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Бахты – Аягоз. Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай
08:43 22.12.2023

Казахстан начал строить новую железную дорогу в Китай: грузооборот увеличится еще на 20 млн тонн
В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов

21 декабря 23

В области Абай началось строительство новой железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяженностью 272 км. Официальный старт работам в режиме телемоста дал Премьер-Министр РК Алихан Смаилов.
Проект реализуется в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению транспортно-транзитного потенциала Казахстана. В ходе строительства новой линии планируется открытие третьего пограничного перехода с Китаем Бахты – Чугучак.

В целом ж/д линия Бахты – Аягоз позволит увеличить пропускную способность между Казахстаном и Китаем с 28 до порядка 48 млн тонн, разгрузить южные пункты пропуска и привлечь дополнительные объемы транзита. Планируется, что двухпутная железная дорога будет введена в эксплуатацию в 2027 году.
Масштабный проект будет реализован с участием частного инвестора на принципах ГЧП. В процессе строительства возведут 11 станций, 47 мостов, 23 железнодорожных и 8 автодорожных путепроводов, 5 пешеходных мостов, 16 смотровых сооружений. Для этого у отечественных производителей планируется приобрести свыше 500 тыс. ед. шпал и 36 тонн рельсов. Ожидается, что местное содержание составит не менее 85%.

Премьер-Министр отметил, что в прошлом году по железным дорогам Казахстана был перевезен максимальный за 30 лет независимости объем грузов, который составил 245 млрд тонн/километр. Высокие темпы сохраняются и в текущем году, несмотря на геополитическую обстановку и инфраструктурные ограничения.
"За последние пять лет объем транзитных контейнерных перевозок вырос в 3,2 раза. Расширяются существующие и открываются новые транзитные коридоры. Особую актуальность приобрели Транскаспийский международный транспортный маршрут, "Север-Юг" и Южный коридоры", - сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем на сегодняшний день пропускные и инфраструктурные мощности достигли своего пика. Для решения данного стратегического вопроса было принято решение о реализации ряда инфраструктурных проектов в железнодорожной отрасли.
Так, в ноябре прошлого года началось строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты. В текущем году был дан старт работам по новой железной дороге в обход Алматы и ж/д линии Дарбаза – Мактаарал. Всего в течение трех лет в республике будет построено свыше 1300 км железных дорог.

Премьер-Министр добавил, что строительство магистрали обеспечит рабочими местами более 1700 человек. При этом открытие мест разгрузки и погрузки также повлечет за собой создание новых рабочих мест.

"Все это положительно повлияет на экономику не только области Абай, но и всей страны. Реализация проекта Бахты – Аягоз также ускорит интеграцию железнодорожной сети Казахстана в мировую транспортную систему", - подчеркнул Алихан Смаилов.
Как отметил заместитель председателя правления АО "НК "ҚТЖ" Канат Альмагамбетов, новая ветка позволит нарастить объем казахстанского экспорта, а также транзит грузов из России в Китай и обратно.

"Товары, идущие с области Абай, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областей и других, будут проходить по этой ветке. Строительство двухпутной линии – это залог того, что она будет сразу с достаточной пропускной способностью. В целом это будет дополнительный приток транзитных грузов и импульс развитию наших близлежащих территорий", - сказал он.

В мероприятии приняли участие руководители акимата области Абай, Министерства транспорта, АО "Самрук-Қазына", АО "НК "ҚТЖ", действующие работники и ветераны отрасли.

Источник - primeminister.kz
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