Зачем США устроили переполох в Красном море, - Тимофей Бордачев

11:36 22.12.2023 Нагнетая обстановку вокруг Красного моря, администрация США пытается развлечь избирателей новыми военными играми. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт.



Тимофей Бордачев

Программный директор клуба "Валдай"

21 ДЕКАБРЯ 2023



Одна из самых сложных проблем международной политики состоит в том, что державам достаточно трудно примирить свое мнение о себе с тем, какими видят их окружающие. Особенно ярко это проявляется, когда могущество и авторитет государства не разрушаются в результате проигранного сражения, а словно утекают между пальцев. В таких случаях то, что было бы трагедией в иных обстоятельствах, приобретает трагикомические формы.



Даже если американцы и их собранные с бору по сосенке союзники нанесут по Йемену удары и подвергнут его несчастное население новым страданиям, никто в мире уже не напугается. То, что еще несколько лет назад выглядело бы для всех остальных государств грозным подтверждением могущества США и Запада, на этот раз вполне может оказаться очередным доказательством несоответствия их претензий реальным возможностям.



В первую очередь потому, что главная задача всей затеи США с военно-морской коалицией против йеменских хуситов – это не решить важную для себя проблему, а показать, что стремительно дряхлеющий гегемон еще пользуется авторитетом. Будем, впрочем, надеяться, что вся история с так называемой операцией "Страж процветания" окажется пустой трескотней и не приведет к гибели мирных людей в Йемене.



Начать, видимо, нужно с того, что атаки движения "Ансар Аллах" (хуситов) против судов, связанных с Израилем или направляющихся туда, не представляют никакой персональной опасности для США. Эти нападения с помощью ракет и морских беспилотников начались вскоре после того, как в октябре разгорелся кровавый конфликт вокруг сектора Газа . В данный момент свои маршруты в связи с напряженностью в Красном море изменили (отправились в Европу в обход Африки) не более 5% от всего количества судов, находящихся в акватории от египетской Александрии до побережья Сомали. Хотя есть основания думать, что если ситуация останется напряженной, мировые перевозчики будут более активно избегать Суэцкого канала.



Важнее другое: по мнению такого авторитетного коллеги, как Алексей Безбородов из компании Infranews, нестабильность в этой части Мирового океана затрагивает торговлю США со странами Азии только на 1-2%: основные товары идут напрямую через Тихий океан. Важнейшие торговые потоки США – Китай и США – Юго-Восточная Азия, таким образом, никак военной деятельностью хуситов не затронуты. Поэтому, кстати, для США совершенно невинно с практической точки зрения выглядит решение правительства Малайзии закрыть свои порты для судов под израильским флагом – это также никак с американскими торговыми интересами не связано. Хотя оно и свидетельствует о возрастающей самостоятельности стран Мирового большинства, то есть наносит политический ущерб Соединенным Штатам.



Торговля с Евросоюзом у американцев идет через Атлантику, как и поставки туда энергоресурсов, успешно потеснивших российские нефть и газ. Потенциально страдают от изменения движения судов европейцы, однако им уже выпала доля страдать в современной международной политике. Европа потеряла энергетическое сотрудничество с Россией, больше, чем США, тратит на киевский режим и вообще всячески себя ограничивает. Но положение Евросоюза в мировых делах таково, что никого его судьба и проблемы особенно не беспокоят.



Сами страны ЕС никогда не решились бы на применение силы без американской поддержки и руководства. Во-первых, у них для этого нет достаточных военных ресурсов. А во-вторых, Европе это не позволят сделать сами американцы. Чем более неуверенно чувствует себя лидер всего Запада, тем более внимательно он следит за тем, чтобы ничего не происходило там без его решающего участия.



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Кому мешает весь переполох вокруг Баб-эль-Мандебского пролива – это Саудовской Аравии: ее экспорт энергоресурсов в Евросоюз идет именно через Красное море. Однако сложно представить, что США так уж горят желанием начинать новую региональную войну ради интересов своих союзников, тем более вступающих в январе 2024 года в БРИКС. Да и для нефтяных монархий Залива начало активных военных действий создаст, скорее, сложности. Пока хуситы атакуют только корабли, связанные с Израилем. В том случае, если против них начнут войну, пострадать могут уже любые суда, которые окажутся в зоне досягаемости. Поэтому, как и в случае с палестинской трагедией, арабские монархии предпочтут не предавать делу огромных масштабов, а потом самим урегулировать ситуацию.



Так что серьезная военная деятельность Запада в Аденском заливе и Красном море не имеет за собой серьезных заинтересованных участников. Но несмотря на это США выглядят весьма решительно: провозгласили начало операции "Страж процветания" и собрали под своим руководством военно-морскую коалицию, сил которой хватило бы на небольшую "бесконтактную" войну. Помимо американцев, в операции задействованы военные корабли Франции, Испании, Норвегии, Великобритании, Италии, Канады и Нидерландов. Свои базы предоставляют Бахрейн и Сейшельские острова.



В прежние времена мы стали бы свидетелями очередной военной агрессии под благовидным предлогом и с целью показать всему миру, что могущество США дотянется до любой утлой хижины на краю света. Сейчас, как отмечают специалисты по военно-морскому делу, атака против хуситов рискует не достичь главной заявленной цели – прекратить нападения на израильские суда и восстановить спокойствие на морях. Про начало наземной операции мы уже говорили – она на Западе не нужна никому.



Для чего же все это делается? Думается, что США действуют из побуждений, а не осознанного целеполагания. Во-первых, Вашингтоном двигает желание срочно придумать какой-нибудь сюжет, который отвлек бы общественное мнение на Западе от спорной ситуации вокруг Украины. Сложно возражать против того, что в последние недели достижения США и союзников в борьбе против России выглядят все более сомнительными. Мы, само собой, не должны принимать за чистую монету раздающиеся в западных газетах завывания о "победе России" и полностью плачевном положении киевских властей. Но с учетом военных и экономических обстоятельств "на земле" определенная доля уныния на Западе действительно присутствует.



А это значит, что избирателей нужно срочно развлекать новыми военными играми. В этом отношении показательно выглядит статья в одном из американских журналов, где заголовок грозно сообщает, что атаки хуситов на торговые суда могут лишить жителей европейского "райского сада" рождественских подарков. И совершенно неважно, что все подарки доставлены в торговые сети уже в октябре, а проданы на прошлой неделе.



Во-вторых, США действуют по инерции. За пару десятилетий после холодной войны они создали собственное представление о своей способности вмешиваться в любой региональный конфликт без привлечения международного сообщества. Достаточно долго это действительно получалось, несчастная судьба Югославии, Афганистана, Ирака и Ливии тому доказательство. Сейчас ресурсов у Запада стало гораздо меньше, готовности населения принять очередную затратную войну там также поубавилось, а мир становится все менее управляемым при помощи насилия. Однако осталась инерция определенного поведения, и ее изменить сложнее всего.



В принципе, Салливан, Блинкен, министр обороны Остин и другие деятели, формирующие текущую администрацию США, сами понимают, насколько бессмысленной является суета, которой они занимаются. Это даже иногда видно по их лицам. Но созданное в США и Европе представление о себе пока не соприкасается с тем, как в реальности обстоят дела и как видит их остальное международное сообщество.



Эта инерция будет постоянно заставлять Вашингтон подменять реальные действия показухой. Для того чтобы две картинки сблизились, требуется время и еще множество событий, подталкивающих американцев принять мир таким, каков он есть. А в ближайшие дни мы все станем свидетелями очередного нагнетания жути в западных средствах массовой информации, решительных выходов к прессе и сообщений о сбитых ракетах хуситов. Источник - взгляд

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