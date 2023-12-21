Хуаньцю шибао: Фантазия XXI века. В Китае высмеяли американские "адские санкции"

15:38 22.12.2023

Хуаньцю шибао

Китай

22 декабря 2023 Редакционная статья. "Адские санкции" против Китая - глупо или плохо?

Хуаньцю шибао: невежественные американцы не напугают Китай "адскими санкциями"

В США пригрозили КНР "адскими санкциями" в случае действий против Тайваня, сообщает Хуаньцю шибао. Невежественные американские политики не смогут даже показать остров на карте. Они напрасно полагают, что смогут вмешаться в дела Китая и, что еще смешнее, напугать его, пишет редакция издания.

Сенатор от Республиканской партии США Линдси Грэм, который всегда был настроен крайне антикитайски, вновь выступил с шокирующими заявлениями, объявив, что будет работать с законодателями от обеих партий над "проектом адских санкций" против Пекина на случай, если тот решит восстановить контроль над Тайванем.



"Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня", - говорится в заявлении Грэма.



Что представляют собой эти "адские санкции", Грэм не уточнил, но, похоже, он намерен использовать эту преувеличенную риторику для запугивания КНР, полагая, что это заставит ее отказаться от великого дела по воссоединению Поднебесной. Высокомерие и невежество этого американского сенатора действительно шокируют.

Если присмотреться к тому, что именно столь взволновало Грэма и заставило его испытать такую тревогу, то все становится очевидным. Поводом для беспокойства стало сенсационное "разоблачение" американских СМИ, а именно новость о том, что Си Цзиньпин заверил Байдена, что Тайвань окажется под контролем Пекина - мирным или иным путем. При этом конкретные сроки этого процесса еще не определены. Само упоминание воссоединения Китая, похоже, взбудоражило многих представителей вашингтонской элиты, включая Грэма. Они не смогли принять подобное и восприняли это как новое знаменательное событие. Такая реакция указывает на то, что они в принципе не желают воссоединения Поднебесной.

Китай должен и будет объединен. Для кого-то это секрет? Неужели западной прессе нужно его "раскрывать"? Неужели из-за этого некоторые американские политики должны так удивляться и волноваться?



Пекин искренне стремится достичь этой цели мирным путем. При этом мы не берем на себя обязательств отказаться от применения силы. Независимо от способов Китай добьется воссоединения. Такова его политика на протяжении десятилетий, это прозрачный и прямой стратегический подход, и, прежде всего, он отвечает чаяниям 1,4 миллиарда китайцев. Почему же такие политики, как Грэм, беспокоятся по этому поводу? У них даже нет нужной квалификации, чтобы тревожиться о национальных вопросах КНР.



Действительно ли американских политиков так волнует судьба Тайваня и жителей острова? Абсолютно нет. Всего за три дня до того, как Грэм выступил за "адские санкции" против Пекина, он раскритиковал предложенный пакет помощи, поддержанный Демократической партией, заявив, что "не будет помогать Украине, Тайваню или Израилю, пока не будет обеспечена безопасность американской границы". Говоря простым языком, он использует эти вопросы как рычаг давления на Демократическую партию. Для этих политиков их собственные интересы превыше всего, и фактическое существование или статус Тайваня, по сути, не имеют для них никакого значения.



Этот инцидент показал глубокое невежество многих американских политиков в отношении дел острова. Создается впечатление, что они только сейчас узнали о последовательной политике и решимости Китая, которая проводилась на протяжении последних нескольких десятилетий, благодаря "откровениям западных СМИ" и относятся к этому так, будто открыли новый континент. Сомневаюсь, что члены Конгресса США могут точно указать географическое положение Тайваня на карте. На протяжении многих лет американские политики делали множество абсурдных заявлений и спекулировали по теме Китая, утверждая, будто у КНР есть "давний план уничтожения Америки", и задавая смехотворные вопросы, например, о том, автоматически ли TikTok подключается к Wi-Fi. Их компетентность далеко не соответствует ожидаемым стандартам. Никакая точка зрения, которую они высказывают, не должна вызывать удивления.

Однако такой человек, как Грэм, "ветеран антикитайской борьбы", который работает в Конгрессе уже давно, - действительно ли он столь невежественен? Странно. Если это не невежество, то крайне злой умысел. Скорее всего, он использует любую возможность привлечь внимание общественности, чтобы демонизировать Пекин, прилагая все усилия, чтобы повлиять на всю внешнюю политику США. Тайвань - это не Гавайи и не Аляска, это часть Китая, а не Америки. Некоторые западные законодатели сейчас говорят о воссоединении КНР таким тоном, будто мы собираемся вторгнуться в Соединенные Штаты. Однако реальная опасность для Вашингтона заключается не в попытках Пекина воссоединиться, а в этих высокомерных и неосведомленных законодателях.



Термин "адские санкции" может звучать устрашающе, но действительно ли Грэм и другие верят, что это напугает Китай? Неужели они правда думают, что Пекин будет сдерживаться в тайваньском вопросе из-за страха перед какими-то "адскими санкциями"? Китайцы отвергнут подобные затеи с презрительной ухмылкой. Фантазия XXI века от американских законодателей больше похожа на политический маркетинговый слоган, призванный произвести впечатление на избирателей. Джо Байден неоднократно прямо говорил, что не поддерживает независимость Тайваня, и Вашингтон недавно вновь заявил, что его приверженность политики одного Китая остается неизменной. Поэтому США должны дать Поднебесной объяснения по поводу угроз, подобных словам Грэма, принести извинения за нанесение ущерба коллективным чувствам китайского народа и обеспечить выполнение взятых на себя обязательств.