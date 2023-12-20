Хроника пикирующей Казэнергетики, - Алма Бектенова

12:20 22.12.2023

Несмотря на рост тарифов, обещанный капремонт и инвестиции, в казахстанских городах продолжаются аварии и отключения теплоснабжения



Алма Бектенова, 21 декабря



Несмотря на рост тарифов, обещанный капремонт и инвестиции, в казахстанских городах продолжаются аварии и отключения теплоснабжения.



В министерстве все починили

Буквально вчера, на фоне многочисленных ЧП Министерство энергетики отчиталось о проделанной работе. В картине мира профильного ведомства в Багдаде спокойно, а главное тепло.

В целом, сообщили в министерстве, на республиканских ТЭЦ было отремонтировано 8 энергоблоков, 43 котла, 43 турбины. Запасы угля составляют 4,9 млн. тонн, что на 67% больше уровня прошлого года. Мазута накоплено 108 тысяч тонн. На всех ТЭЦ имеется нормативный запас топлива.

"Также была произведена корректировка предельного тарифа на производство электрической энергии с 1 июня 2023 года. Данная мера позволила привлечь объем финансовых средств на ремонт электрических станций в размере 146,5 млрд. тенге", – добавили в ведомстве.

Выделили средства и на проведение капитальных ремонтов, реконструкцию и закуп необходимого оборудования для ТЭЦ Риддера и Экибастуза, энергоисточников Актау. В частности, для ремонта котельной Кокшетау было выделено 21,5 млрд. тенге, что позволило выполнить капитальный ремонт всего основного оборудования. Также 3,7 млрд. тенге внес областной бюджет на ремонт ТЭЦ Кентау.



Что-то пошло не так

Несмотря на оптимистичные заявления, аварии и внештатные ситуации продолжаются. В первую же декаду декабря риску замерзнуть подверглись несколько городов. Ночью 9 декабря в Балхаше в Карагандинской области произошло повреждение трубопровода тепловой сети на нескольких улицах. В результате более 40 домов остались без тепла. Как пояснили в местном акимате, причина аварии – износ тепловых сетей, составляющий 75%.

На следующий день на Экибастузской ТЭЦ был поврежден золопровод, из-за чего затопило насосную второго цеха водогрейных котлов. К счастью, два энергетических котлоагрегата, находящиеся в горячем резерве, немедленно запустили. Также на ТЭЦ Риддера из-за повреждения кабеля создалась угрожающая ситуация, котел перевели на мазут с угля. Напомним, что в Экибастузе и Риддере прошлая зима стала настоящим испытанием, так как батареи отключили в 30-градусный мороз, а потом аварии не прекращались фактически до конца отопительного сезона.

Кроме того, в Актау из-за порыва на магистральном трубопроводе была остановлена циркуляция теплоснабжения. Подачу тепла ограничили в нескольких микрорайонах. Спустя десять дней жители еще жалуются на холодные батареи. Также в Темиртау, на КарГРЭС-1 пришлось проводить замену двигателя багерного насоса.

Через несколько дней на ТЭЦ Кентау остановились четыре котла. Замакима города Куаныш Искаков заявил, что котлы починили, станция работает в штатном режиме, теплоснабжение восстановлено, но жители массово в соцсетях рассказывают, как сидят в холодных квартирах, да еще и без света. На замерзающие окна и батареи также пожаловались в Бурабае (Боровое), хотя, по заверениям местного акимата, в курортных зонах все в норме.

В лютый мороз без тепла остались и в Степногорске. Крупная авария произошла на теплотрассе на пересечении улиц Славского и Целиноградской, сообщили в городском акимате, в результате отключили от тепла ряд многоквартирных домов. На место аварии прибыл аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, лично возглавивший оперативный штаб.



Прогнозы реалистов

А 19 декабря на Жезказганской ТЭЦ вышли из строя три котла, в них появились трещины. Температура в теплосетях была снижена. Буквально на следующий день в Костанае крупная авария оставила без тепла множество домов, школу и аэропорт. По данным ГКП "Костанайская теплоэнергетическая компания", в связи с устранением порыва на подземной теплосети у жилого дома №4 по улице Герасимова временно прекращено теплоснабжение 42 многоквартирных жилых домов, средней школы №29, международного аэропорта города.



Отключения добрались даже до Алматы. "На период проведения работ по очистке грязевика на центральном тепловом пункте на короткий промежуток времени локально была ограничена подача теплоснабжения для потребителей, проживающих в контуре улиц Жарокова – Аль-Фараби – Желтоксан – Тимирязева. Проведение подобных плановых мероприятий позволяет предотвратить полный выход из строя оборудования на насосной станции", – сообщили в акимате.

Кстати, недавно появилась информация о том, что в Петропавловске решают, как поступить с новой трубой ТЭЦ-2, которая в ходе строительства дала крен. Предшественница этой Пизанской башни вообще рухнула в марте 2022 года, погибла женщина – машинист-обходчик.



Напомним, что в декабре первый вице-премьер Роман Скляр пообещал, что зимой в домах казахстанцев будет тепло. По его словам, в этом году в капитальный ремонт изношенных энергообъектов было инвестировано более 146 млрд тенге, тогда как в прошлом – всего лишь 36 млрд тенге. Однако значительная часть внушительной суммы была потрачена на строительство ТЭЦ-3 в Астане. Кроме того, по данным Минэнерго, на 24 объектах энергетики тарифы подняли уже в уходящем году, а с 1 января 2024 года также поднимут тарифы для 35 предприятий. Тем не менее, независимые эксперты уверены, что декабрьские аварии – лишь начало, и что нас ждет тяжелый отопительный сезон.