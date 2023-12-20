Задержан за коррупцию хоким Избосканского района Узбекистана С.Исмаилов

01:00 22.12.2023

Бывший хоким Избосканского района задержан



По данным источника Kun.uz, ​​в расхищении земельных ресурсов подозревается Серобиддин Исмаилов, работавший с 2018 года хокимом Избосканского района Андижанской области. Он был снят с должности 10 декабря.



