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Денежные переводы из России в Узбекистан постепенно сокращаются - Всемирный банк
10:06 22.12.2023

По оценкам Всемирного банка, объем денежных переводов из России в Узбекистан постепенно снижается. Это объясняют сокращением числа узбекистанских трудовых мигрантов в РФ, укреплением курса сума к рублю, а также ростом инфляции в России.

Потоки денежных переводов в Узбекистан, являющегося крупнейшим получателем денежных переводов в регионе Европы и Центральной Азии, сократятся с 16,7 млрд долларов (около 21% ВВП) в 2022 году до 16,1 млрд долларов (около 17,8% ВВП) в 2023 году, прогнозирует Всемирный банк.

В целом, в странах, которые получали большие объемы денежных переводов из России, таких как Армения, Азербайджан, Грузия, Кыргызстан и Узбекистан, происходит корректировка их объемов - с высоких в сторону постепенного снижения.

В случае конкретно Узбекистана снижение денежных переводов можно объяснить сокращением количества трудовых мигрантов из республики в российских регионах, ростом инфляции в России и повышением курса узбекского сума по отношению к российскому рублю.

Денежные переводы из России в 2023 году по-прежнему намного превышают уровень до начала войны в Украине в 2020-2021 годах, говорится в сообщении ВБ.

Россия остается крупнейшим источником денежных переводов в Узбекистан, отметили в ВБ, на ее долю приходится около 80% общего объема денежных переводов в страну. В 2019-2021 годах денежные переводы из России составляли лишь около половины от общего объема денежных переводов в Узбекистан.

Источник - Газета.uz
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