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В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией. В виде вытянутой руки...
01:29 22.12.2023

В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией

В церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Сони.



19 декабря на территории международного делового центра города Ташкента состоялась церемония открытия памятника, символизирующего усилия международного сообщества по борьбе с коррупцией.

В церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Сони.

В мероприятии приняли участие помощник генерального секретаря ООН Александр Зуев, официальные лица зарубежных стран.

Эта двенадцатиметровая металлическая композиция в форме раскрытой руки символизирует честность, чистые дела и намерения, абсолютную нетерпимость к коррупции и призыв ко всем странам мира объединиться в борьбе с ней.

Источник - kun.uz
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