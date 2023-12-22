Единство Запада в отношении РФ слабее, чем ожидалось, - Повилас Игнатавичюс

08:58 22.12.2023

22.12.2023 | ПОВИЛАС ИГНАТАВИЧЮС



Эстонские политические круги в смятении и растерянности



В канун Рождества в Таллине подвели политические итоги уходящего года и... пришли к нерадостным для себя выводам.



Умудренный жизнью (родился в 1949-м) дипломат, основатель консервативной партии Март Хельме, многолетний депутат Рийгикогу (парламента) в большой аналитической статье пишет: "Идет атака на Эстонию, на нашу внешнеполитическую ориентацию и наш международный авторитет, но цель России гораздо шире и масштабнее – демонтаж мирового порядка, западоцентричных международных организаций и международного права, сформировавшихся в ходе и после холодной войны".



Уместно подчеркнуть важный аспект – эстонские политики выгодно отличаются от соседей по Прибалтике способностью к серьезной экспертизе. В Таллине лучше соседей понимают конструкции пружин, двигающих миром, и отважились начертить новую политическую карту Европы, какой она может стать в ближайшие 10 лет.



С точки зрения Таллина вполне вероятно включение в состав Российской Федерации "отбитых у Грузии Абхазии и Южной Осетии. Дело, по сути, решенное. В Москве, Сухуми и Цхинвале ждут лишь момента".



Боснийское государство прекратит существование. Весьма вероятно, Сербия аннексирует северную часть Косово, а южная присоединится к Албании. Так же весьма вероятно, что азербайджанцы при поддержке Анкары захватят южную часть Армении, чтобы получить наземное сообщение с Нахичеванью и Турцией. Турция, в свою очередь, официально присоединит к себе Северный Кипр. Европейский союз, ОБСЕ, НАТО и Соединенные Штаты после череды протестов и призывов к восстановлению прежних границ согласятся с новой географией. Причем Вашингтон выступит инициатором примирения. Там и при Джозефе Байдене понимают, что останавливать силой распад прежнего миропорядка опаснее, чем участвовать в его постепенной трансформации – в сложный, но в конечном итоге прагматичный новый мировой порядок.



"Обозначенные Президентом Владимиром Путиным 14 декабря в формате прямой линии и большой пресс-конференции стратегические шаги России могут привести и наверняка приведут к ликвидации нежизнеспособных государств. Если осенью 2024 года в Америке в ходе очередных президентских выборов случится рокировка в пользу Дональда Трампа, Белый дом примет случившееся без колебаний", – считает дипломат Март Хельме.



Немаловажно, что прогноз авторитетного консерватора прозвучал после появления плана сотрудничества Эстонии и США в сфере безопасности на 2024-2028 годы, подписанного в Вашингтоне официальным представителем Таллина Туули Дунетон и помощницей министра обороны США по делам международной безопасности Селестой Валландер. Документ призван "подтвердить крепкие союзнические отношения между двумя странами". Однако насколько они реально крепки?



Автор предлагает ознакомиться с наблюдениями заместительницы директора европейского центра оборонных исследований Кристи Райк, работавшей со свежими документами организации по безопасности и сотрудничеству в Европе после того, как Россия [исходя из собственных национальных интересов] наложила вето на заявку Таллина о председательстве в ОБСЕ в наступающем году.



Эстонский эксперт по внешней политике делает вывод: "Единство Запада в отношении РФ слабее, чем ожидалось. Эстонию и другие страны Балтии оттеснили на край европейской политики безопасности". По мнению Райк, ситуация показала, что западные страны не так едины, как можно было бы предположить. Не прозвучал даже голос постоянного представителя Соединенных Штатов при ОБСЕ Майкла Карпентера. На этом фоне вовсе не нашлось склонных защищать Эстонию. "Они просто смирились с тем, что Россия помешала Таллину, и нашли другое решение, выдвинув Мальту". В ответ эстонское руководство приняло решение бойкотировать заседание ОБСЕ, тем более что на нем присутствовал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В один ряд с эстами встали Литва, Латвия, Украина, но "демарш четырех" остался незамеченным.



Райк не исключает, цитируем, что "некоторые западные союзники, именно крупные страны все еще хотят сохранить ОБСЕ как некий костяк, как форум, на котором можно встречаться с Россией, если в будущем возникнет ситуация, когда она снова окажется нужна".



Когда возникнет такая ситуация? Ответ можно найти в статье Марта Хельме: "Зависит от того, что в ближайшие годы будет с евроатлантическим миром. Останется ли Европа в категории приоритетов политической повестки дня Америки или же там посчитают, что европейцы должны начать справляться сами, а США нужно сосредоточить все свои усилия на Ближнем Востоке и в Тихоокеанском регионе.

В случае отступления США и Вашингтон, и столицы крупных европейских государств вступят в торговые переговоры с Москвой для обеспечения нового и приемлемого для себя равновесия на континенте".



Важнейшим для обитателей таллинского политического Олимпа является вопрос: "Что будет в этом мире сложно управляемых или даже неуправляемых геополитических полей с маленькой и слабосильной Эстонией?"



Депутат парламента Хельме видит три сценария:



остаться на стороне победителей, которые не продадут;



остаться "серой" зоной, полезной для крупных игроков;



превратиться в государство-марионетку России.



Ни один план не удовлетворяет официальный Таллин. Председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон уповает на волю Всевышнего и способность США сохранить роль лидера свободного мира: "Важно, чтобы за Атлантикой продолжали воспринимать растущую самоуверенность России как угрозу нынешнему мировому порядку, определяемому самим Вашингтоном. Чтобы Белый дом ни на минуту не упускал из виду то, что происходит в других частях мира, и влияние этих событий на безопасность самих США, несмотря на очень непростую предвыборную схватку между демократами и республиканцами за пост президента".



Эстонцев, видимо, искренне возмущает, что Президент России прочувствовал заокеанскую турбуленцию и 14 декабря неожиданно для всего мира заявил: "Что касается Соединенных Штатов, мы и с ними готовы выстраивать отношения. Мы считаем, что США – важная и нужная страна мира, но эта имперская, абсолютно имперская политика мешает им самим".



Отсутствие ожидаемой негативной реакции Вашингтона озадачило не только председателя парламентского КИД Марко Михкельсона, но и всю политическую элиту Эстонии – новый пример уверенности Кремля в собственных силах остался без ответа. В Таллине по-настоящему испугались возобновления диалога между гигантами мировой политики.