В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией. В виде вытянутой руки...

01:29 22.12.2023

В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией



В церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Сони.



