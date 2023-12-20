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|Задержан за коррупцию хоким Избосканского района Узбекистана С.Исмаилов
01:00 22.12.2023
Бывший хоким Избосканского района задержан
По данным источника Kun.uz, в расхищении земельных ресурсов подозревается Серобиддин Исмаилов, работавший с 2018 года хокимом Избосканского района Андижанской области. Он был снят с должности 10 декабря.
Серобиддин Исмаилов, бывший хоким Избосканского района Андижанской области, был арестован. По словам источника Kun.uz, его подозревают в вынесении незаконных решений и допущении расхищения земель.
Источник сообщил, что 20 декабря бывший хоким был привлечен в качестве подозреваемого по уголовному делу по статьям 205, 229-4 Уголовного кодекса и был помещен под стражу в порядке статьи 221 Уголовно-процессуального кодекса.
Исмаилов возглавлял Избосканский район с 2018 года. Он был уволен 10 декабря на совещании, которое вел заместитель советника президента, хоким области Шухрат Абдурахманов.
Серобиддин Исмаилов родился в октябре 1974 года в Алтынкульском районе. Прежде чем стать хокимом Избоскана, он работал на различных должностях, в частности, в 2015-2017 годах был начальником управления народного образования Андижанской области, в 2017-2018 годах был заместителем хокима области по делам молодежи.
Напомним, ранее были взяты под стражу хоким Бекабадского района Шухрат Мирзаев, заместитель хокима Наманганской области Саидахмад Султанов и бывший хоким Бухарского района Хайрулла Джураев.