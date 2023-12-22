Агентура ЦРУ пытается украинизировать казахстанскую Православную церковь, - В.Прохватилов

16:50 22.12.2023 22.12.2023 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Поп-расстрига зовет в Страну Степей Константинопольский патриархат



Иеромонах Иаков Воронцов, отстраненный от служб в Русской православной церкви, предложил создать в Алма-Ате Автокефальную православную церковь Казахстана под омофором Константинополя, которая не будет подчиняться Московскому патриархату. Об этом переметнувшийся на сторону Киевского режима Воронцов написал на своей странице в соцсети.



В марте Православная церковь Казахстана отстранила Иакова Воронцова от служб. Решение было мотивировано тем, что священнослужитель высказался за выход Казахстана из ОДКБ и ЕАЭС. В ноябре его также вызвали на допрос в Департамент полиции Алма-Аты после заявления от прихожан, в котором говорилось, что высказывания Воронцова "разжигают национальную и религиозную рознь, оскорбляют национальные и религиозные чувства граждан".



Иеромонах Иаков стал известен в Казахстане после того, как осудил российскую спецоперацию на Украине и призвал власти республики порвать все отношения с Москвой, в том числе выйти из ОДКБ и ЕАЭС. Он призывал также вывести Казахстанский митрополичий округ из подчинения Русской православной церкви. По его словам, местные православные христиане не должны себя ассоциировать с Московским патриархатом, который поддерживает российскую СВО.



Воронцов до недавнего времени входил в ближний круг митрополита Астанайского и Казахстанского Александра (Могилева), служил в Вознесенском кафедральном соборе, возглавлял местную комиссию по канонизации святых и представлял митрополию на различных общественных мероприятиях. В начале марта прошлого года он неожиданно опубликовал в соцсети пост с предложением запретить деятельность РПЦ в Казахстане как "религиозной организации, имеющей иностранный центр" и создать петицию за выход Казахстана из Организации договора по коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). "Убежден, патриоты Казахстана обязаны инициировать такую петицию – санкции против тирана, агрессора и военного преступника должны быть всеобщими и масштабными", – заявил он. Тогда же на YouTube-канале популярного казахстанского блогера Галыма Байтука "Толстые намеки" вышло интервью с Иаковом (Воронцовым) под заголовком "Казахстан – без союзов с Россией". В нем иеромонах говорил о необходимости отделения Казахстанской православной церкви от РПЦ, так как "вопросы церковного управления, вопросы выбора епископов должны осуществляться здесь, местным духовенством и местными верующими, которые живут в городах и селах Казахстана".



"Иеромонах Иаков (Воронцов) не является уполномоченным лицом для публичных заявлений, его высказывания носят частный характер и содержат в себе, по сути, политические требования (выход из ОДКБ и ЕАЭС), являются недопустимыми с точки зрения действующего законодательства Республики Казахстан, а также являются прямым фактом нарушения Ставленнической Присяги Пресвитера. Требование о запрете деятельности религиозных объединений, имеющих иностранный центр, являются открытым призывом к расколу и будут изучены на ближайшей дисциплинарной комиссии Астанайской и Алматинской епархии. До особого решения главы Православной церкви Казахстана митрополита Астанайского и Казахстанского Александра иеромонах Иаков временно отстранен от совершения богослужений",



– заявили в Православной церкви Казахстана в ответ на публичные призывы Воронцова.



Как напомнили в церкви, главная суть воззвания к общественности иеромонаха Иакова содержит три основных тезиса: выход Казахстана из ОДКБ, выход Казахстана из ЕАЭС, запрет деятельности Православной церкви Казахстана (клириком которой иеромонах Иаков является) как структуры, имеющей центр в РФ (Московская патриархия).



После отлучения от службы Воронцов долго молчал, однако после вызова в полицию решил вернуться к служению. Но проводить службы в храмах, контролируемых Русской православной церковью, он, видите ли, больше не хочет. Он напрямую обратился к главе Константинопольского патриархата Варфоломею с просьбой открыть в Казахстане свое представительство.



"Мы нуждаемся в удовлетворении своих религиозных потребностей. Нам надо исповедоваться, причащаться. Другой поместной православной церкви, кроме Московского патриархата, в Казахстане нет. А что нам, ехать за границу? У кого-то есть возможность, раз в году человек может поехать в Турцию на Афон, в Украину, в Грузию, чтобы причаститься, исповедаться. Но не у всех есть такая возможность", – заявляет поп-расстрига, добавляя, что "было бы неплохо, если бы в Казахстане появилось представительство Вселенского патриархата".



Прецедент создания автокефальной православной церкви на постсоветском пространстве был создан в 2018 году, когда была создана Православная церковь Украины, вышестоящим патриархатом для которой стал не Московский, а Константинопольский.



После отстранения от службы в кафедральном Вознесенском соборе Воронцов был переведен в алма-атинский Богоявленский храм. Позже он сам заявил о прекращении служения. Ранее Воронцов был известен "как один из немногих православных священников, ведущих службы на казахском языке", сообщает Orda.kz.



В беседе с казахстанскими журналистами Воронцов признался, что он написал письмо Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой создать представительство Константинопольского патриархата в Казахстане.



"Может быть, моего письма будет недостаточно и придется писать коллективное письмо. Но я уверен на 100 %, что дело выгорит", – сказал он.



Откуда такая уверенность?



Все дело в том, что призывы Воронцова к выходу Казахстана из ОДКБ, ЕАЭС и созданию автокефальной православной церкви Казахстана под омофором Константинополя, которая не будет подчиняться Москве и не будет участвовать в пропаганде "фашистского русского мира", упали на унавоженную западными спецслужбами почву.



Его мгновенно поддержало "Радио Азаттык", местный филиал признанного в РФ иноагентом "Радио Свобода"**, а также местные радикальные националисты.



Но все-таки, чтобы заявить, что "дело выгорит", когда речь идет о создании автокефальной церкви Казахстана, нужно иметь крайне серьезный инсайд от столь же серьезных структур, причем не казахстанских.



Похоже, Воронцов такую информацию имеет. Отсюда и его неколебимая уверенность, что "дело выгорит".



Дело все в том, что уже долгое время возглавляющие Константинопольский патриархат иерархи практически полностью подконтрольны ЦРУ.



Еще в сентябре 2021 года турецкая газета Aydinlik опубликовала статью с резонансным заголовком "Патриарх Варфоломей представляет угрозу для Турции", где рассказывалось о том, что "глава Фанарского [Фанар – исторический район Стамбула, где расположена резиденция Константинопольского патриарха] патриархата, называющий себя "Вселенским патриархом" и Primus Inter Pares (Первый из равных), приехал в Киев как священнослужитель, но вел себя как политик. Патриарх прибыл в страну по приглашению президента Владимира Зеленского. В ходе визита он встретился не только с президентом Владимиром Зеленским, но и премьер-министром Денисом Шмыгалем, спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым, мэром Львова Андреем Садовым, бывшими президентами Петром Порошенко и Виктором Ющенко и участвовал политических мероприятиях".



Турецкая газета также обратила внимание на то, что перед визитом на Украину Варфоломей встретился с американским послом в Турции. В итоге деятельность Варфоломея способствовала созданию украинской автокефальной православной церкви, независимой от РПЦ.



Издание отметило, что Варфоломей уже давно пытается "сыграть политическую роль против Лозаннского договора 1923 года, который предусматривал защиту греческого православного христианского меньшинства в Турции и мусульманского меньшинства в Греции", а его действия "по восстановлению отношений с католической церковью показывают, что Варфоломей пытается получить титул Папы Востока".



Газета отмечает, что Вашингтон и Фанар на протяжении всей истории поддерживали тесные и давние отношения. "Предшественник Варфоломея, патриарх Афинагор, был связан с ЦРУ и президентом США Гарри Трумэном. После свержения патриарха Максима V в 1948 году греческим патриархом Фанара при поддержке Вашингтона был назначен американский архиепископ Афинагор… Примечательно также, что новый патриарх прибыл в Турцию на частном самолете президента США. По словам генерального консула Леверна Болдуина, Афинагор "неоднократно подчеркивал свой американизм, который он пытается реализовать своей патриаршей деятельностью, и свою веру в политику добрососедства, демократические методы, а также мужество и искренность Америки"".



Про данным издания, один из приближенных Варфоломея, в частности "политический брокер", пастор Алекс Карлуцос, имеющий обширные связи в политических, финансовых и разведывательных кругах Вашингтона, "является одним из главных лоббистов Фанара в США", "связан с действующим президентом США Джо Байденом и поддерживает его предвыборную кампанию". Карлуцос также имеет давние связи с ФЕТО [организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, причастного, по мнению турецких властей, к попытке путча в 2016 году в Турции]. По данным газеты, Карлуцос поддержал ЦРУ в доставке Фетхуллаха Гюлена в США в 1999 году и в вывозе из Турции высокопоставленных членов ФЕТО после попытки государственного переворота.



И как вишенка на торте: "Нынешний архиепископ Америки Элпидофор Ламбриниадис также связан с американской разведкой и фетхуллахистами. При его поддержке бывший шпион ЦРУ Генри Барки предупредил патриарха Варфоломея о подготовке государственного переворота. Это предупреждение оказалось полезным, и Варфоломей покинул Турцию за три часа до начала переворота и скрылся на базе США".



"Нужен ли нам священнослужитель, обратившийся к политике, и его окружение, защищающее интересы Америки… и всегда критикующее нашу страну? Может быть, патриарх Варфоломей прибьется к американской общине вместо того, чтобы притворяться турком?" - так завершает свою публикацию влиятельная турецкая газета.



Если туркам не нравится подконтрольный ЦРУ патриарх, то вряд ли и казахстанцам понравится подконтрольный такому патриарху священник, а по сути – раскольник и поп- расстрига



В Казахстанском митрополичьем округе недавно заявили, что в ближайшее время иеромонах Иаков будет лишен сана и двери церкви для него будут закрыты. Источник - fondsk.ru

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