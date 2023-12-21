Русский язык в прицеле мировой гибридной войны, - Александр Бартош

00:32 22.12.2023 21.12.2023



Назрела необходимость разработки доктрины лингвистической безопасности



Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.



При поддержке правительства Москвы в билингвальной сербско-русской школе в сербском селе Мирошино (округ Ниш) оборудован кабинет химии. Фото со страницы Русско-сербского гуманитарного центра в "ВКонтакте"

"Русский мир" невозможен без русского языка, без людей, которые на нем общаются во всех сферах и на всех уровнях социальной жизни, которые на нем мыслят, которые чувствуют его своим родным.



Известно, что сфера использования русского языка в мире последние 30 лет сокращается. В том же "альянсе демократий" русскую культуру, одну из ведущих мировых культур, стремятся всеми силами и способами дискредитировать и "отменить". Да и демографические процессы в нашей стране сегодня трудно назвать благоприятными.



По словам заместителя председателя Государственной думы Петра Толстого, "русский язык должен быть языком межнационального общения на территории всех бывших советских республик". Парламентарий отмечает, что сегодня русский язык в качестве такового используется только в Белоруссии, Казахстане, Кыргызстане. А вот в Армении, Узбекистане, Таджикистане и прочих постсоветских государствах – нет. По мнению Петра Толстого, в странах, из которых к нам приезжают сотни тысяч мигрантов, нужно строить русскоязычные школы, возобновлять и развивать столь необходимую сегодня и разрушенную в 1990-е годы советскую систему интеграции. Делать это следует за счет вышеперечисленных государств – из тех средств, которые их граждане присылают на родину, работая в России.



В Белоруссии и в Южной Осетии наравне с белорусским и осетинским языками русский считается вторым официальным.



В Киргизии, Абхазии и в Казахстане – официальным, но с некоторыми правовыми ограничениями. А в Таджикистане, в Израиле и даже в определенных районах США и Австралии русский язык выполняет некоторые региональные функции государственного аппарата.



Численность русского сообщества вне границ Российского государства составляет от 30 до 40 млн и преобладает в таких странах, как Казахстан (5 880 тыс. человек), Узбекистан (2 420 тыс. человек), США (850 тыс. человек), Таджикистан (580 тыс. человек), Туркменистан (530 тыс. человек), Бразилия (70 тыс. человек), Канада (60 тыс. человек) и т.д.



Недавно на заседании Совета лидеров СНГ в Бишкеке президент Владимир Путин заявил, что в Сочи будет создана "Международная организация по русскому языку", которой предстоит заняться его популяризацией в мире. Основная цель организации – "продвижение русского языка как важнейшего консолидирующего элемента всего постсоветского пространства и средства межнационального общения".



РУССКИЙ ЯЗЫК И "УПРАВЛЯЕМЫЙ ХАОС"



Актуальность задачи восстановления роли русского языка как интегратора постсоветского пространства определяется активизацией применения Западом стратегии мировой гибридной войны (МГВ), в которой на первый план выдвинулись стратегии действий в глобальном информационном пространстве, насыщенном социальными сетями с целью прямого воздействия на культурно-мировоззренческую сферу.



Применительно к России важное место в реализации таких стратегий отводится модели "управляемого хаоса", одной из важнейших целей которой является подрыв лингвистической безопасности страны ("США делают ставку на мировую гибридную войну", "НВО", 30.11.2023).



В культурно-мировоззренческой сфере алгоритмы модели "управляемого хаоса" нацелены в первую очередь на обеспечение контроля над разновекторными и не всегда осознанными мотивациями – и в целом над поведением широкого спектра участников общественных процессов. Использование технологий информационно-сетевого воздействия обеспечивает необходимый охват от локального до глобального масштаба.



Суть проводимых мероприятий заключается в создании условий для скрытого управления культурно-мировоззренческой сферой с целью преобразования ментального поля населения страны-мишени путем переориентации, ослабления, а затем уничтожения традиционных духовных и культурных ценностей народа.



В России и странах постсоветского пространства – прежде всего на Украине, в Молдавии, в Прибалтике и в Закавказье – нашими противниками сформированы и действуют механизмы управления поведением больших масс людей. Сознание их за счет целенаправленного использования существующих сетевых ресурсов (интернета, телевидения, кино, литературы, потенциала некоторых образовательных программ, неформальных организаций и религиозных сект) постепенно теряет чувствительность к оказываемому воздействию и одновременно насыщается нужными представлениями и ценностями. Охватывают эти процессы и дружественную нам Сербию.



Анестезия сознания в сочетании с информационным вторжением осуществляется под аккомпанемент утверждений о якобы сугубо добровольном принятии населением новой когнитивной модели – образа нужной "картины мира", сформированной населением государства-мишени на базе продиктованных и внушенных ему представлений. Сами эти представления призваны продемонстрировать человеку преимущества якобы более цивилизованного и высокоразвитого Запада по сравнению с отсталыми и давно утерявшими значимость ценностями и интересами, положенными в основу мировоззренческой сферы общества в его собственной стране.



В рамках такой стратегии модель "управляемого хаоса" осуществляет целенаправленное воздействие системы согласованных по целям, месту и времени пропагандистских, психологических, информационных и других мероприятий как на сознание отдельного человека, так и на "чувствительные точки" (центры принятия решений) административно-государственного (политического) управления. Включая сферу обеспечения всех видов безопасности, социально-экономическую и культурно-мировоззренческую сферы.



Применительно к России и странам постсоветского пространства в течение многих лет одной из приоритетных целей модели "управляемого хаоса" в культурно-мировоззренческой сфере является русский язык.



Советского Союза уже нет. Но осталась многонациональная Россия, остались такие организации, как СНГ и ОДКБ. И им грозит участь Советского Союза, если не принять срочных мер по обеспечению лингвистической безопасности русского языка как национального, межнационального и мирового языка.



Российская ментальность, в максимальной степени лишенная этнической окраски, формировавшаяся веками в результате взаимодействия множества этнических ментальностей, включает в себя весь положительный опыт такого взаимодействия.



Таким образом, в многомерной структуре национальной безопасности лингвистическую безопасность следует рассмотреть в трех основных аспектах: политическом, социальном и личностном (индивидуально-психологическом).



Обеспечение лингвистической безопасности русского языка как языка межнационального общения во многом обусловлено тем, что в геополитическом плане Россия как великая евразийская держава призвана, наряду с другими функциями, решать задачу поддержания диалога цивилизаций Запада и Востока.



Такой межкультурный диалог в течение многих веков практически воплощается и в культурно-языковом взаимодействии народов России, что в конечном итоге позволяет сегодня говорить о формировании фундамента общероссийской культуры, цементирует которую общегосударственный русский язык.



Связующая роль русского языка обусловливала логику процессов, всякий раз приводивших к восстановлению Российского государства в условиях новой политической реальности на основе известных экономических, политических и социокультурных факторов.



Именно поэтому русский язык в его взаимодействии с языками других народов страны, а также многонациональная литература России и отечественная история были и остаются приоритетными объектами воздействия со стороны сил, стремящихся ослабить Россию, внести раскол в ее отношения с соседними странами.



Серьезное внимание этой проблеме уделяют Совет безопасности РФ, Государственная дума, многие общественные организации. В частности, в работе Клуба военачальников РФ в течение многих лет на системной основе важное место традиционно отводится вопросам обеспечения сплоченности общества и укрепления межнациональных отношений как основы безопасности страны на современном этапе.



Объединяющим фактором для таких усилий служит понимание необходимости мобилизовать общество на решение неотложных и актуальных задач современности:



на защиту суверенитета и обеспечение национальной безопасности России;



на защиту соотечественников и поддержку базовых общенациональных ценностей;



на поддержку усилий руководства РФ по строительству справедливого миропорядка и обеспечение солидарного развития; на укрепление боевой мощи Вооруженных сил РФ;



на углубленное изучение богатейшего наследия российской культуры.



Актуальность проблем обусловлена рядом объективных факторов, влияющих на конструктивные преобразования социокультурного пространства – как российского общества, так и мирового сообщества в целом. Радикальные изменения, характеризующиеся социальной трансформацией, переходом общества к иным формам сосуществования и взаимодействия способствуют тому, чтобы по-новому взглянуть на место и роль сплоченности общества и укрепление межнациональных отношений в современном мире.



В условиях процессов глобализации, модернизации и демократизации гражданское общество обрело самостоятельную силу, стало ведущим, определяющим и решающим фактором в процессе становления нового миропорядка.



Появление гибридной войны как нового вида межгосударственного противоборства требует тщательного изучения этого феномена, который сохранится на протяжении многих десятилетий, выработки эффективных мер противодействия, подготовки кадров, способных действовать в условиях новых вызовов и угроз.



Применительно к задачам выработки контрстратегии гибридной войны уместно напомнить мысль выдающегося русского военного теоретика генерала Александра Свечина: "Для каждой войны надо вырабатывать особую линию стратегического поведения, каждая война представляет частный случай, требующий установления своей особой логики, а не приложения какого-либо шаблона".



Развивая мысль классика, следует исходить из того, что важная роль при разработке стратегии противоборства в гибридной войне принадлежит учету фактора русского языка.



ЯЗЫК КАК ОСНОВА ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ



В условиях появления комплекса гибридных угроз, направленных на ослабление и развал России, отдельного внимания требует проблема сохранения и защиты русского языка как важнейшего фактора укрепления единства российского общества и международного авторитета и влияния России.



Напомним, что русский язык является национально-культурной ценностью и представляет собой объект системы национальной безопасности. В Концепции национальной безопасности РФ указывается, что "духовное обновление общества невозможно без сохранения роли русского языка как фактора духовного единения многонациональной России".



Именно на подрыв этого духовного наследия, на установление контроля над сознанием населения направлена изощренная и циничная стратегия гибридной войны. Такая стратегия в рамках информационно-психологической войны применяется наряду с многими другими направлениями разрушительного воздействия на геополитический код России как исторически сложившейся системы политических отношений с внешним миром, обеспечивающей определенный государственный статус на мировом, региональном и локальном уровнях.



Геополитический код государства в общем виде включает национальные интересы и ценности, принятую шкалу идентификации опасностей, рисков, вызовов и угроз и возможные способы их нейтрализации. Устойчивость геополитического кода достигается обеспечением всех видов безопасности: международной, национальной, государственной, политической. Сохранять родной язык необходимо ввиду следующих факторов.



Во-первых, в любом языке содержится больше исторической и культурной информации о его носителе, чем в самом народе, если "вживую" изучать его нравы, традиции, обычаи.



Во-вторых, поняв язык, можно осознать нормы культуры, конкретные особенности взаимоотношений человека и социальной общности, в которую он включен, проследить изменения в отношении к чему-либо.



И наконец, вместе с гибелью языка рушится жизненный мир: традиции, обычаи, культурная самобытность народа.



Требования к сохранению русского языка в полной мере проецируются на широкий спектр задач России в национальной и международной сфере.



Применительно к нашим партнерам и союзникам в комплексе социальных аспектов лингвистической безопасности серьезную угрозу несет наличие в некоторых странах СНГ тенденции к вытеснению русского языка из сфер общения, из образования. Связано это с тем, что придание русскому языку статуса государственного разрушает планы заокеанских авторов технологий цветных революций и действий некоторых национальных властных элит по строительству государства с существенной, а нередко и преобладающей антироссийской составляющей в политике.



Поэтому складывается парадоксальная картина, когда сегодня в большинстве государств СНГ русский язык является достаточно распространенным, но при этом нередко вытесняемым в процессе осуществления государственной политики, прежде всего политики в области образования. Именно в этой бюджетной сфере проявляется реальный курс государства.



С учетом многомерного, межцивилизационного размаха стратегии мировой гибридной войны существует обширное поле деятельности для укрепления позиций русского языка в странах, традиционно тяготеющих к России, ее великой культуре.



ОТ СЕРБИИ ДО КУБЫ, ОТ КИТАЯ ДО ВЕНЕСУЭЛЫ



В числе таких стран хочется упомянуть Сербию, которая вместе с православной Грецией, в отличие от многих европейских стран, не воевала против Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. И сегодня остается, пожалуй, одним из немногих доброжелательно и дружески настроенных к России государств на европейском пространстве.



В контексте поддержания российско-сербских культурных связей следует отметить многолетнюю инициативу правительства Москвы по оказанию поддержки сербским школам и вузам путем безвозмездной передачи им учебников, оргтехники и других учебных пособий. Однако по ряду причин, прежде всего материального характера, пока не наблюдается массированной поддержки стремления сербской молодежи глубже изучить и знать русский язык и культуру, получить образование в России, которую может обеспечить только государственное участие.



Сплоченности общества и укреплению межнациональных отношений, укреплению статуса русского языка в мире, продвижению русского языка во многих других государствах и регионах сегодня способствуют и другие важные российские инициативы.



Так, например, в Москве был подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством просвещения Российской Федерации и Министерством народной власти по образованию Боливарианской Республики Венесуэла, который предусматривает углубление сотрудничества между нашими странами в сфере образования и изучения русского языка.



В городе Урумчи (Китайская Народная Республика) начал работу Центр открытого образования на русском языке. На Кубу отправились волонтеры образовательно-просветительской программы Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина "Послы русского языка в мире", направленной на популяризацию и изучение русского языка школьниками и студентами.



Следует всячески расширять подобные инициативы, поскольку, к сожалению, применение русского языка в мире на данный момент все же сокращается.



Неоспоримым фактом является то, что на русском языке сегодня говорят более 258 млн. Это самый распространенный славянский язык в мире и самый распространенный родной язык в Европе. Это самый географически распространенный язык Евразии. Это седьмой по распространенности язык в мире и восьмой язык в мире по общему числу носителей.



Но в то же время, к примеру, за последние 30 лет доля обучающихся на русском языке в странах постсоветского пространства (без учета России), сократилась до 19% – то есть вдвое по сравнению с 1990/91 учебным годом. Снижаются показатели изучения русского языка и в дружественной Сербии.



Это означает, что в национальных приоритетах мирная экспансия русского языка должна стоять на одном из первых мест. Потому что, цитируя российского президента Владимира Путина, "в рамках многополярного мира мы должны строить свой полюс притяжения. И его языком является именно русский". Изучение русского языка и укрепление его статуса как мирового языка является одной из важных задач в сфере противоборства в гибридной войне.



Заметим, что важную роль в решении этой важнейшей геополитической задачи могло бы сыграть и "Россотрудничество", ресурсы которого, к сожалению, пока явно не соответствуют масштабности и значимости задач по поддержке русского языка за рубежом.



ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ УГРОЗЫ



Сегодня существует ряд внутренних и внешних угроз сохранности русского языка, к которым относятся:



– засорение русского языка терминами и словесными оборотами иностранного происхождения, не свойственными традициям русской словесности, использование иноязычных слов в рекламе торговых учреждений;



– широкое использование в русской речи в телевизионной и печатной продукции слов и оборотов жаргонного характера;



– вытеснение русского языка из зоны "дальнего зарубежья" и все большее ограничение его использования в качестве одного из мировых языков международного общения;



– активное сокращение русскоязычного информационного пространства в "ближнем зарубежье", то есть в государствах СНГ;



– все еще недостаточная привлекательность страны в глазах зарубежной аудитории в сферах культуры, науки и техники.



Напомним, что Владимир Путин в статье, опубликованной в январе 2012 года в "Независимой газете", поднимал вопрос сохранения русской культурной доминанты, отмечая, что ее носителем являются не только этнические русские. Президент писал, что этот культурный код пытались и пытаются взломать, и его надо укреплять и беречь, и огромная роль здесь принадлежит образованию. И в первую очередь речь должна идти о повышении в образовательном процессе роли таких предметов, как русский язык, русская литература, отечественная история – естественно, в контексте всего богатства национальных традиций и культур.



Заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что нужно очень спокойно и твердо внедрять в сфере культуры, в сфере образования традиционные ценности нашей цивилизации, наводить порядок. Государство уже этим занялось. В частности, идет работа над новыми учебниками истории, над образовательными программами в школе и вузах. Продвигается патриотический дискурс, в том числе в музыке, театре, кинематографе, в компьютерных играх. Ограничивается и наказывается пропаганда антироссийских настроений, экстремизма и терроризма в медиасфере.



Связующая роль русского языка обусловливала логику процессов, всякий раз приводивших к восстановлению Российского государства в условиях новой политической реальности на основе известных экономических, политических и социокультурных факторов. Именно поэтому русский язык в его взаимодействии с языками других народов страны, многонациональная литература, отечественная история были и остаются приоритетными объектами воздействия со стороны сил, стремящихся расколоть Россию и СНГ.



ВЫВОДЫ



В рамках стратегии противоборства в мировой гибридной войне и развития государственно-политической основы обеспечения лингвистической безопасности, по-видимому, начинать нужно с совершенствования нормативно-правовой базы – с целью создания условий для устойчивого развития общегосударственного языка во взаимодействии с другими языками.



Статус русского языка как государственного окончательно закреплен Основным законом страны – Конституцией РФ 1993 года (статья 68). Важным политико-правовым фактором обеспечения лингвистической безопасности является Закон о государственном языке РФ, определяющий социальный и правовой статус государственного языка как системообразующий фактор сохранения целостности России.



Очередным шагом в этом направлении, как представляется, могла бы стать разработка концепции лингвистической безопасности Российской Федерации, которая должна представить собой эффективный инструмент защиты общегосударственного и живых национальных (региональных) языков народов нашей страны, защиты в языковой сфере прав русскоязычного населения в зарубежье, укрепления СНГ.



Необходимо наметить пути к осуществлению взвешенной национально-языковой политики России в межгосударственных отношениях со странами СНГ. В частности, в направлении поиска оптимальных решений в сфере защиты языковых и культурных прав соотечественников – русскоязычной диаспоры, нередко составляющей значительную часть населения этих государств.



В культурно-мировоззренческой сфере следует активно противодействовать влиянию определенных международных сил на молодежь, на политическую и творческую элиту, на бизнес-сообщество России и государств – членов СНГ.



Следует отметить, что обострение межцивилизационных противоречий, реализация нашими противниками стратегий и тактик гибридной войны требуют формирования высокого уровня военной культуры российского общества и обусловливают актуальность всесторонних исследований военных аспектов российской культуры. В этом контексте было бы полезным организовать переиздание работ выдающихся российских и советских военных теоретиков: Александра Суворова, Михаила Скобелева, Бориса Шапошникова, Алексея Свечина, Антона Керсновского, Николая Головина, Евгения Месснера и многих других, чьи книги стали сегодня раритетами.



Целенаправленная деятельность в перечисленных сферах в сочетании с дальнейшими шагами по укреплению суверенитета РФ будет способствовать недопущению изоляции нашей страны, интеграции ее в мировое сообщество, обеспечению национальной безопасности России, укреплению сплоченности российского общества, укреплению межнациональных отношений в условиях новых реалий современности. Источник - НГ

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