КМГ) Ерболота Турниязова, в 2018 году часть работников КМГ в связи с тяжелым финансовым положением компании добровольно уволились и перешли на работу в частную фирму. "При этом они получили компенсацию в размере 50% от пятилетней заработной платы. Это примерно по 30 окладов каждому, в среднем выходило на человека 11 млн тенге (около 30 тыс. долл.), тем самым обрубив для себя любые маневры для действий. Теперь они требуют вернуть их назад в КМГ. Это невозможно, поскольку в заявлениях указано, что стороны не имеют претензий друг к другу", – сказал местным СМИ Турниязов.



К нефтяникам 20 декабря на переговоры приехали представители КМГ – заместитель председателя КМГ Даулетжан Хасанов, руководитель "МангистауМунайГаза" Мурат Мустафаев, а также глава района Сымбат Торетаев. Однако протестующие от общения с руководством отказались, потребовав узаконить их акцию или зачислить их в штат компании.



Эксперты полагают, что забастовка в Жетыбае создана искусственно, а требования рабочих "добиться справедливости" не что иное, как "прогнуть правительство" и выбить для себя лучшие условия, преимущественно в плане заработной платы. Также рассматривается и другая версия – попытка дестабилизации ситуации в Казахстане.



Политолог Данияр Ашимбаев считает, что мангистауские забастовщики "окончательно добили миф о справедливой борьбе нефтяников за свои права". Это не первая забастовка, которая происходит в области. Так, минувшей весной на акцию вышли нефтяники компании "БерАли Мангустау", которые намеревались при помощи протеста изменить итоги проигранного тендера, а сам коллектив хотел попасть в штат КМГ. "Следствием стали несколько уголовных дел и тщательный аудит "КазМунайГазом" своих мангистауских "дочек". Теперь забастовка компании West Oil, работники которой, в основном водители, требуют трудоустроить их в штат КМГ и обеспечить достойной зарплатой. Хотя их средняя заработная плата составляет 735 тыс. тенге (1613 долл.). Суд признал забастовку незаконной, а КМГ указал на давно утвержденный порядок трудоустройства – в порядке живой очереди", – написал в своем Telegram-канале Ашимбаев.



В Мангистауской области для жителей Жанаозена и поселка Жетыбай создана специальная очередность для получения работы в нефтяной сфере, а именно в группе компаний "КазМунайГаз", в частности, в "ОзенМунайГаз". В очереди на получение работы стоят примерно 9 тыс. человек.



Ситуация, по мнению Данияра Ашимбаева, становится тупиковой. Мангистауские месторождения истощаются. Руководство КМГ, администрация области, министерства пытаются придумать проекты альтернативной занятости, привлекать инвестиции в регион, но местных жителей интересует исключительно работа в КМГ. Ездить на вахту в другие регионы или, например, в соседний Татарстан, с которым недавно была достигнута соответствующая договоренность, желающих нет.



Эксперт отметил и стремительный рост населения в Мангистау. По его словам, регион, граничащий с Туркменистаном, остается привлекательным для кандасов (этнические казахи из других стран. – "НГ"). Вместе с тем политолог указал на ошибки правительства, из-за которых в обществе был создан миф "о маленьком рае на земле Мангистау: "В том числе отказ от приватизации ОМГ и УМГ (Управление магистральных газопроводов) в 1997 году был ошибкой".



По мнению руководителя Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научного сотрудника Института востоковедения РАН Александра Воробьева, чтобы судить, насколько обоснованы требования протестующих, нужно вникнуть в суть происходящего трудового конфликта. "Как правило, в случае массовых акций больших групп людей какая-то причина есть. Сегодня очевидным является то, что противоборство между бастующими работниками, с одной стороны, и представителями компании и властей – с другой, приняло социально-политический характер, отчасти разделив казахстанское общество, что навевает параллели с протестными акциями прошлых лет – Жанаозен, протесты в Алма-Ате и др.", – сказал "НГ" Воробьев.



По его мнению, уже не столь важным является вопрос о том, кто прав, а кто нет в данном конфликте, сколь актуальной является перспектива его урегулирования с минимальными издержками и недопущения дальнейшего роста социальной напряженности. "В целом данная ситуация отражает, что как минимум в Мангистауской области сохраняется непростая социально-политическая обстановка, которая при неблагоприятном стечении обстоятельств может обернуться для властей Казахстана большими проблемами", – заключил эксперт.