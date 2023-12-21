ХАМАС отказался от перемирия с Израилем

08:41 22.12.2023

21.12.2023



Группировка не собирается продолжать обмен удерживаемых лиц

Геннадий Петров



Неудачей закончилась попытка возобновить перемирие между Израилем и ХАМАС. Менять оставшихся в их руках заложников хамасовцы не собираются. Возможно, это связано в первую очередь с началом нового этапа боевых действий в секторе Газа. Израильские войска атакуют юг анклава, сражения идут в сети подземных тоннелей под городом, где предположительно находятся военные руководители ХАМАС. А министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил о начале "окончательной зачистки" Газы.



Миссия руководителя Политбюро ХАМАС Исмаила Хании в Каир (см. "НГ" от 20.12.23) не увенчалась успехом – если считать, конечно, что он приезжал туда договориться об очередном перемирии для обмена удерживаемых лиц. Его предлагал Израиль. По данным The Wall Street Journal, речь шла о перемирии на довольно длительный срок – порядка двух недель. За это время Израиль рассчитывал получить 40 захваченных ХАМАС заложников. В это число должны входить все оставшиеся в руках группировки женщины, дети и старики.



Требовать скорейшего обмена, пусть даже ценой приостановки продвижения израильских войск, правительство Биньямина Нетаньяху вынуждают недовольство избирателей и критика из-за рубежа. Упреки в адрес премьер-министра особенно стали частыми после гибели 16 декабря трех заложников. 28-летний Йотам Хаим, 22-летний Самер Талалка и 26-летний Алон Шамриз, как признали представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), погибли от пуль израильских военных. Те приняли их за хамасовцев.



Нетаньяху раскритиковала и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Нью-Йорке она провела встречу с родственниками заложников и заявила, что правительство Израиля равнодушно к их страданиям. По словам Клинтон, "Нетаньяху сейчас занят только своим политическим выживанием, и ничем более". Видимо, в том числе, чтобы показать, что это не так, израильский премьер-министр и предложил ХАМАС перемирие.



В интервью агентству Reuters медиасоветник руководителя ХАМАС Тахер аль-Ноно сказал, что обмен заложников возможен только после полного, а не временного прекращения огня, за которым должно последовать увеличение объема гуманитарной помощи, доставляемой в Газу. "Вопрос о заключенных может быть предметом переговоров после того, как будут решены эти два вопроса. Мы не можем говорить о переговорах, пока Израиль продолжает свою агрессию. Обсуждение любого предложения, касающегося заключенных, должно происходить после прекращения агрессии", – заявил он в Каире.



На это условие правительство Нетаньяху, конечно, не согласится. Тем более что, судя по сообщениям ЦАХАЛ, подтверждаемым сообщениями с мест, израильские военные действуют довольно успешно. Потери, которые они несут, сравнительно небольшие. Их никак нельзя сравнивать с потерями ХАМАС. Правда, израильтянам не удается решить одну из заявленных задач – захватить или убить военных лидеров группировки, непосредственно ответственных за организацию атаки 7 октября: Яхъи Синвара и Мухаммеда Дейфа. Были сообщения о том, что последний умер где-то в тоннеле под Газой или тяжело ранен и вот-вот умрет. Однако они не подтвердились. В среду по израильскому телевидению было показано видео, снятое в центре Газы журналисткой издания "Макор Ришон" Рахелью Малек Будой. На нем в одном из домов, где находится вход в тоннели, запечатлен Мухаммед Дейф. Он ходит с протезом, у него нет одного глаза, однако он жив и явно в состоянии руководить хамасовцами.



А судьба Синвара неизвестна. Кстати, он сам по себе – веский аргумент для тех израильтян, кто скептически относится к перемирию с ХАМАС. Синвар стоял у истоков создания группировки. Он – соратник шейха Ясина, который был первым руководителем ХАМАС. Синвар провел много лет в израильской тюрьме, но вышел из-за решетки в 2011 году в рамках сделки об освобождении Гилада Шалита. Этот капрал израильской армии, захваченный в 2006 году палестинскими радикалами, был отпущен на свободу в обмен на 1027 палестинских заключенных. Сейчас, судя по имеющимся данным, израильтяне согласны обменять примерно тысячу палестинцев на сорок своих сограждан.