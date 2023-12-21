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"Гражданская война": распад США по украинскому сценарию покажут уже весной
17:01 22.12.2023

МАЛЕК ДУДАКОВ
21 декабря 2023

В США вышел трейлер фильма-антиутопии о будущем крахе американской государственности. Он так и называется - "Гражданская война".

Это не блокбастер - картина довольно бюджетная. Но снята она талантливым английским режиссером Алексом Гарландом. В прошлом он работал над такими успешными проектами, как "28 дней спустя" - фильм о зомби-апокалипсисе в Британии и "Пекло" - картина о климатической катастрофе на Земле из-за постепенного угасания солнца.

Сейчас же он взялся за еще более амбициозную задачу - реалистично показать возможную гражданскую войну в современной Америке.

В концепции Гарланда произойдет распад страны на отдельные штаты, заключающие ситуативные союзы и конфликтующие с правительством в Вашингтоне. Одним из таких союзов становится блок Калифорнии и Техаса - двух штатов с противоположной политической ориентацией. Другим же является Флорида и соседние штаты.

Повествование идет от лица американских журналистов-военкоров - вроде тех, кто делал репортажи из Сирии или Ирака. Только теперь им приходится документировать военные действия в своей собственной стране. А также и военные преступления - расстрелы неугодных журналистов и активистов. Или использование боевой авиации для бомбежек по мирным городам. Сложно определить, идет ли речь о Ближнем Востоке, Донбассе 2014 года или Америке ближайшего будущего.

Аллюзии на украинский конфликт очевидны.

Президент США, находящийся в Вашингтоне, рассказывает о бесконечных "перемогах" и скорой победе над восставшими штатами. Но в реальности все ровно наоборот - правительственная армия проигрывает одно сражение за другим и постоянно отступает. Почти как и Владимир Зеленский, отчаянно выдумывающий успехи ВСУ в интервью западным медиа на фоне все более патовой ситуации на фронте для украинской армии.

Бремя американского человека. Как США понимают свою миссию в этом мире

Фильм о гражданской войне в США выйдет в апреле 2024 года - в самый разгар президентской гонки.

Она уже обещает стать одной из самых скандальных в современной американской истории. Действующий президент Джо Байден в своей избирательной кампании пытается сделать ставку на повестку "защиты демократии". Причем защищать ее требуется одновременно и вовне, от оппонентов США, и внутри - от республиканцев.

Впрочем, это не особо помогает Байдену - его рейтинги обновляют исторические минимумы.

В свою очередь, ключевым кандидатом от республиканцев остается Дональд Трамп. Он все чаще обходит Байдена в опросах. И Трамп уже строит далеко идущие планы на второй срок. Среди них - полностью перелопатить вашингтонскую бюрократию и посадить своих оппонентов.

Демократы в панике уличают Трампа в попытке установить диктатуру в США - мол, в случае победы на выборах он будет править до своей смерти. Поэтому Трампу будут всеми силами мешать вернуться в Белый дом, возможно, даже попытавшись посадить или совершить на него покушение. Хоть это и взорвет Америку: власти нескольких республиканских штатов уже раздумывают вывести на улицы нацгвардию в случае заключения Трампа в тюрьму.

Чем не сценарий гражданской войны?

И это не просто абстрактный алармизм.

Более 40% американцев видят риск гражданской войны в ближайшее десятилетие вполне реальным. Причем особенно по этому поводу паникует молодежь - поколение "зумеров", рожденных после 1997 года. Среди них стремительно набирает популярность движение "препперов" - тех, кто готовится к возможному апокалипсису, запасаясь продуктами питания и оружием.

В 2023 году Америка поставила очередной рекорд: на руках у населения оказалось 500 миллионов стволов. Всплеск покупок оружия наблюдается с 2020 года и связан с погромами БЛМ и взлетом преступности. Но многие из владельцев оружия совсем не против использовать его и в политических баталиях.

Согласно последним опросам, до трети американцев - причем и республиканцев, и демократов - считают своих оппонентов врагами государства. И готовы с оружием в руках с ними бороться.

Волну политического насилия США уже наблюдали в 2020 году. Сначала оно вылилось в беспорядки, учиненные БЛМ и антифа. Им начали давать отпор консервативные активисты, устраивающие своеобразные выезды на "сафари" в либеральные мегаполисы. Ну, а катарсисом стал штурм Капитолия сторонниками Трампа, пытавшимися оспорить итоги выборов.

Выборы 2024 года обещают быть не менее конфликтными, чем предыдущие: обе стороны настроены воевать до конца.

Многие либералы и впрямь полагают, что победа Трампа будет означать конец американской демократии. Республиканцы же уверены, что второй срок Байдена просто похоронит США под лавиной кризисов - от миграционного до наркотического.

Однако, хватит ли запала противников на то, чтобы взлет политического насилия перерос в настоящую гражданскую войну, остается пока под вопросом.

Есть в Америке и оптимисты - и они прямо указывают на факторы, которые могут не дать случиться такому радикальному сценарию. Например, сейчас американское общество уже глубоко возрастное, средний возраст населения больше 40 лет. В то время как в период первой гражданской войны в XIX веке средний возраст американцев составлял около 20 лет.

Возрастное общество менее склонно к революциям и войнам. Правда, и здесь есть важное "но" - стремительно меняющийся демографический состав Америки.

Только за годы президентства Байдена в страну въехало до 5 миллионов нелегалов, не говоря уже о легальных мигрантах. Многие из них представляют собою как раз молодежь, причем не обремененную уважением к американским традициям. Такая "балканизация" страны может закончиться очень плохо - вспомнить пример той же Югославии.

Одним из сторонников точки зрения о возможности гражданской войны в США является небезызвестный Роберт Каган - эксперт либерального Института Брукингса и муж Виктории Нуланд.

Каган еще в 2021 году выкатил большое эссе, в котором спрогнозировал развал США и междоусобицу. Триггером для этого могут послужить следующие выборы, после которых республиканцы с демократами начнут заваливать друг друга судебными исками с требованием оспорить их итоги. Избирательные комиссии отдельных штатов и округов станут принимать противоположные решения об исходе выборов. А оба кандидата объявят себя победителями и выведут на улицы своих сторонников вкупе с лояльными силовиками для "защиты" итогов выборов.

В общем, примерно то же, что мы наблюдали в 2020 году, только большей интенсивности. Например, сторонники Трампа готовятся не повторить своих ошибок трехлетней давности и берут под контроль многие окружные избиркомы. Это позволит им в случае обнаружения почтовых фальсификаций аннулировать итоги выборов.

Тем временем среди республиканцев набирает популярность идея о так называемом "национальном разводе".

Они исходят из простой и понятной мысли: если раскол в Америке настолько силен, то не проще ли разбежаться и разделиться на две и более страны. В этом случае можно и гражданской войны избежать, и попытаться минимизировать экономический ущерб от развала государства.

Впрочем, Вашингтон никогда не позволит устроить такой мирный развод, такое может произойти только в случае коллапса правительства. Так что холодная гражданская война внутри Америки будет и дальше полыхать и может в один момент перерасти в горячую. Этот сценарий точно стоит держать в голове как возможного "черного лебедя".

А выходящий фильм - как предзнаменование больших потрясений, которые могут ждать США.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1703253660


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