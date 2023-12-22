Казахстан-2022: конфликты, риски, проблемы, - Данияр Ашимбаев

12:16 22.12.2023

Казахстан-2022: конфликты, риски, проблемы

Говоря об итогах года, нельзя не отметить тот факт, что активно нарастает кампания по попыткам дестабилизировать обстановку в стране сразу по множеству направлений.



Украинские информационные спецслужбы весь год провоцировали тематику "сепаратизма" и, в тесном контакте с местными национал-популистами, немало усилий потратили на разжигание отношений между казахами и русскими, Казахстаном и Россией. Хорошо заметно по ситуации вокруг петропавловской секты, сильно демонизированной в соответствующих СМИ. Идет попытка разжигания конфликта вокруг РПЦ: во-первых, развернутая истерия по поводу памятника Александру Невскому, а во-вторых, из-за деятельности некоего бывшего священника-автономиста с "антивоенной позицией", вокруг которого сейчас кипят страсти в социальных сетях.



Немало было попыток раскачать языковую тематику, опять-таки со стороны национал-радикалов и их западных кураторов.



В этом году сильно активизировались "бородатые" соотечественники, опять попытавшиеся поставить вопрос о внедрении религиозности в систему образования. Причем при моральной поддержке духовно озабоченной части истеблишмента, местных либералов и американского посольства, заявившего о "гонениях" в адрес нетрадиционных религий.



Большой интерес вызывает кампания по обелению участников январских событий, по которым проходят судебные процессы. В частности, ситуация вокруг захвата алматинского аэропорта. Некоторые СМИ, прежде всего связанные с беглым олигархом или с прямым американским финансированием, изо всей сил прокачивали тему то, что мирные и пушистые активисты пытались якобы сорвать прибытие "российских оккупантов". И это при том, что аэропорт был захвачен (и одновременно оставлен без охраны по приказу заговорщиков) еще ДО обращения Токаева за помощью к ОДКБ. В этой связи интересен вопрос прибытия в захваченный аэропорт загадочного рейса из кыргызского Оша, о чем и осужденные "активисты", и их защитники предпочитают помалкивать.



Видны были и усилия некоторых иностранных и местных СМИ, адвокатов и "экспертов" в попытках обелить или даже освободить гг. Масимова, Джумагалиева и Кудайбергенова, которые якобы стали жертвой репрессий (аппаратных игрищ, заговора). В этой кампании свою роль играла и местная либеральная (а точнее – олигархическая) пресса, чьи спонсоры заинтересованы в постоянной дискредитации президента и его политики. Не забудем и ряд осужденных за последнее время информкиллеров, также игравших в данные игры.



Здесь властям удалось жестко отрегулировать ситуацию, выставив своего рода "красные линии", но в той или иной форме информационные кампании продолжаются.



Стоит обратить внимание на регулярно запускаемую в социальных сетях мошенническую рекламу с портретами и поддельными видео руководителей государства, крупных бизнесменов, логотипами крупных банков и госкорпораций (речь идет не только о Казахстане, но и России, Азербайджане, Грузии и других странах). Активно используются технологии искусственного интеллекта и принципы финансовых пирамид, в которые активно лезет население. Несмотря на все опровержения и усилия правительственных и корпоративных юристов эти волны все равно идут и в первую очередь в западных социальных сетях. Уже неоднократно говорилось о том, что работу эту осуществляют украинские спецслужбы, а технология позволяет обвинять во всем тех, чьи портреты и псевдовыступления используются для "рекламы". Заметим и явно либеральное отношение со стороны владельцев сетей к этой преступной деятельности. То, что "бедная и несчастная жертва российской агрессии" активно зарабатывает на жизнь кибермошенничеством, торговлей наркотиками, оружием, детьми и человеческими органами, а заодно и провоцирует межнациональные конфликты в других странах, почему-то ни у кого вопросов не вызывает.



На информационно-политическое поле были введены новые силы и структуры, призванные регулярно оспаривать ценности и авторитет государственной политики, прежде всего в вопросах межнационального согласия, политической стабильности и многовекторности. Регулярно стали появляться некие "социологические" исследования явно заказного характера.



Не забыли и про популярную на Западе ЛГБТ-повестку, причем соответствующие активистки практически целиком сожрали феминистскую тематику, а активисты пасутся на либерально-демократической поляне (понятно, что с той ее частью, которая не была интегрирована с национал-популистской).



Государство не стала закручивать гайки, но зато ввело публичность наличия иностранного финансирования у СМИ, НПО и отдельных лиц. "Иноагенты" принялись бурно возмущаться, но затем стали делать вид, что таких списков вообще нет. Видимо, опасаясь более тщательного аудита. Американские и европейские структуры немного повозмущались, но тоже сообразили, что лишний раз поднимать вопрос об источниках финансировании либерального лагеря и "независимых СМИ" не в их интересах.



Как тут не вспомнить бурные митинги в Грузии по поводу схожего проекта, выдвинутого правящей партией. Тамошняя оппозиция очень сильно и эмоционально протестовала по поводу публичности наличия иностранных грантов и бюджетов. Правительство иронично сообщило, что в основу были взяты не российские нормы, а законы США, Евросоюза и Израиля, которые почему-то не любят внешнего вмешательства в свою политическую жизнь. Но сейчас не 90-е, чтобы наличие западного финансирования было предметов гордости, а не доказательством принадлежности к категории агентов влияния...



Бурно качалась НПО и независимыми СМИ тематика социального протеста.



Весной немало усилий было влито в раздувание протеста работников компании "Берали", которые пытались митинговать в центре столицы. Энергичная и системная работа КМГ позволила быстро локализовать конфликтную зону и разоблачить стоящие за ней коммерческие интересы.



Вслед тут же пришли еще два эпизода – карагандинский и опять-таки мангистауский. В первом случае активно прокачивалась тематика спасателей, которая якобы была причиной недавней аварии на шахте и была вызвана "удушением профсоюзов" и приватизацией горноспасательной службы. Тот факт, что приватизация была признана законной, работа нового собственника эффективной, а виновными в авирии комиссия признала менеджмент АМТ, никак не повлиял на информационную истерию. Интересно, что активно качается тема "независимых профсоюзов", хотя "лидер", как выяснилось, имеет судимость за вымогательство, а в число нарушений попали проблемы совершенно других компаний. Но тематика карагандинских шахтеров и спасателей вновь попала в заголовки рядом с "мангистаускими нефтяниками".



Последняя "забастовка" характерна отсутствием не только законности, но и элементарной логики. Сотрудники WOS (кстати, не нефтяники, а водители) выдвигают, мягко говоря, сомнительные требования (в нарушение установленного порядка и возможностей трудоустройства) и идут на обострение, срывая переговоры с КМГ и властями.



Все это напоминает целенаправленную кампанию по разжиганию социальных и политических конфликтов в стране.



Хотелось бы напомнить о той роли, которую сыграли т.н. "газовые митинги" и "акции в поддержку жанаозенцев" в попытке государственного переворота в январе минувшего года.



Эту тематику обычно стараются обходить стороной, но просто взгляд на хронологию событий позволяет легко установить связь между "мангистаускими забастовщиками", "демократическими активистами", "активными верующими", организованной преступностью, западными спонсорами и заговорщиками из тогдашнего руководства спецслужб.



Нельзя не констатировать, что поражение в январе прошлого года снизило пыл, но задач по разжиганию конфликтов в Казахстане никто с "активистов" не снимал.



Мнение редакции может не совпадать с точкой зрения автора



Автор:

Ашимбаев Данияр

22.12.2023