Российские гимнастки-"художницы" больше никогда не будут выступать без флага и гимна страны, - Ирина Винер

08:46 22.12.2023

Алексей Иванов

19.12.23

Об этом сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер (Герой Труда Российской Федерации, член Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, председатель комиссии Общественной палаты РФ по физической культуре, спорту и здоровому образу жизни, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", заслуженный работник физической культуры РФ, заслуженный тренер России, доктор педагогических наук, профессор кафедры теории и методики гимнастики Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта).



"Спортсмены [для участия в Олимпийских играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года] должны подписать бумагу, что они против СВО. Не думаю, что они подпишут такой документ. Наша страна дала всем возможность участвовать в Играх дружбы на тех же условиях и с таким же призовым фондом, как на Олимпийских играх. А золотые и серебряные медали будут полностью состоять из золота и серебра. Поэтому МОК нервничает, говоря, что это будут политические соревнования. Но Игры дружбы не будут политическими или альтернативными соревнованиями. В частности, в художественной гимнастике пройдут клубные соревнования. Это не альтернатива, мы просто хотим развивать дружеские отношения с другими странами. Нас не интересует принадлежность человека к дружественной или недружественной стране, поэтому мы приглашаем всех. Это тоже слова нашего Президента. Он мудрый человек, который все правильно сказал. Спортсмены очень много трудились и имеют право выступать на крупнейших соревнованиях, которыми могут быть Игры дружбы, Игры БРИКС и Игры будущего. Санкции дали нам возможность обратить внимание на свою страну, у которой каждый регион как целая страна Запада или Востока".



"Я на Совете при Президенте РФ высказывала свое мнение и мнение спортсменов сборной России по художественной гимнастике, что при таких условия наша команда не может и не хочет принимать участие в предстоящей Олимпиаде. Идут такие политические игры, с которыми мы не хотим связываться. Мы хотим другого - хотим выступать в России, на Играх дружбы, на Играх БРИКС. У нас новая программа, отличная от международных. Сейчас проходят соревнования в Китае "Небесная грация". В них принимают участие больше 20 стран, представляющие клубы этих стран. Когда я выступила с этим предложением, то Владимир Владимирович его поддержал. Неделю назад в Екатеринбурге прошел Кубок России, где участвовали представители 78 республик и регионов России со своими флагами и гимнами. В этих грандиозных соревнованиях принимали участие больше 1,5 тысяч "художниц". Наши "художницы" мечтают выступить на Играх БРИКС, Играх дружбы и посоревноваться со своими подругами из других стран. Спортсмены - это взрослые люди, которые сами должны решать. Я высказываю свое мнение и мнение моих учениц. Возможно, в других видах спорта не нужно соблюдать такие рабские условия, как представили в художественной и спортивной гимнастике. Зачем нужно выступать в таких ущемленных правах?"



"В контексте Олимпийских игр слышим одно - ниже, еще ниже, присесть. Нас все время "нагибают". То у нас спортсменов одевают в белое под эгидой "сдаюсь". Без гимна, без болельщиков. Нельзя ходить в микст-зону. Мэр Парижа вообще сказал, что должны выступать в команде беженцев. Думаю, что мои коллеги не поедут в таком статусе, это позор. Самая популярная песня на чемпионате мира - гимн России. А ехать в таком состоянии - ниже достоинства такой страны".



"Флаг и гимн России - принадлежность к стране, мы не беженцы и не бомжи. Как Россия может выступать в команде беженцев? Выступать без флага и Родины, зачем вообще тогда выступать? Мы и в России хорошо выступаем, очень серьезная борьба. Была же Спартакиада народов СССР, сейчас есть Игры дружбы, Игры БРИКС, где будут получать звания, как и после Олимпийских игр, премии будут такие же спортсменам и тренерам. Мы выступаем в своей стране, это не политика, а самые настоящие Игры. Какие Олимпийские игры могут быть без соревнований стран? Мы что, на коленях ползать должны с руками поднятыми? У нас спортсмены все получат и так - звания, машины, призовые - все получат они".



"Мы в Европе до недавнего времени могли претендовать только на одно место на Олимпиаде. Но зачем оно нужно? Без флага, без гимна, без общения, без болельщиков, в специальной форме, под специальную музыку, которую бы отбирали для художественной гимнастики. Это будет позор, если мы туда поедем. Я считаю, что это очень унизительно будет для России. Но российская художественная гимнастика туда точно не поедет, и мы больше никогда не будем выступать без флага и гимна России".



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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону, чемпион мира, президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев: "Аплодирую Ирине Винер. Молодец и умница! Это долгожданное и назревшее заявление. На нее нужно равняться. Все президенты федераций должны поддержать заявление Винер. И я поддерживаю, хотя бы на региональном уровне. Мы должны иметь достоинство перед этим беспределом. Позор, стыд и безобразие МОК. Условия по-настоящему унижающие. Может, еще голыми отправляться? Ложь и лицемерие со стороны руководства МОК. Тот спортсмен, который все-таки решит поехать в Париж, не думаю, что даже выиграв золотую медаль, будет пользоваться уважением в своей стране. Скорее всего, многие ему будут не рады. Только в теннисе родители вкладывают деньги и имеют право решать, а все остальные за счет государства воспитывались и финансировались. Поэтому они даже морального права не имеют игнорировать гимн и флаг!"



Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР и РФ Валентина Родионенко: "Те условия, которые нам прислали, - унизительные! Самое страшное, что нам не дают гарантии безопасности. Если кто-то поедет в Париж, то может нарваться на провокацию. Надо уважать свою страну и себя, хватит стоять перед ними на коленях. Я, как и Винер, считаю, что поездка на Олимпиаду будет позором. Даже не назову это позором, а предательством своей страны. Они (международные спортивные федерации – Прим.) специально это делают, пытаются расколоть нашу страну изнутри. У нас, к счастью, нет таких спортсменов, которые хотят поехать на таких условиях в Париж".



Двукратный бронзовый призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике, пятикратный чемпион Европы, многократный чемпион России Антон Голоцуцков: "Нельзя не согласиться с тем, что говорят наши великие. Сколько можно так выступать? Они раз выступили без флага, два выступили без флага, но это не дело. Мы знаем, кто мы есть. Мы знаем мощь нашей страны и наши возможности. Поэтому никто не сможет помешать нам развиваться и, тем более, развивать спорт".



"Решение о бойкоте олимпиады в Париже, судя по всему - принято. В ближайшее время ждем выступления молодцеватого министра спорта Матыцына, демонстрирующего непреклонный патриотизм и верность флагу", - пишет журналист Сергей Мардан.