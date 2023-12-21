США разберут Украину на цифровой материал для создания оружия нового поколения

17:00 22.12.2023

Любовь Смирнова



Американские оборонные компании заинтересованы в сборе данных на Украине для создания оружия нового поколения, с автоматизированными системами управления и принятия решений.



Такое мнение в эфире "Первого севастопольского" высказал кандидат исторических наук, экономист, доцент СевГУ Алексей Тихонов, комментируя встречу Зеленского в США с представителями ВПК штатов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".







"Уже более-менее очевидно, что была совершена целая череда сделок по распродаже украинских активов, и сейчас в той или иной степени происходит монетизация этой истории. Поверьте, штаты не такая простая страна, где просто могут взять и что-то грубо поменять. Идет многостороннее отмывание денег и тех инвестиций, которые были сделаны.



Украина может представлять собой очень важный источник данных для перспективных видов вооружений. И, прежде всего, для тех людей, которые будут разрабатывать оружие нового поколения. Там есть проблемы, в частности, была очень важная встреча по разработке всяких беспилотных систем. Дело не только в беспилотниках, а в автоматической системе управления и в автоматической системе принятия решений.



И когда мы разбрасываемся терминами типа "нейросети", "интеллектуальные системы", мы должны понимать, что это суммированные знания, которые мы сами создали, благодаря всевозможным операциям и запросам. Потом на основе этого формируются устойчивые паттерны. И вот, сейчас украинские боевые действия… и с российской стороны, и с украинской стороны – это и есть генерация огромного количества данных, которые позволят потом вам выстроить правильный алгоритм принятия решений автоматическими системами", – пояснил ученый.



Он подчеркнул, что у создания оружия нового поколения, в том числе, есть свои противники в США. Один из самых крупных PAC – это Центральный комитет политических действий в США, влиятельная организация политического лоббизма, выступает с осторожными оценками, какие могут быть последствия у подобного рода алгоритмов, которые сейчас прорабатываются. То есть, система гораздо более запутанная, и деньги будут зарабатывать не на железках.



"Такие системы, как Netflix или "КиноПоиск", зарабатывают не на подписке и не на продажах – они зарабатывают на данных интересов пользователей в зависимости от пола и возраста, и других предпочтений.



Поставляя какие-то системы туда, они на самом деле приобретают огромный запас знаний, который они собирают через спутники, через различные другие сенсорные системы. И они окупают эти инвестиции сейчас многократно, потому что новые вооруженные системы будут создавать на основе этих данных. Вот это будет новый этап, и вот здесь очень серьезная тема", – считает Тихонов.



По его словам, американский инженерный комплекс интегрирован во многие страны, и для своих разработок они используют электронику Южной Кореи и Тайваня, и это будет оружие совершенно нового типа.