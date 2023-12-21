Трампа накрыла волна "колорадских" исков, - НГ

12:25 22.12.2023

21.12.2023

Политика пытаются снять с выборов, но его рейтинг только растет, а влияние в партии крепнет

Геннадий Петров



Дональд Трамп уверен, что никакой суд и никакие "ультралевые сумасшедшие" не помешают ему сделать Америку снова великой.

Решение суда в Колорадо исключить Дональда Трампа из числа кандидатов в президенты, за которых разрешено голосовать в этом штате (см. "НГ" от 20.12.23), пока лишь сыграло ему на руку. В Республиканской партии вердикт осудили, поддержка политика среди избирателей если не выросла, то как минимум не снизилась. А журналисты узнали, что по меньшей мере в четверти штатов суды тоже могут снять Трампа с дистанции.



Известие о проигрыше в Верховном суде Колорадо застало экс-президента на митинге в Айове. "Неудивительно, что бесчестный Джо (Байден. – "НГ") и ультралевые сумасшедшие отчаянно пытаются остановить нас.... Они готовы на невиданное нарушение Конституции США, лишь бы победить на этих выборах" – так прокомментировал Трамп вынесенный вердикт.



Поддержку ему оказала и партия. Многие высокопоставленные республиканцы, как входящие, так и не входящие в состав Конгресса, заявляли о том, что не согласны с решением суда. За экс-президента вступился даже его соперник по внутрипартийным выборам, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, построивший свою избирательную кампанию на жесткой критике Трампа.



"Я не думаю, что суд должен отстранять кого-либо от участия в президентских выборах без проведения судебного разбирательства и признания присяжными того, что он действительно участвовал в мятеже", – заявил он.



О том же самом говорили и республиканцы, не относящиеся к трампистам. Они напоминали, что виновным в мятеже или подстрекательстве к мятежу экс-президент не признан ни одним судом. Более того, этот пункт в обвинениях в связи со штурмом Капитолия 6 января 2021 года, выдвинутых против Трампа этим летом, вообще не фигурирует. Экс-президенту инкриминируют лишь сговор с целью обмана правительства США и фальсификации показаний свидетелей, сговор против прав американских граждан, а также попытки помешать правосудию. Рассмотрение дела, по существу, начнется 4 марта, в разгар избирательной кампании. Когда будет вынесено решение, сейчас не скажет никто. Но шансы на то, что судьи не уложатся до ноябрьских выборов, велики: юристы Трампа славятся умением затягивать судебные тяжбы.



Пока же экс-президента называют причастным к мятежу только его политические противники. "Это само собой разумеется. Мы все это видели… Он определенно поддержал мятеж. Никаких вопросов тут не может быть. Никаких. Ноль", – сказал Джозеф Байден, комментируя решение, принятое в Колорадо, и отвечая на вопрос, можно ли считать Трампа мятежником.



Между тем, как сейчас уже очевидно, к списку многочисленных судебных тяжб и уголовных обвинений, которые ведет команда экс-президента, добавятся многочисленные процессы в Верховном суде страны. Там придется обжаловать не только решение, принятое в Колорадо, но и другие аналогичные решения, которые скоро будут приняты.



Портал Lawfare посчитал, что иски о снятии Трампа с выборов поданы в 16 штатах. В Мичигане, Орегоне, Нью-Джерси и Висконсине данные дела поступили в местные окружные суды. На Аляске, в Аризоне, Неваде, Нью-Йорке, Нью-Мексико, Южной Каролине, Техасе, Вермонте, Вирджинии, Западной Вирджинии и Вайоминге иски поданы в федеральные судебные инстанции, находящиеся в данных штатах. Отдельная ситуация – в Мэне. Там подан аналогичный иск, однако в законодательстве штата нечетко прописано, кто имеет право исключать из избирательных бюллетеней – местный госсекретарь или суд. Данный вопрос, как ожидается, и будет решен в судебном порядке в эту пятницу. Госсекретарь штата Шенна Белоуз уже заявила, что, если данный вопрос доверять ей, она спешить с исключением Трампа не будет.



Как нетрудно заметить, иски против экс-президента поданы как в республиканских, так и в демократических штатах. Так что можно здесь видеть козни как сторонников Байдена, так и недругов Трампа внутри партии. А можно считать происходящее лишь отражением реалий американской демократии. США не привыкать к судебным искам – в том числе обычных граждан – к сильным мира сего. Их здесь бывает много. Правда, редкий американский политик может "похвастать" таким количеством поданных против себя исков, как Трамп.



На то, что количество тяжб, в которые вовлечен лидер симпатий республиканцев, скоро перейдет в качество, нанеся удар по престижу всей партии, обратил внимание избирателей губернатор Флориды Рон Десантис. "Хотим ли мы, чтобы 2024 год был посвящен одному, другому, третьему, и еще кто знает какому по счету процессам, когда нам придется вкладывать сотни миллионов долларов в юридические дела? Или мы хотим, чтобы 2024 год был посвящен вашим проблемам, будущему страны и кандидату, который сможет остановить левых?" – задался он вопросом, имея в виду под этим кандидатом, конечно, самого себя. Ответ, который, если верить социологам, дают американцы, для Десантиса неутешителен. Большинство республиканцев хотят видеть президентом страны Трампа. Десантис находится на безнадежном втором месте. Причем его популярность падает, и есть вероятность, что главным внутрипартийным соперником Трампа станет не он, а бывший постпред при ООН Никки Хейли. Кстати, она еще и бывший губернатор Южной Каролины. Там ее популярность и влияние велики, и там же, по странному совпадению, подан один из исков по снятию с выборов Трампа.