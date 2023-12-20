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|В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией. В виде вытянутой руки...
01:29 22.12.2023
В Ташкенте открыли памятник, символизирующий борьбу с коррупцией
В церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Сони.
19 декабря на территории международного делового центра города Ташкента состоялась церемония открытия памятника, символизирующего усилия международного сообщества по борьбе с коррупцией.
В церемонии приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Эмир Катара Шейх Тамим бин Хамад Аль Сони.
В мероприятии приняли участие помощник генерального секретаря ООН Александр Зуев, официальные лица зарубежных стран.
Эта двенадцатиметровая металлическая композиция в форме раскрытой руки символизирует честность, чистые дела и намерения, абсолютную нетерпимость к коррупции и призыв ко всем странам мира объединиться в борьбе с ней.