 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Индонезии восстали папуасы, Собрав целую армию - TPNPB
00:29 22.12.2023

Папуасы снова бушуют в Индонезии

Повстанцы убивают местных жителей и захватывают иностранных заложников
Лариса Шашок

Папуасы – крайне воинственный народ. Папуасский лучник на акции протеста в ознаменование годовщины независимости Западного Папуа от голландского правления в Джакарте.
Запрещенная в Индонезии Армия национального освобождения Западного Папуа (TPNPB) 28 августа нынешнего года совершила убийство социального работника Мишель Куриси Догу. Группировка утверждала, что ее жертва собирала данные о папуасских беженцах и лагерях TPNPB для сил безопасности Индонезии в регентстве Ндуга. Группировка также заявила о намерении убивать всех папуасов, сотрудничающих с индонезийскими силами безопасности.

В регентстве Ндуга с 2018 года продолжается непрерывное насилие. После похищения TPNPB новозеландского пилота Филипа Мертенса в феврале 2023-го в этих районах заметно активизировались индонезийские силы безопасности.

Повышенная напряженность мешает Индонезии и Новой Зеландии спасти пилота. Мертенс находится в плену дольше всех других заложников за всю историю папуасского повстанческого движения.

Убийство Мишель Доги спровоцировало широкий резонанс, поскольку она была известной активисткой и внучкой авторитетного вождя папуасского племени. Это убийство также сигнализировало, что TPNPB заняла более радикальную позицию в своем стремлении к независимости Западного Папуа. Хотя это был не первый случай, когда от рук боевиков группировки погиб коренной папуас, риторика и угрозы TPNPB значительно трансформировались за последний год.

В июне 2022 года члены TPNPB убили еще одного коренного папуаса – Диего Румваропена, который был членом специального тактического подразделения индонезийской полиции. После группировка назвала Диего "героем" и выразила раскаяние в его убийстве, заявив, что была вынуждена сделать это, чтобы приобрести оружие.

Однако после убийства Доги TPNPB пригрозила убивать любого папуаса, подозреваемого в работе на силы безопасности Индонезии. Что значительно расширило угрозы группировки в отношении коренного населения Западного Папуа.

Более радикальная риторика возникла в связи с тем, что TPNPB усилила угрозы в адрес индонезийцев и иностранцев, работающих и живущих в папуасских провинциях, а также в адрес местных предприятий.

Эта риторика усилилась после похищения новозеландского пилота в феврале. Индонезийские силы безопасности не смогли его найти, а неудачная операция, проведенная в апреле в Ндуге, привела к гибели по меньшей мере пяти индонезийских

военнослужащих.

В регентстве Пегунунган Бинтанг члены TPNPB убили по меньшей мере двух индонезийских золотодобытчиков и ранили еще семерых в результате нападения на золотоносный прииск в конце августа.

Этот район также давно стал горячей точкой, так как боевики TPNPB убили на его территории десятки индонезийцев. За последние несколько лет жертвами стали самые разные люди, от строителей до учителей. Руководство группировки утверждает, что все убитые были информаторами индонезийских сил безопасности. В ходе аналогичного нападения в округе Яхукимо 16 октября боевики также убили семерых золотодобытчиков, заявив, что те были шпионами.

Эгианус Когоя, возглавляющий самую многочисленную подгруппу TPNPB в Ндуге, заявил 4 октября, что его боевики будут сбивать все самолеты, приземляющиеся на территории регентства. Он добавил, что TPNPB будет сжигать любые самолеты с правительственными чиновниками и захватывать их пилотов.

Однако подгруппа Когои не убила Мертенса – даже несмотря на то, что выдвинутый ею в мае двухмесячный ультиматум не смог заставить индонезийские власти согласиться на переговоры о независимости с привлечением третьей стороны.

Сохранение Мертенса в живых дает TPNPB больше рычагов влияния и помогает группировке продолжать привлекать международное внимание.

Конфликт в Западном Папуа уже сильно поляризован, и нынешняя агрессивная позиция TPNPB грозит еще больше усугубить ситуацию. Ранее в этом году индонезийские власти признали, что TPNPB удавалось использовать государственные средства для закупки оружия и боеприпасов. Группировка уже много лет использует тактику вымогательства, но в последнее время его масштабы заметно возросли, равно как и напряженность в отношениях с местным населением. Убийство Мишель Доги было встречено соболезнованиями в социальных сетях со стороны выступающих за независимость папуасов, которые не поддерживают TPNPB.

Операции группировки в определенных районах приводят к еще большему ухудшению безопасности местных жителей из-за развертывания на их территории индонезийских правительственных сил. Это усугубляет проблему внутренних перемещений и отрицательно влияет на уровень жизни населения.

Службы безопасности Индонезии пытаются обуздать растущую мощь и возможности TPNPB, но группировка продолжает укреплять свои позиции в некоторых частях Папуа, причем действует более агрессивно, чем в предыдущие годы.

При этом TPNPB проявляет сдержанность, не убивая Мертенса из-за потенциального осуждения со стороны международного сообщества, которое она надеется привлечь на свою сторону в переговорах о независимости. Но в отношении индонезийцев и коренных папуасов группировка продолжает вести себя крайне агрессивно.

Это неизбежно приведет к усилению местной оппозиции, которую TPNPB будет рассматривать как угрозу. Если ситуация продолжит развиваться в таком ключе, уровень насилия в Западном Папуа будет только возрастать.

21.12.23

Источник - НГ
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